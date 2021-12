Helgarderingen! - 1. Fulham - Sheffield United Spännande möte i västra London Det var inte speciellt längesedan som Fulham såg helt oslagbara ut, men vinden har vänt. Närmast kommer värdarna från fyra raka kryss och lagen underifrån närmar sig med en faslig hastighet. Senast mot Luton nätade åtminstone Mitrovic igen, även om det inte räckte till tre poäng. Den väldige serben har därmed noterats på 22 fullträffar på lika många omgångar och är seriens bästa spelare när han har dagen. Offensivt ser det bra ut för Fulham även fast Cavaleiro är skadad då Kebano och Wilson kan flankera Mitrovic. Med Reid och Cairney bakom finns det även hot från mittfältet. Samtidigt har det gått lite troll i maskineriet för Fulham som bara har mäktat med tre baljor på sina fyra senaste omgångar. Detta är heller inte den allra enklaste matchen att vända på den svaga trenden. Sheffield United blev precis som Fulham degraderade från Premier League i fjol, men i motsats till sina kombattanter har de haft en svag höst. The Blades ligger faktiskt på den undre halvan och harvar. Robin Olsen har varit skadad under en period och den svenska landslagsmålvakten ser ut att saknas igen. Trots det börjar de rödvita hitta formen och nu har United faktiskt tre raka segrar i ryggen. Gästerna har dessutom inte spelat någon match sedan den fjärde december när Cardiff slogs tillbaka med 3-2 och bör därmed ha pigga ben. Morgan Gibbs-White stod för ett mål och två assist mot walesarna och fungerade bra tillsammans med McGoldrick och Sharp då. McBurnie och Mousset finns dessutom att tillgå från bänken. I övrigt kan Sheffield mönstra ett lag med spelare som Berge, Norwood, Hourihane och Basham. En på pappret stark uppställning. Sheffield United har tveklöst kapacitet för att vara med och slåss om uppflyttning och ska på intet sätt känna sig chanslösa i denna tillställning. Jag tror vi får se ett bortalag som inte visar någon respekt utan går ut och spelar sitt egna spel på Craven Cottage. Då kan de mycket väl få med sig något hem till stålstaden. Ettan streckas för hårt och då ska alla tecken plockas med. Missar matchen Ivan Cavaleiro, Fulham (ljumskskada)

Rhian Brewster, Sheffield United (knäseneskada)

John Fleck, Sheffield United (hjärtproblem)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Robin Olsen, Sheffield United (muskelskada) Osäker till spel Harrison Reed, Fulham (muskelskada)

Terence Kongolo, Fulham (oklart)

Nathaniel Chalobah, Fulham (oklart)

Jay Stansfield, Fulham (oklart)

Tyrese Francois, Fulham (oklart)

Adlene Guedioura, Sheffield United (oklart)

Rhys Norrington-Davies, Sheffield United (oklart)

Derbyt! - 2. Levante - Valencia Bra skrällchans i Valencia-derbyt Levante tappade 3-2 till 3-4 i sin senaste ligamatch och ligger fortfarande tvärsist i La Liga. Med sju poäng upp till säker mark börjat läget bli ganska prekärt för Grodorna. Det är dock det lag som sett till expected points har gått klart sämst i hela serien och egentligen förtjänar de att ligga på säker mark. Spelmässigt har det nämligen sett helt okej ut för det mesta. Det gäller bara att täppa till hålen bakåt. 32 insläppta mål är sämst i ligan och här får värdarna klara sig utan skadade Mustafi och avstängda ytterbacken Son. Dessutom har Radoja dragit på sig covid och finns inte med. Där finns en del att fundera på. Offensivt ser Levante däremot riktigt spännande ut med spelare som Roger, Morales, De Frutos och Bardhi. Då finns dessutom veteranen Soldado att plocka in från bänken. Det är en offensiv uppställning som ett skadeskjutet Valencia kan få svårt att hantera. Besökarna har nämligen försvararna Foulquier, Lato och Alderete på skadelistan och dessutom är Gabriel Paulista tveksam till spel. Guillamón, som mest har spelat mittfältare under hösten, tvingades gå ner som mittback senast mot Elche och gjorde det bra tillsammans med Diakhaby. Det lär bli samma uppställning igen. Gayà är tillbaka från sin avstängning och kommer kliva in på vänsterbacken istället för Lato. En klar förstärkning. På mittfältet är Daniel Wass avstängd och om Guillamón måste vikariera i mittförsvaret ser det ganska tunt ut på den positionen. Anfallaren Maxi Gómez är också avstängd, men där finns det intressanta alternativ som Hugo Duro och Marcos André. Det är alltid känslosamma bataljer när dessa två lag möts och vi kommer få se en match där båda gängen ger allt de har. Levante må ha haft svårt att vinna matcher under hösten, men de har faktiskt tagit poäng av både Atlético Madrid och Real Madrid på det egna gräset. Dessutom har de bara förlorat en hemmamatch mot Valencia på tio år! Med det i åtanke lockar värdet till vänster klart mest. 1X spelas. Missar matchen Francisco Son, Levante (avstängd)

Shkodran Mustafi, Levante (knäskada)

Nemanja Radoja, Levante (corona)

Daniel Wass, Valencia (avstängd)

Maxi Gómez, Valencia (avstängd)

Omar Alderete, Valencia (sjukdom)

Dimitri Foulquier, Valencia (muskelskada)

Lato, Valencia (knäseneskada) Osäker till spel Gabriel Paulista, Valencia (knäseneskada)