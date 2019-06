Skrällchansen - Brasilien tar emot Venezuela

Höjdaren! - 1. Italien - Brasilien

Toppmöte i Valenciennes

Grupp C i damernas världsmästerskap har verkligen varit otroligt sevärd. Visst har Jamaica varit en riktig slagpåse men de tre andra nationerna - Brasilien, Italien och Australien - har varit otroligt jämna och stått för väldigt underhållande tillställningar. Nu ska placeringarna i gruppen avgöras.

Det är fördel Italien då de står på sex poäng efter två omgångar. Kryss här skulle räcka till gruppvinst och då slipper man förmodligen Norge som förväntas sluta tvåa i Grupp A. Mästerskapet har hittills varit en enda stor framgångssaga. Två raka segrar där samtliga sju mål har gjorts av Juventus-trion Bonansea, Girelli och Galli.

Spelmässigt har dock inte Le Azzure imponerat nämnvärt. I premiären var Australien det klart bättre laget och trots att de blåklädda besegrade Jamaica med 5-0 senast var det inte någon sprakande insats. Det lär krävas bättring nu om Italien ska rå på Brasilien.

Efter en enkel premiär mot Jamaica (3-0) hade As Canarinhas en tuffare match mot Australien. Visserligen tog de ledningen med 2-0 men det hela slutade till sist med en 2-3-förlust. Glädjande var dock att Cristiane målade igen, hennes fjärde balja för mästerskapet, och att Marta dessutom fick sätta en straff. Den sexfaldiga FIFA Player of the Year nätade därmed för 16:e gången i VM-sammanhang vilket förde upp henne på samma siffra som Miroslav Klose.

Brasilien har gått otroligt tungt inför mästerskapet och har faktiskt torskat tio av sina elva senaste landskamper. Mot Australien såg det dock stundtals ganska lovande ut. Evigt unga Formiga styrde mittfältet och Marta visade prov på enorm teknik den halvleken hon fick vara på planen. Samtidigt är Debinha, Andressa och Cristiane ruskigt skickliga i offensiv riktning.

Trots att Italien vunnit båda sina matcher har Brasilien faktiskt sett bättre ut rent spelmässigt hittills i VM. Här måste verkligen sydamerikanerna gå för det då åttondelsplatsen inte är helt säkrad än. Spelare för spelare är de något vassare och då ska det börja streckas från höger.

Osäker till spel

Marta, Brasilien (oklart)

Skrällchansen! - 3. Brasilien - Venezuela

Brasilien får det tuffare än förväntat

Det är folkfest i Brasilien när Copa América avgörs i det fotbollstokiga landet. Tanken är nu att Selecao ska vinna turneringen för första gången på tolv år. De senaste tre gångerna har faktiskt Canarinho floppat och inte ens tagit medalj. Nu ska de äntligen hitta rätt igen framför en fanatisk hemmapublik.

Premiären gav inte speciellt många svar. Där väntade nämligen Bolivia som är ett av turneringens klart sämsta lag. Trots ett massivt spelövertag lyckades inte Brasilien bryta ner motståndet förrän de tilldelades en straff i den andra halvleken. Då kunde Coutinho sätta dit förlösande 1-0 som sedan blev både 2 och 3-0.

Inför mästerskapet åkte brassarna på ett ordentligt bakslag. Neymar skadade sig så illa att han missar hela turneringen. Blytungt för kanariefåglarna som får klara sig utan sin, och hela turneringens, stora fixstjärna. Offensiv kraft finns det gott om ändå i laget även om kvartetten Firmino, Coutinho, Neres och Richarlison hade vissa problem mot Bolivia. Någonstans saknar de den där riktiga genombrottsspelaren.

Venezuela inledde med att kryssa mot Peru. Där blev Luis Mago utvisad och han är avstängd nu. Annars överraskade faktiskt Venezuela en del i den matchen med ett moget spel där de två superstjärnorna Rincón och Rondón stundtals var magnifika. Där kommer värdnationen få bekänna färg.

En som märkligt nog inte släpptes in på planen i den matchen är Josef Martínez som i fjol vann skytteligan i MLS med galna 31 mål. Får han chansen tillsammans med Rondón kan det vara en riktig joker. Visst är Brasilien rättmätiga favoriter här på hemmaplan men 90 procent känns lite överdrivet. Det finns trots allt kvalité hos Venezuela. På en ganska enkel kupong är detta chansen att lösa utdelning. Plocka med alla tecken och jobba in skrällen.