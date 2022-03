"Spiken - Eintracht Braunschweig sänker Dortmund II"

Toppmötet! - 1. Tenerife - Almería

Hemmasvagt Tenerife får problem

Almería har legat på en av de två direktplatserna till La Liga under i stort sett hela säsongen, men nu är den placeringen i fara efter en rad sämre resultat. De två senaste omgångarna har slutat med förlust 0-2 mot Real Zaragoza och 3-3 mot Lugo och på bortaplan har gästerna bara en seger på sina sex senaste försök i ligaspelet. Det behöver förbättras om andraplatsen ska försvaras hela vägen in i kaklet.

Senast mot Lugo ledde Almería faktiskt matchen tre gånger, men fick ändå bara med sig en pinne. Umar Sadiq noterades för två av målen och den nigerianska storskytten är tveklöst en av seriens allra bästa anfallare. Han får dessutom hjälp av belgaren Ramazani och Francisco Portillo med att producera, men andalusiernas 20 fullträffar på 20 bortafajter är inget som skrämmer.

Tenerife ligger på playoff-plats, bara fyra poäng bakom Almería, och kan med andra ord i allra högsta grad blanda sig i kampen om topp 2 vid seger under måndagen. Närmast kommer de från 2-1 borta mot Sporting Gijón och förvånande nog har laget från den soliga semesterön tagit fler pinnar på fastlandet än hemma på sin ö. Senast de spelade match här blev det förlust med 1-4 mot Valladolid.

Rutinerade Enric inledde på bänken mot Gijón, men fick hoppa in i paus. När domaren blåste av matchen 45 minuter senare hade 35-åringen satt dit både 1-1 och 2-1 och därmed iklätt sig rollen som matchhjälte. Enric behöver vara på topp igen för lagets bästa målskytt Elady åkte på en smäll mot Sporting och är ytterst tveksam till start. Dessutom har Sipcic åkt iväg till Montenegros landslagssamling.

Almerías Umar Sadiq är givetvis uttagen i det nigerianska landslaget, men han ska åka direkt efter matchen mot Tenerife och finns alltså med. Det kan mycket väl bli tungan på vågen i detta mycket viktiga toppmöte, men med tanke på svårigheterna på bortaplan är det krysset som lockar allra mest. Börja i mitten och fyll på med tvåan på större system.

Missar matchen

Nikola Sipcic, Tenerife (landslagsuppdrag)

Chumi, Almería (knäskada)

Iván Martos, Almería (knäskada)

Juanjo Nieto, Almería (knäskada)

Osäker till spel

Elady, Tenerife (höftskada)

Álex Munoz, Tenerife (oklart)

Lucas Robertone, Almería (oklart)

Daniel Carrico, Almería (muskelskada)

Serieledarna! - 4. Colchester - Forest Green

Starkt Forest Green streckas högt

Forest Green är sedan 2015 världens första veganska fotbollsklubb och har även implementerat en rad andra miljöinitiativ. Bland annat står det flertalet laddstolpar för elbilar utanför arenan The New Lawn. Detta då ägaren Dale Vince är en känd miljökämpe. Under hans ledning har klubben från Nailsworth, där fotbollsspelaren Héctor Bellerín är minoritetsägare, tagit steget hela vägen till League Two.

Det finns heller inget som tyder på att sagan skulle ta slut nu. Forest Green leder serien ganska klart med tio omgångar kvar att spela. Frågan är dock om inte spelarna har tagit ut avancemanget i förskott. Rovers har nämligen sju raka omgångar utan seger och har därmed tappat en del självförtroende. Å andra sidan är truppen alltjämt urstark på den här nivån och anfallsduon Jamille Matt och Mathew Stevens har bombat in 39 ligamål tillsammans.

Colchester ligger betydligt längre ner i tabellen med 30 inspelade poäng färre och slåss för att undvika nedflyttning. Med åtta poäng ner till giljotinen är det en uppgift som värdarna bör lyckas med. Formpilen pekar dessutom åt rätt håll även om det blev stryk senast borta mot topplaget Bristol Rovers med 0-1. Innan dess hade gänget från Essex tagit poäng i fyra raka fajter.

I truppen finns flera lirare som förra året spelade sin fotboll i Ipswich högre upp i seriesystemet. Luke Chambers (36) är en fysisk och smart spelare som är given i mittförsvaret. Cole Skuse (35) är en viktig del av mittfältet medan den kanske största stjärnan är Freddie Sears (32) som har noterats för tio ligamål denna säsong. Den trion utgör en stabil stomme i Colchester som gör att de sällan faller ur ramen.

Forest Green vann höstens möte mellan lagen med 2-0 och ska också hållas snäppet högre än måndagens kombattanter sett spelare för spelare. Tvåan streckas dock lite väl hårt och med tanke på gästernas problem den senaste månaden går det inte att lämna det tecknet allena. Samtidigt saknar Colchester viktiga spelare som Judge och Dallison på grund av skador samt Tommy Smith som är iväg med Nya Zeelands landslag. Det räcker därför att komplettera tvåan med ett kryss.

Missar matchen

Tommy Smith, Colchester (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Alan Judge, Colchester (oklart)

Tom Dallison, Colchester (oklart)

Dom Bernard, Forest Green (vristskada)