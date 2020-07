"Sommarens starkaste lag - United fortsätter att vinna"

Storfavoriten! - 1. Aston Villa - Manchester United

Magnifika Manchester United favoriter

Sedan fotbollen drog igång igen i England är Manchester United det allra bästa laget i serien med sina tio poäng på fyra omgångar. Enda poängtappet var borta mot Tottenham, sedan dess har Ole Gunnar Solskjaers röda armé kört över allt i sin väg. Elva mål på de tre senaste fajterna är imponerande och det är absolut inte för stora siffror.

Mot Bournemouth valde Solskjaer att spela med Fernandes, Rashford, Greenwood och Martial som offensiv kvartett med Matic och Pogba bakom och det känns som att den uppställningen är den som norrmannen föredrar. Det fungerade minst sagt bra. Samtliga fyra längst fram noterades för mål och dessutom spelade Bruno Fernandes fram till två baljor. Det innebär att portugisen har stått för elva poäng på sina nio ligamatcher för klubben.

Det går faktiskt inte att överskatta mittfältarens betydelse för detta United. Sedan han kom från Sporting under januarifönstret har de rödklädda varit ett helt annat lag och nu jagar gästerna en Champions League-plats. Det enda lilla orosmolnet som finns kvar på United-himlen är bortaspelet. Fem segrar på 16 fajter på resande fot är inget som direkt skrämmer slag på Aston Villa.

Värdarna ligger under nedflyttningsstrecket och då Watford besegrade Norwich i veckan skiljer det fyra poäng upp till säker mark. Räkna därför med ett desperat hemmalag som kommer kämpa om varje centimeter, och visst finns det kvalité även i Dean Smiths gäng. Senast pressade Villa självaste Liverpool på Anfield Road och med spelare som McGinn, El-Ghazi och Grealish kan det hända saker framåt.

Just Grealish är ryktenas man och han lär knappast följa med Lejonen ner till The Championship om det skulle vilja sig så illa. Just Manchester United har nämnts som en möjlig ny klubbadress även om det är svårt att se vart på mittfältet den flärdfulla 24-åringen skulle få plats. Grealish vill säkerligen visa upp hela sitt register här och helt borträknade ska inte Aston Villa vara då. Tvåan är en given utgång, men finns det deg i plånboken åker krysset med.

Missar matchen

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Tom Heaton, Aston Villa (knäskada)

Matt Targett, Aston Villa (knäseneskada)

Björn Engels, Aston Villa (lårskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (benskada)

Osäker till spel

Tyrone Mings, Aston Villa (vadskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Phil Jones, Manchester United (vristskada)

Semifinalen! - 8. Mjällby - Malmö FF

Tuff semifinal på Strandvallen

Mjällby och Malmö FF har redan mötts en gång under den hittills korta fotbollssäsongen och det var i premiären av Allsvenskan. Då stod nykomlingarna Mjällby upp mycket bra på Eleda Stadion och med lite mer tur i avslutningslägena hade Blekinge-borna definitivt kunnat få med sig poäng. Istället räddades Malmö FF den gången av Anders Christiansens briljans.

Det har varit ett återkommande tema i inledningen av säsongen för skåningarna som trots den dyraste och bredaste truppen i Sverige är extremt beroende av dansken på mittfältet. Senast mot Elfsborg kunde AC inte delta på grund av en skadekänning och då blev det förlust med 0-1. På de tre matcher som de mesta mästarna vunnit hittills under sommaren (två i serien och en i cupen) har Christiansen stått för sex av sju mål. Otroliga siffror.

Det ska inte vara någon större fara med storstjärnan men frågan är om Jon Dahl Tomasson väljer att spela dansken här. MFF är redan klara för Europaspel och har en otroligt viktig match mot IFK Norrköping på måndag. Ola Toivonen fick göra sina första minuter mot Elfsborg men även där är känslan att han kommer sparas till supermötet mot Peking nästa vecka.

Mjällby ligger faktiskt före Malmö i tabellen efter tre raka segrar. 1-0 mot bottenlagen Östersund och Helsingborg må vara hänt men 2-1 mot tippade topplaget Hammarby var en rejäl knall och det var verkligen ingen orättvis seger. Marcus Lantz har fått ihop ett hårt arbetande kollektiv där David Löfquist stuckit ut från sin mittfältsposition.

På topp finns murbräckan Jacob Bergström som matas med inlägg av duracell-kaninen Joel Nilsson på kanten. På det hela stora hela ett intressant lag som förtjänar sin plats på den övre halvan i tabellen. Mjällby har aldrig någonsin varit i final i Svenska Cupen medan Malmö FF är turneringens vinstrikaste genom historien. Räkna med ett hemmalag som verkligen vill skriva historia. Plocka med alla tecken.

Missar matchen

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Osäker till spel

Hugo Andersson, Malmö FF (oklart)

Anders Christiansen, Malmö FF (oklart)

Sören Rieks, Malmö FF (oklart)