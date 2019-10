"Spiken - Sverige marscherar mot EM"

Bortafavoriten! - 1. Bolton - Blackpool

Tionde raka utan seger för Bolton

League One rullar i sedvanlig ordning på under landslagsuppehållet och under måndagen ska en match avgöras från den engelska tredjedivisionen. Två klubbar som figurerat i Premier League under 2000-talet, men som är mil från en sådan plats ställs mot varandra på University of Bolton Stadium.

Hemmalaget trillade ur The Championship i fjol och av allt att döma ser det ut att bli degradering på nytt. Bolton var nära att försättas i konkurs men klarade sig efter att klubben blivit uppköpt av ett investeringsbolag. Tolv minuspoäng inledde dock The Trotters med, något som inte förbättrats speciellt mycket då de inledande nio matcherna gett tre oavgjorda och sex förluster.

De stora stjärnorna har lämnat universitetsstaden och Phil Parkinsons trupp ser relativt medioker ut. Liam Bridcutt och Jason Lowe är stabila pjäser som bidrar defensivt, men framåt är värdarna under all kritik. Två fullträffar hittills är naturligtvis anledningen till att vinstkolumnen gapar tomt.

Blackpool, som gjorde en säsong i Premier League 2010/11, är betydligt mer välmående. De orangeklädda återfinns i toppen av League One och kommer in till detta möte med sju poäng på de tre senaste. Ivorianen Armand Gnanduillet är en pålitlig målskytt samtidigt som en meriterad spelare som Jay Spearing, tidigare Bolton och Liverpool, gör ett strålande jobb på det centrala mittfältet.

Bolton har hållit ihop spelet relativt väl de senaste matcherna men här slår hemmalaget utan tvekan ur stort underläge. Blackpool är klassen bättre och tvåan ska ses som trolig här. Med tanke på att värdarna tagit poäng i tre av de fyra senaste kan det ändå vara vettigt att säkra upp med krysset på större system.

Spiken! - 6. Sverige Dam - Slovakien Dam

Sverige fortsätter marschen mot EM!

Våra VM-bronsmedaljörer har inlett EM-kvalet starkt. 4-1 i premiären mot Lettland följdes upp med 5-0 borta mot Ungern i fredags. Madelen Janogy fick då chansen från start och var på strålande spelhumör. Piteå-spelaren stod för två av fullträffarna och i slutskedet skrevs både Sofia Jakobsson och 20-årige Loreta Kullashi in sig i målprotokollet.

Den trupp Peter Gerhardsson tagit ut till denna samling är i snudd på identisk till den som gjorde succé i Frankrike i somras. Nilla Fischer och Mimmi Larsson är de spelare som fanns med då som inte gör det nu. Nämnda Kullashi är ny in och detsamma gäller Örebro-backen Emma Kullberg som här har chansen att göra sin landslagsdebut. Det är hur som helst en urstark trupp Gerhardsson har till förfogande.

Slovakien har inte i närheten av samma spets eller bredd. Majoriteten av spelarna tillhör den svaga inhemska ligan även om ett par huserar i Tyskland. Kaptenen Dominika Skorvánková är en av dessa och det är den stora stjärnan i detta landslag. I fredagens 2-1-seger mot Lettland var det dock Jana Vojteková (Freiburg) och Patricia Hmírová (Leczna) som blev målskyttar.

Även om Slovakien tenderar att hålla hyfsat jämna steg med de europeiska jättarna räcker de i stort sett aldrig till. I senaste VM-kvalet blev det sju förluster på åtta matcher i en grupp med Norge, Nederländerna, Nordirland och Irland. Noterbart är att det då blev klara förluster mot våra grannar i väst, en nation som får anses likvärdig med Sverige.

Dessa landslag möttes i senaste EM-kvalet och då slutade det 3-0 till Blågult nere i Slovakien medan segern satt längre in här på Gamla Ullevi, 2-1 trots klar dominans. Här ska det inte behöva bli spännande för klasskillnaden är enorm. Jag tror Sverige rinner iväg till en komfortabel seger. Även om ettan streckas stenhårt ser jag ingen anledning att gardera.