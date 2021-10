"Skrällchans - PSG saknar superstjärnorna"

Skrällchansen! - 2. PSG - Angers PSG får klara sig utan flera stjärnor Det sydamerikanska kvalet hade som bekant full omgång natten till fredag och i PSG hittas flera bärande spelare från den kontinenten. Lionel Messi, Neymar, Paredes, Di María och Marquinhos kommer alla vara otillgängliga här för att ha spelat med sina landslag. Dessutom skadade sig Keylor Navas med sitt Costa Rica när de ställdes mot USA för några dagar sedan. Med Donnarumma som ersättare i målet behöver dock inte det betyda så mycket. PSG hade åtta raka segrar i Ligue 1 innan de ställdes mot Rennes på bortaplan precis innan uppehållet. Då blev det stryk med 0-2 och insatsen var inte alls bra. Visst kan Pochettino snickra ihop ett slagkraftigt lag även med alla avbräck och vi lär bland annat få se Mbappé, Verratti, Hakimi, Herrera och Wijnaldum för att nämna några. Samtidigt saknas mycket av den där x-faktorn som brukar omge parisarna. Angers har totalt sett stått för en lysande höst med endast en förlust. Bland annat har Lyon och Rennes besegrats. På resande fot är de obesegrade efter fyra försök och sammanlagt ligger Angers fyra i tabellen. Offensivt ser det väldigt intressant ut med den marockanska landslagsmannen Sofiane Boufal bredvid den 17-årige megatalangen Mohamed-Ali Cho. Han har redan tagit plats i det franska U21-landslaget och noterades för två assist där under uppehållet. Bland övriga spelare märks Thomas Mangani som gör sin åttonde säsong för klubben. Kulturbäraren har bidragit med mycket poäng (tre mål och två assist) från sin mittfältsposition och startar troligen tillsammans med Fulgini och Mendy centralt i banan. På det stora hela är det ett lag som förtjänar respekt och som inte kommer känna sig slagna på förhand på Parc des Princes. PSG har vunnit de tolv senaste inbördes mötena och när de ställdes mot varandra i ligan på den här arenan i fjol vann hemmalaget med 6-1. Dessutom slog de ut Angers ur cupen med 5-0, även det hemma i huvudstaden. Det vore konstigt att säga något annat än att värdarna är klara favoriter nu också, men med alla stjärnor som saknas lockas jag ändå väldigt mycket av skrällen. Jag väljer att helgardera i hopp om att vi ska få uppleva en riktig kupongrensare. Missar matchen Neymar, PSG (landslagsuppdrag)

Zinedine Ould Khaled, Angers (lårskada) Osäker till spel Juan Bernat, PSG (knäskada) Höjdaren! - 3. Hoffenheim - Köln Formstarkt Köln tar poäng Köln var ytterst nära att trilla ur Bundesliga i fjol, men klarade sig kvar via kval. Nu är det betydligt muntrare miner i laget efter en start med poäng i sex av sju omgångar. Sebastian Andersson har klivit in på topp bredvid Anthony Modeste och gjort det oerhört bra. Det är en fysisk duo att ställas mot och när Uth, Kainz och Duda startar strax bakom får de också rätt bollar att arbeta med. Bäst form har annars Elyess Skhiri visat och han glänste även i Tunisiens landslag under uppehållet. Där skadade han också tyvärr knät och kan därmed inte delta här. Ljubicic, som är en tänkbar ersättare, kom hem från det österrikiska landslaget med en förkylning och ser också ut att saknas. Det finns dock flera alternativ centralt. Det går att flytta upp ikonen Jonas Hector ett snäpp i banan eller plocka in Louis Schaub som precis som Ljubicic har varit iväg med det österrikiska landslaget. Salih Özcan är dock det hetaste alternativet till att ta Shkiris plats. Hoffenheim har ett spännande spelarmaterial, men letar med ljus och lykta efter rätt formation. Även värdarna har också en del problem i truppen. Nordtveit, Hübner och John ska inte vara tillgängliga och dessutom tog viktiga mittbacken Chris Richards nattflyget efter USA:s vinst mot Costa Rica natten till torsdag. En match han spelade 90 minuter i. Frågan är hur hans fysiska status är efter den manglingen. Offensivt finns det många alternativ. Adamyan och Bebou startade tillsammans med Kramaric i 1-3-förlusten mot Stuttgart. Bruun Larsen ska ses med bra chans att kliva in i startelvan nu och dessutom ska Baumgartner vara spelklar igen efter att ha missat landskamperna med Österrike på grund av skada. Dabbur och Skov är två andra spelare med mål i sig som satt på bänken mot Stuttgart. Hoffenheim har redan förlorat mot Mainz och kryssat mot Union Berlin på hemmaplan och känns något överskattade. Visst har Köln ännu inte vunnit på resande fot, men två kryss och en knapp 2-3-torsk på Allianz Arena mot Bayern München är inte mycket att bråka om. Besökarna känns rakt igenom stabilare och får stopp på en sex matcher lång förlustsvit mot just Hoffenheim. Börja med tvåan i Sinsheim. Missar matchen Benjamin Hübner, Hoffenheim (knäskada)

