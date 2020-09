"Skrällchans när Zlatans Milan gör ligapremiär"

Spiken! - 1. Wolverhampton - Manchester City

City vinner sin premiär

När Liverpool stack iväg i toppen av Premier League siktade City istället på en cuptrippel. Det blev dock uttåg ur FA-cupen mot Arsenal och i Champions League blev det en chockartad förlust mot skrällaget Lyon. Två sämre insatser av de ljusblåa. Visst blev det ändå en titel då Guardiolas mannar tog hem Ligacupen, men på det stora hela får den gångna säsongen sägas ha varit ett fiasko.

Den stora akilleshälen för City har under flera år varit det skakiga försvarsspelet. Under sommaren har Nathan Aké hämtats in från Bournemouth för att stadga upp den delen. Offensivt finns det desto fler alternativ även fast Leroy Sané och David Silva har lämnat klubben. Ferran Torres är ny från Valencia och det är en oerhört spännande spelartyp.

Wolverhampton har redan hunnit med att spela en ligamatch, borta mot Sheffield United, som slutade med vinst. 2-0 skrevs slutresultatet till och för Wolves del var det viktigt att Raúl Jiménez fick öppna sitt målkonto omgående. Mexikanen bör dock få en del hjälp med målproduktionen denna säsong sedan Fábio Silva hämtats in från Porto, den dyraste värvningen i klubbens historia.

På minussidan finns Matt Doherty som lämnat klubben för Tottenham och Diogo Jota som under helgen blev klar för Liverpool. Det är dock spelare som ersatts på ett bra sätt. Som vanligt är det stor portugisisk prägel på detta lag som i premiären hade nio spelare från Portugal i truppen. Dessutom är som bekant även tränaren Espírito Santo från Europas sydvästra hörn.

Wolves vann faktiskt båda mötena mellan lagen i fjol vilket det är väldigt få som klarar av mot Manchester City. Ett litet frågetecken ska ändå sättas för formen, förra veckan fick de orangesvarta stryk av Stoke i Ligacupen trots att de ställde en stark elva på benen. Vart Manchester City står är också svårt att sia om, men de har en i stort sett skadefri trupp där Laporte och Agüero är de enda osäkra korten. Då ska de ljusblå vara favoriter mot vilket lag som helst i den här serien. En tvåa runt 60 procent är bara att spika.

Missar matchen

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Sergio Agüero, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

Aymeric Laporte, Manchester City (sjuk)

Skrällchansen! - 3. Milan - Bologna

Milan streckas för hårt

Milan avslutade Serie A på ett starkt sätt under sommaren och slutade till sist sexa i tabellen. Det innebär kvalspel till Europa League och de rödsvarta har redan inlett resan mot den europeiska turneringen. I veckan som gått löste Rossoneri en 2-0-seger borta mot irländska Shamrock Rovers. En viss Zlatan Ibrahimovic inledde målskyttet då.

Att Zlatan stannar i Milano är en väldigt viktig pusselbit för Rossoneri. Svensken gjorde fem mål på de avslutande fyra omgångarna i fjol och tycks aldrig åldras. Det är främst Calhanoglu som ska servera Zlatan, precis som mot Shamrock, men under sommaren har stortalangen Tonali också hämtats in. Skulle 20-åringen leva upp till sin enorma potential kommer han lyfta detta lag.

Mycket positivt för Milan men det finns mörka moln på himlen också. Insatsen mot Shamrock var inget vidare trots 2-0 och bakåt saknas flera viktiga pjäser. Musacchio, Romagnoli och Conti återfinns alla på skadelistan vilket lär innebära att Gabbia tar plats bredvid Kjaer i mittförsvaret. En talangfull spelare, men knappast den optimala lekkamraten till dansken. Något som Bolognas sylvassa offensiv kan utnyttja.

Ja gästerna har verkligen många alternativ på alla positioner där framme. Barrow, Soriano, Palacio, Sansone och Santander är alla spelare som vet vart målet är beläget. På mittfältet förväntas Mattias Svanberg få ta ett större ansvar denna säsong vilket såklart gynnar det svenska landslaget och förhoppningsvis även Bologna. På det stora hela ett ganska spännande lag som nu kommer till San Siro.

Bologna var här för två månader sedan och då gick det inget vidare. Den matchen slutade 5-1 till hemmalaget. Svenska folket verkar tro på något liknande igen och streckar upp ettan runt 70 procent. Visst ska Milan gälla som favoriter, men det är trots allt en premiär mot en motståndare som i grunden håller ganska hög nivå. Med det i åtanke lockar inte streckningen på ettan. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen.

Missar matchen

Alessio Romagnoli, Milan (skenbensskada)

Andrea Conti, Milan (knäskada)

Mateo Musacchio, Milan (vristskada)

Rafael Leao, Milan (sjuk)

Gary Medel, Bologna (avstängd)