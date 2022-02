"Spiken - Liverpools jakt fortsätter"

Spiken! - 1. Liverpool - Leicester Liverpool vinner enkelt Det var många som var oroliga för hur Liverpool skulle hantera perioden utan sina afrikanska stjärnor, men det har gått utmärkt för The Reds. De har tagit sig till final i Ligacupen, avancerat i FA-cupen och vunnit två av två ligamatcher. Nu kan möjligen Mohamed Salah finnas tillgänglig igen medan Klopp gått ut och sagt att Sadio Mané, som avgjorde finalen av AFCON, inte kommer finnas med. Det finns dock gott om andra offensiva alternativ. Diogo Jota stod för både mål och assist i FA-cupmötet mot Cardiff och Bobby Firmino är en perfekt länkspelare. Dessutom kan Luis Díaz, som varit fantastiskt bra i Porto och i det colombianska landslaget det senaste året, göra Premier League-debut. I övrigt har Liverpool i stort sett hela sin trupp tillgänglig och då är det ett lag av allra högsta klass. Leicester har etablerat sig som ett topplag i Premier League på senare år, med denna säsong har Rävarna inte haft någon större lycka med sig. De ligger i mitten av tabellen och åkte i helgen ur FA-cupen efter pinsamma 1-4 mot Nottingham. En förlust som fick det att koka över för en supporter som rusade in på planen och hamnade i slagsmål med ett gäng Nottingham-spelare. Han är nu avstängd från King Power Stadium resten av livet. En stor anledning till de svaga resultaten för Leicester är alla skador de har åkt på. Den stora målskytten Jamie Vardy saknas ytterligare en månad och i backlinjen får The Foxes klara sig utan både Jonny Evans och Wesley Fofana. Utan den duon får Rodgers välja mellan Vestergaard, Amartey och Söyüncü på mittbackspositionen och det är inga försvarare av speciellt hög Premier League-klass. Leicester har två segrar och en oavgjord på sina tre senaste möten mot Liverpool, men både formen och truppläget är betydligt sämre än på länge. Liverpool måste vinna för att sätta press på Manchester City i toppen av Premier League och jag har svårt att se något annat än spel mot ett mål. Detta vinner värdarna och ettan spikas trots hård streckning. Missar matchen Sadio Mané, Liverpool (landslagsuppdrag)

Timothy Castagne, Leicester (lårskada)

Jamie Vardy, Leicester (vristskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Jonny Evans, Leicester (knäseneskada)

Wesley Fofana, Leicester (vristskada) Osäker till spel Mohamed Salah, Liverpool (landslagsuppdrag)

Divock Origi, Liverpool (knäskada)

Ricardo Pereira, Leicester (knäskada) Höjdaren! - 2. Wolverhampton - Arsenal Viktiga poäng i jakten på Europa Precis när Arsenal-fansen började värma upp inför tanken på Mikel Arteta som tränare kom januari. En katastrofmånad som gav fler röda kort än gjorda mål och inga segrar. Dessutom värvades inget medan fem spelare släpptes. Något som gjort truppen oerhört tunn. Som tur är för The Gunners är den dock i det närmaste skadefri och endast Tomiyasu saknas här. Då är det trots allt en slagkraftig elva som ställer upp. Granit Xhaka har avtjänat sin avstängning och det har även Thomas Partey gjort. När den duon kan starta på mitten ser de rödklädda ganska stabila ut. White och Gabriel är givna i mittförsvaret och offensivt finns det gott om intressanta lirare. Lacazette är den enda strikern av klass som finns kvar i laget, men på övriga positioner slåss Ödegaard, Saka, Smith Rowe, Martinelli och Pépé om tre platser. Ingen dålig uppställning. Wolverhampton ligger bara två pinnar bakom Arsenal och har plockat 13 poäng på sina fem senaste omgångar. En stor anledning till detta är innermittfältet som fungerar perfekt oavsett vilken formation Vargarna använder sig av. Moutinho och Neves dikterar alltid matchtempot och när det behövs går Dendoncker in som en tredje central fältare. Kampen mot Partey och Xhaka blir väldigt intressant att följa. Närmast kommer Wolverhampton från en 0-1-förlust hemma mot Norwich i FA-cupen trots att de orangesvarta dominerade spelbilden. De hade dock väldigt svårt att skapa målchanser, något som har varit ett genomgående tema under hela säsongen. I Premier League har värdarna bara nätat 19 gånger på 21 omgångar och det är inte bra nog. Skadade sydkoreanen Hee-chan Hwang saknas verkligen. Detta är första mötet mellan lagen för säsongen och Arsenal bör vara revanschsugna efter att ha förlorat båda fajterna mot Wolves i fjol. Med en nästintill skadefri trupp håller jag gästernas trupp något högre och på de två senaste bortamatcherna i ligaspelet har The Gunners faktiskt nätat hela nio gånger. Tvåan är en vettig utgång, men på större system bör krysset åka med. Missar matchen Hee-chan Hwang, Wolverhampton (lårskada)

Jonny, Wolverhampton (knäskada)

Willy Boly, Wolverhampton (vadskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäseneskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (knäskada) Osäker till spel Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Cedric Soares, Arsenal (höftskada)