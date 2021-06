"Spiken - Spanien är numret för stort"

Spiken! - 1. Kroatien - Spanien Spanien är numret större En välspelad åttondelsfinal är att vänta på Parken när Kroatien och Spanien drabbar samman. Kroaterna inledde gruppspelet med två mindre imponerande insatser mot England och Tjeckien, men i den helt avgörande fajten mot Skottland visade Zlatko Dalic mannar sin styrka. Den lilla trollkarlen Luka Modric dikterade matchtempot från sin mittfältsposition och målet som Modric gjorde med yttersidan är kanske hela EM:s vackraste så här långt. Utmärkte sig gjorde även Ivan Perisic, Kroatiens bästa spelare så här långt, men honom får de rödvitrutiga klara sig utan i denna åttondelsfinal. Perisic har ådragit sig Coronaviruset och sitter därför i karantän vilket är ett enormt tapp för silvermedaljörerna från VM 2018. Bakåt har det bitvis sett ganska darrigt ut från herrar som Vida och Caleta-Car och mot ett Spanien som tuffat igång rejält får kroaterna onekligen se upp. Spelmässigt såg spanjorerna bra ut mot både Sverige och Polen utan att för den sakens skull få med sig tillräckligt många poäng, men i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien lossnade det rejält. Laporte, Ferran Torres och Sarabia hittade alla nätet och då slovakerna dessutom bjöd på två självmål skrevs segersiffrorna till slut till 5-0. Det var en välbehövlig triumf för Luis Enrique och company som enligt den underliggande statistiken är ett av EM:s allra främsta lag hittills, åtminstone i offensiv riktning. Lyckas spelare som Morata och Moreno också hitta rätt med sitt målskytte kan detta bära långt för La Furia Roja. Att tapas-konnässörerna kommer att ha det mesta av bollinnehavet råder det ingen större tvekan om och jag lutar åt att de rödtröjade maler ner Kroatien över 90 minuter. Tvåan är en spik som jag anser klarar sig allena upp till 65 procent. Skulle den gå över den gränsen är det i sådana fall krysset det ska funderas över. Missar matchen Ivan Perisic, Kroatien (sjukdom)

Dejan Lovren, Kroatien (avstängd)

Luringen! - 2. Frankrike - Schweiz Frankrike blir hårt betrodda Att jag tror på Frankrike i detta EM har knappast gått någon läsare förbi och Les Bleus har enligt mig imponerat precis lagom i inledningen av turneringen. Förlustnollan är ännu intakt och det är säkerligen något som glädjer den gamla defensiva mittfältaren Didier Deschamps lite extra. Förbundskaptenen har tvingats rotera ganska frekvent i sin trupp och till matchen mot Schweiz kan Deschamps tvingas klara sig utan båda sina vänsterbackar. Lucas Hernández har dragits med skadebekymmer under turneringens gång och mot Portugal klev Lucas Digne av med en befarad muskelskada. Något renodlat tredjeval finns inte på den positionen. Det återstår att se om Hernández blir spelklar eller om Rabiot eller Dubois får vikariera som vänsterback. Framåt ser det oförskämt bra ut på pappret med klasspelare på samtliga positioner, men samtidigt ska det också sägas att fransmännen tenderar att se nonchalanta ut i de främre leden. Lyckas Schweiz hålla Les Bleus stången en bra bit in i matchen kan vi mycket väl komma att få se ett irriterat Frankrike. Vladimir Petkovic har en helt skadefri trupp att tillgå och schweizarna har dessutom fått flera dagars längre vila än Frankrike till den här matchen. Spelmässigt imponerade alplandet mot såväl Wales som Turkiet i gruppen och kan de komma upp i liknande nivå i Bukarest går Les Bleus inte helt säkra. Sommer, Elvedi, Xhaka, Shaqiri och Embolo är en kvintett som besitter stort kunnande och det är framför allt de två sistnämnda som de rödvita sätter stort hopp till. Shaqiri såg ruskigt spelsugen ut mot Turkiet och hann bland annat med att sätta två vackra baljor i samma kamp. Så värst mycket till offensiv lär Schweiz inte få ut i den rumänska huvudstaden, men det är inte omöjligt att såra detta Frankrike via omställningar. Ettan ska såklart ses som trolig, men den går inte att spika till vilken procent som helst. Krysset är ett tecken som jag tidigt väljer att stoppa med i leken. Missar matchen Ousmane Dembélé, Frankrike (knäskada)

Lucas Digne, Frankrike (muskelskada) Osäker till spel Lucas Hernández, Frankrike (knäskada)