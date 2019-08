"Spiken - Ajax går mot gruppspel"

Spiken! - 1. Apoel Nicosia - Ajax

Ajax mot gruppspel

Apoel Nicosia tog sig vidare till playoff genom att slå ut Qarabag i den förra kvalomgången. Detta trots att cyprioterna faktiskt förlorade här hemma på GSP Stadium med 2-1. Starkt av Linus Hallenius klubb att vända på det hela genom 2-0 i Baku. Hallenius själv fick speltid i båda mötena även om den svenska anfallaren började på bänken båda gångerna.

Den cypriotiska ligan har inte startat än så värdarna har fått vila sedan resan till Azerbajdzjan. Det behöver dock inte vara enbart bra att inte ha haft tävlingsmatcher under helgen. Det kan bli svårt att få upp tempot från start. Speciellt när Champions League-semifinalisten från i fjol står på andra sidan.

Ajax hade stora problem med PAOK i sin senaste omgång men lyckades till sist gå vidare med sammanlagt 5-4. Offensivt ser de lika frejdiga ut i fjol men visst verkar tappet av Matthijs de Ligt ha försvagat backlinjen. Nu är det främst ungdomarna Perr Schuurs (19) och Lisandro Martínez (21) som tillsammans med mer rutinerade pjäserna Joel Veltman och Daley Blind ska hålla rent.

Framåt finns det väldigt många alternativ för holländarna. Hakim Ziyech, Dusan Tadic och David Neres är en hyperfarlig trio och dessutom har Klaas-Jan Huntelaar vräkt in mål i början av säsongen trots att han inte spelat speciellt mycket. Fyra baljor på 123 spelade minuter är inget dåligt facit.

Apoel Nicosia kommer nå ett europeiskt gruppspel oavsett hur det går här (förloraren tar en plats i Europa League) och det är faktiskt sjätte gången på de sju senaste säsongerna de går så långt. Gott så, för Champions League lär det inte bli. Ajax är för starka och så länge tvåan håller sig i priser runt 70 procent är det en fullt tänkbar spik.

Missar matchen

Alef, Apoel (oklart)

Georgios Efrem, Apoel (oklart)

Praxitelis Vouros, Apoel (oklart)

Osäker till spel

Hassane Bandé, Ajax (vristskada)

Carel Eiting, Ajax (knäskada)

Quincy Promes, Ajax (oklart)

Noussair Mazraoui, Ajax (vristskada)

Skrällchansen! - 8. Sheffield Wednesday - Luton

Wednesday för stora favoriter

The Championships fjärde omgång ska spelas under veckan och på klassiska Hillsborough ska vi titta lite extra på Sheffield Wednesdays match mot Luton. Värdarna började säsongen på allra bästa sätt med två raka segrar men fick resa hem från London i lördags med noll poäng efter 0-1 mot Millwall. Är det starten på en formsvacka?

The Owls fick i matchen mot Millwall spela hela andra halvleken med en man mer men lyckades ändå inte trycka in bollen. Det finns också vissa frågetecken att ställa kring vem som ska göra målen för de blåvita. Skickliga Lucas Joao, som stått för 19 ligamål de två senaste säsongerna, nätade i första omgången mot Reading men såldes därefter till just Reading. Steven Fletcher är tung men han blir inte direkt yngre.

Luton har stått för en remarkabel resa genom det engelska seriesystemet. För bara sex år sedan spelade de faktiskt i den semiprofessionella femteligan i England. Därefter följde några säsonger i League Two innan The Hatters i förfjol tog steget upp till League One. Där blev det bara en säsong. Luton vann tredjeligan förra säsongen och är alltså nu uppe i The Championship.

På dessa två framgångsrika säsonger har Lutons anfallare James Collins tryckt in 44 ligamål. 25 baljor i fjol räckte till att vinna skytteligan i League One. Denna säsong står han hittills på en fullträff men där finns det mål att hämta. I övrigt noteras nyförvärven Ryan Tunnicliffe och Callum McManaman. Två skickliga spelare som kommer vara väldigt viktiga för Luton.

På pappret skiljer det inte speciellt mycket mellan dessa två lag även om det i tabellen skiljer fem poäng efter tre omgångar. Ändå streckar tipparna upp Wednesday som solklara favoriter. Det förtjänar de inte riktigt. Med supervärdet som finns till höger väljer jag att rita ner X2 först och främst. Men visst, finns det resurser ska alla tecken med.