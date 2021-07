"Spanien visar sin styrka"

Höjdaren! - 1. HJK - Malmö FF Malmö visar klassen Det råder ingen som helst tvekan om att Malmö FF satsar hårt på att ta sig till ett europeiskt gruppspel. Ytterligare bevis på det kunde skönjas i söndagens seriematch mot Mjällby där Jon Dahl Tomasson valde att mönstra en rejält reservbetonad elva. Bland annat fanns varken Colak eller Christiansen med i truppen. Trots det plockade de himmelsblå tre nya poäng. Abubakari glänste på topp i Colaks frånvaro och visade att Daniel Andersson och company har hittat rätt med ännu en rekrytering. Birmancevic var ett yrväder på kanten och dessutom fortsätter Nanasi att visa att det är en av rikets allra mest spännande talanger. Nye Niklas Moisander, som hoppade in mot HJK, fick också 90 minuter i benen. Det är givetvis en spelare med skyhög nivå. Frågan är ändå om Moisander får starta mot sina landsmän. Ahmedhodzic, som satt på bänken mot Mjällby, är såklart given i mittförsvaret. De mesta svenska mästarna har skärpt till försvaret som läckte betänkligt i början av säsongen och har nu endast släppt in två mål på de sex senaste tävlingsmatcherna. Med det sagt var HJK på intet sätt ofarliga i det första mötet. Finnarna har en riktigt vass målskytt i Roope Riski som i fjol dunkade in 16 ligamål på 20 matcher. Det var också Riski som stod för HJK:s mål förra veckan med ett distinkt skott i bortre hörnet. Tillsammans med Valencic och Tanaka bildar han en trio som kommer oroa Nielsen, Ahmedhodzic och de andra i Malmö-försvaret. Bakåt blir det dock svårt för värdarna att stå emot även fast landslagsmannen O'Shaughnessy finns där. Malmö hade tur som fick in 2-1 senast det begav sig då Christiansens frispark styrdes in via muren. Samtidigt skapade MFF mängder av målchanser och borde ha hittat nätet tidigare. HJK måste som bekant göra mål om de ska kunna vända på steken vilket bör öppna för ett något mer offensivt viktat hemmalag. De ytor som öppnar upp sig ska Malmö kunna utnyttja. Trolig tvåa, men på större system kan även krysset hakas på då det trots allt räcker för himmelsblått avancemang. Missar matchen Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Santeri Väänänen, HJK (oklart)

Kevin Kouassi-Benissan, HJK (oklart)

Avgörandet! - 8. Spanien - Argentina Spanien är starkare Spanien har med sig en urstark trupp till OS och målades på förhand upp som den stora favoriten. Den defensiva trion Unai Simon, Eric García och Pau Torres var mer eller mindre ordinarie i EM. Pedri, Olmo och Oyarzabal var tre andra spelare som fick gott om speltid i det tidigare mästerskapet. Dessutom kryddas laget av spännande lirare som Rafa Mir, Asensio och Soler. När de flesta andra nationer har med sig rent ut sagt svaga trupper är det inte konstigt att spanjorerna får bära favoritkepsen. Precis som A-laget i sommarens EM har de dock märkligt svårt att hitta nätet. Trots dominans mot både Egypten och Australien har det bara blivit ett mål framåt. Då nollan bakåt är intakt räcker det till att leda gruppen och oavgjort här skulle räcka till att avancera från gruppen. Känslan är att Spanien gärna vinner matchen och på så sätt säkrar förstaplatsen. Räkna med att de rödklädda i vanlig ordning kommer ha ett ordentligt övertag när det kommer till bollinnehav. Argentina har inte alls en lika namnkunnig trupp med sig och det har märkts i de två första omgångarna. Chockartade 0-2 i premiären mot Australien följdes upp av en ytterst knapp 1-0-seger över Egypten. Alexis Mac Allister, till vardags i Brighton, är sydamerikanernas nav på mittfältet och ska de blåvita ha minsta chans att rubba spanjorerna måste han göra en bra match. Det måste också målvakten Ledesma göra. Cádiz-liraren är faktiskt den enda överåriga lirare som finns med i truppen även om reglerna tillåter tre sådana. I övrigt består laget främst av lirare från den inhemska ligan. Argentina måste gå för seger här då kryss troligen inte räcker till avancemang. Känslan är att de blåvita kommer jaga sig trötta när Spanien i vanlig ordning trillar boll. Spanien behöver också få in en bra känsla i laget inför slutspelet och löser en seger. Stannar tvåan under 50 procent är det en strålande spik. Missar matchen Dani Ceballos, Spanien (vristskada)