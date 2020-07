"Spiken - Bajen tar en efterlängtad seger"

Spiken! - 1. Hammarby - Örebro

Bajen tar efterlängtad seger

Det har varit en rent ut sagt katastrofal inledning på säsongen för Hammarby. Inför seriestarten målades Bajen upp som en av de stora favoriterna efter sitt fantastiska 2019, men med ynka tre segrar på tio omgångar befinner sig de grönvita på den undre halvan av tabellen. Fjolårets flärdfulla anfallsspel har förbytts till krampaktiga prestationer som bara gett nio fullträffar på tio matcher.

Nu får värdarna dessutom klara sig utan en del offensiv spets då Paulinho fortfarande saknas på grund av den lårskada han ådrog sig mot IFK Göteborg. Dessutom finns inte Muamer Tankovic med i truppen. Anledningen till detta har inte kommunicerats men då stjärnans kontrakt går ut på torsdag är en inte alltför vågad gissning att “Tanken” är på väg utomlands och inte vill riskera något här.

Stort ansvar faller på de spelare som finns kvar och det är inga duvungar. Gladiatorn Gustav Ludwigson har visat att han håller även i Allsvenskan och Kacaniklic, Bojanic, Jóhannsson samt Rodic är andra tunga pjäser som kan betydligt mer än vad de visat upp hittills. Känslan är att när det väl lossnar för laget från Söder kommer det lossna ordentligt. Varför inte mot Örebro?

ÖSK har inlett ungefär som förväntat och kommer närmast från en oavgjord historia mot Helsingborg. Även om närkingarna släppte in kvitteringen djupt in på övertiden där var det ingen vidare match från de vitsvartas sida. På Tele2 har Örebro redan plockat en seger under säsongen då Djurgården slogs tillbaka i den första bortamatchen. Sedan dess har det dock inte blivit några fler vinster på resande fot.

Hammarby har en förkrossande statistik i inbördes möten med sex raka triumfer och vann motsvarande möte i fjol med 5-1. Visst är det ett annat Bajen vi ser under 2020 som verkar sakna sina vanligtvis välfyllda läktare, men spelare för spelare håller ändå värdarna högre klass än Örebro. Får vi ettan till procent runt 60 väljer jag att spika.

Missar matchen

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Muamer Tankovic, Hammarby (oklart)

Hemmafavoriten! - 2. Östersund - Helsingborg

ÖFK plockar poäng

Olof Mellberg skäller på allt och alla när han vankar av och an vid sidlinjen under Helsingborgs matcher, men är det något den forne storbacken borde fokusera på är det att få sitt lag att spela fotboll under matchens första 90 minuter. Tre matcher i rad har de rödblåa kvitterat på stopptid. Mot Falkenberg var det som bekant målvakten Anders Lindegaard som gick upp och knoppade in en hörna.

Efter en miserabel start från skåningarnas sida har de nu fem raka matcher utan förlust. Insatsen mot Örebro var förbättrad för HIF, men på bortaplan gapar vinstkolumnen tom för gästerna som är nästjumbo inför måndagens match. Dessutom dras Helsingborg fortsatt med en hel hög av skador. Granqvist, Landgren, Figueroa, Voelkerling Persson, Ceesay och Randrup kan alla missa matchen.

Casper Widell var tillbaka i matchtruppen senast mot Örebro och det är viktigt för gästerna som inte har speciellt många mittbackar i truppen. Mot ÖSK fick vänsterbacken Martin Olsson och mittfältaren Mix Diskerud bilda mittlås. Duon gjorde det bra men det är kanske inget mittbackspar som Olof Mellberg hade tänkt använda sig av innan säsongen startade.

Östersund har redan bytt tränare och även om Amir Azrafshan inte har licens för att coacha ett lag i Allsvenskan har han fått en helt okej start i klubben. Två raka oavgjorda matcher kommer de rödsvarta från där 0-0 borta mot Djurgården var ett styrkebesked. En del frågetecken finns nu i truppen då Rewan Amin utgick skadad senast och Jordan Attah Kadiri, den viktiga anfallaren, är på väg att bli såld till belgiska Lommel.

Kadiri är viktig för klubben men de tio miljoner som det ryktas om att Lommel är redo att hosta upp hade varit ännu viktigare. Frågan är då om ÖFK vågar chansa med 20-åringen här. Skulle Amin och Kadiri båda saknas är Östersund försvagade och det är därför läge att avvakta startelvorna innan tipset läggs. Med tanke på att det är konstgräs och en lång bortaresa för Helsingborg känns dock 1X som en stabil grund att stå på.

Missar matchen

Andreas Granqvist, Helsingborg (ljumskskada)

Andreas Landgren, Helsingborg (knäskada)

Kalle Joelsson, Helsingborg (oklart)

Jakob Voelkerling Persson, Helsingborg (fotskada)

Osäker till spel

Rewan Amin, Östersund (oklart)

Jordan Attah Kadiri, Östersund (närstående försäljning)

Erik Figueroa, Helsingborg (oklart)

Joseph Ceesay, Helsingborg (oklart)

Anders Randrup, Helsingborg (oklart)