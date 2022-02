"Skrällchans - lurig match väntar United"

Helgarderingen! - 1. Manchester United - Middlesbrough Skrällchans på Old Trafford Manchester United tunnade ut sin trupp under januari när Donny van de Beek och Anthony Martial lånades ut utan att egentligen ersättas. Samtidigt är truppen bred och när skadeläget ser bra ut har Ralf Rangnick gott om spelare att välja mellan på alla positioner. Frågan är dock hur det står till med harmonin i truppen. Flera pjäser rapporteras vara missnöjda med Rangnicks metoder och dessutom har en spelare minst sagt varit i blåsväder under veckan som gått. Mason Greenwood har anklagats för hemska brott mot en tidigare flickvän vilket lett till att han stängts av från all verksamhet med klubben och att flera stjärnor, bland annat Victor Nilsson Lindelöf, har slutat följa honom på Instagram. Även om det kanske inte är någon av de absolut viktigaste spelarna i truppen, speciellt inte när Elanga gjort det så bra den senaste tiden, borde en sådan händelse påverka laget. Middlesbrough hör hemma i divisionen under och då är de givetvis underdogs borta mot stora, mäktiga Manchester United, men Chris Wilder har ett spännande lag på gång. En redan stark trupp förstärktes ytterligare under transferfönstret. Riley McGree, som spelade i Birmingham i höstas, har köpts in från hans amerikanska klubb Charlotte, men kan inte delta här på grund av ett positivt coronatest. Dessutom har Folarin Balogun och Aaron Connolly lånats in från Premier League-klubbar. Middlesbrough visar också strålande form med åtta segrar, ett kryss och en förlust på sina tio senaste tävlingsmatcher. Det gör att de i allra högsta grad är med i kampen om Premier League-platserna i The Championship. Förutom nyförvärven finns här sedan tidigare meriterade lirare som Andraz Sporar, Jonathan Howson och Paddy McNair. Den sistnämnda med ett förflutet i Manchester United. Kommer Manchester United upp i sin högstanivå vinner de detta, men det har varit alltför sällan värdarna har gjort just det på sistone. Lag som Wolverhampton och Aston Villa har besegrat United på Old Trafford under säsongen och dessutom vann Chris Wilder med sitt förra lag, Sheffield United, senast han besökte denna arena. Ettan lär streckas mellan 80 och 90 procent och då väljer jag att plocka med alla tecken och hålla en extra tumme för en riktig cupknall. Missar matchen Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Riley McGree, Middlesbrough (corona)

James Léa Siliki, Middlesbrough (landslagsuppdrag)

Marc Bola, Middlesbrough (oklart)

Darnell Fisher, Middlesbrough (oklart)

Sammy Ameobi, Middlesbrough (oklart) Osäker till spel Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Spiken! - 3. Getafe - Levante Getafe vinner Levante gör en urusel säsong och har bara lyckats vinna en enda match i ligaspelet. Den kom visserligen ganska nyligen hemma mot Mallorca, men på bortaplan har Grodorna varit allt annat än lustiga att se. Två kryss och åtta förluster på tio resor är inte bra nog. Shkodran Mustafi saknas fortfarande i försvaret på grund av en skada och tysken hade verkligen behövts. 43 insläppta är flest av samtliga lag i serien. Martín Cáceres har hämtats in gratis från Cagliari och om 34-åringen bara känner sig helt återställd efter veckans landslagsuppdrag med Uruguay skulle han kunna debutera här. Är sydamerikanen lösningen på de defensiva problemen? Framåt finns det en större bredd då Bardhi, Soldado, De Frutos och Martí alla vet vart målet är beläget. Lagets bästa målskytt, José Luis Morales, drog dock på sig säsongens femte gula kort i 0-2-förlusten hemma mot Cádiz och är därmed avstängd här. Getafe inledde uselt under hösten, men har varit ett helt annat lag under vintern. Poäng i åtta av de nio senaste omgångarna imponerar och närmast kommer de från en 0-0-historia borta mot topplaget Real Sociedad. Det visar på styrka. Hemmaspelet har dessutom varit strålande mot slutet med fem segrar och ett kryss på de sex senaste tillställningarna. Quique Sánchez Flores har fått ordning på torpet och har dessutom en starkare trupp att laborera med nu än under hösten. I januari har nämligen Borja Mayoral och Gonzalo Villar plockats in från Roma medan Rodríguez (Sevilla) och Yokuslu (Celta Vigo) har lånats in från konkurrenter i La Liga. Jämfört med matchen mot Sociedad är dessutom Enes Ünal tillbaka efter sin avstängning. Getafe går från klarhet till klarhet och ska gälla som tydliga favoriter hemma i Madrid. Truppen är bred och i det närmaste skadefri. Då finns det matchvinnare i massor, förutom de som redan nämnts är Jaime Mata och Carles Alená två lirare som har mycket att ge i det offensiva spelet. Ett hemmastarkt Getafe mot ett bortauselt Levante, det kan bara gå på ett sätt. Spika ettan. Missar matchen José Luis Morales, Levante (avstängd)

Shkodran Mustafi, Levante (knäskada) Osäker till spel Sabit Abdulai, Getafe (knäskada)

José Juan Macías, Getafe (muskelskada)

Óscar Duarte, Levante (höftskada)