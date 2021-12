"Skrällchans - United tappar poäng igen"

Sex engelska matcher inleder årets näst sista Topptips. Matcherna hämtas från Premier League, The Championship och League One och som vanligt i dessa tider är det läge att avvakta så länge som möjligt med att lämna in för att ha full koll på förutsättningarna. Två matcher från Primeira Liga tar kupongen i hamn och visst ska det kunna bli åtta rätt!