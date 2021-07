"Spiken - toppen mot botten"

Helgarderingen! - 1. KIF Örebro - Hammarby Hammarby övervärderas Hälften av årets upplaga av Damallsvenskan är avverkad och nu återstår endast en fight innan det är uppehåll fram till mitten på augusti. Hammarby har imponerat enormt i egenskap av nykomlingar och faktum är att de grönvita har ordentlig häng på en Europaplats. Det var inte många som trodde att det var möjligt på förhand, men tack vare en framför allt stark offensiv – 23 gjorda mål är lika många som serieledarna FC Rosengård – har Bajen hakat på i toppstriden. Madelen Janogy anslöt till Hammarby i vintras efter sitt uppehåll och den vindsnabba 25-åringens kvaliteter har onekligen höjt gästerna flera nivåer. Emma Jansson och Emilia Larsson är två andra lirare som tillsammans med Janogy bildar en livsfarlig trio i stockholmarnas främre led. Här måste verkligen Örebro vara på tårna för att inte riskera baklängesmål i matchens inledning. Defensivt ser det dock inte lika stabilt ut för Hammarby. 15 insläppta mål är flest av samtliga lag på den övre halvan och jag ställer mig något tveksam till att nykomlingarna klarar av att skugga topplagen hela vägen in i mål. Förlusten mot Vittsjö i den senaste omgången var rättvis sett till matchbilden och jag anar nya ugglor i mossen på Behrn Arena. KIF Örebro såg i sin tur ut att gå mot en oerhört mörk avslutning på våren då de med fyra raka förluster i bagaget ställdes mot FC Rosengård i föregående omgång. Efter 0-0 mot serieledarna lär dock självförtroendet ha fått sig en rejäl boost inför torsdagens bravader. Blott 17-årige Cecilía Rán Rúnarsdóttir visade då varför hon benämns som en av Damallsvenskans allra största talanger med sitt målvaktsspel. Hemma på konstgräset i Närke har värdinnorna spelat ihop åtta av deras totalt elva poäng och det är definitivt inte otänkbart att de siffrorna förbättras denna afton. Karin Lundin är en potentiell matchvinnare hos närkingarna och har hon en bra dag går Hammarby inte säkra. 60 procent på tvåan är i mitt tycke för mycket och därför väljer jag att helgardera redan på mindre system. För den med nerver av stål är det inte fel att plocka bort tvåan helt och hållet då vänstersidan rensar fint bland kuponghögarna. Missar matchen Cassandra Larsson, KIF Örebro (knäskada)

Moa Öhman, KIF Örebro (knäskada)

Maja Regnås, KIF Örebro (knäskada)

Jonna Ståhl, Hammarby (knäskada)

Petronella Ekroth, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Heidi Kollanen, KIF Örebro (knäskada)

Spiken! - Rosengård - Växjö Toppen mot botten på Malmö IP FC Rosengård har under den innevarande säsongen gjort slarvsylta av nästan samtliga motståndare i Damallsvenskan. Nio vinster och två oavgjorda på elva matcher är siffror som talar sitt tydliga språk och bara två insläppta mål är ett rungande kvitto på att värdinnorna hittills spelat i en egen division. Jonas Eidevall blev häromveckan klar för att ta över Arsenal och istället kommer Renée Slegers ta över rollen som tränare efter uppehållet. Vad det innebär för töserna från Malmös fortsatta framgångar återstår att se, men att Rosengård ska tappa det stora försprång de skaffat sig har jag väldigt svårt att föreställa mig. Truppen håller yppersta klass på samtliga positioner och det fullkomligen kryllar av landslagsspelare i densamma. Visserligen har sylvassa Anna Anvegård dragits med skadebekymmer under våren, men anfallaren har fått välbehövlig speltid under de tre senaste matcherna och när hon är tillbaka i full form väntas Rosengård bli ännu bättre. Kanadensiskan Stephanie Labbe har varit en oerhört trygg förstaslips mellan stolparna och det är svårt att inte komma tillbaka till att värdinnorna endast släppt in två mål på elva matcher. Bakom Labbe finns dessutom stortalangen Angel Mukasa redo att hoppa in, något hon gjorde med bravur mot Örebro, när tillfälle ges. Rosengård har det således gott ställt i de defensiva leden även inför framtiden. Växjö har haft stora offensiva problem under säsongens gång och gästernas ynka tre gjorda mål är föga förvånande sämst i klassen. Redan i fjol var smålänningarna på vippen att trilla ur finrummet och efter noll segrar på elva försök under nuvarande upplaga av Damallsvenskan tyder det mesta på att degraderingen blir ett faktum. Visst hade det varit kul att försöka fälla kupongens största favorit i jakten på en megaknall, men här är ettan precis så klar som både streck och odds antyder. Jag kommer inte att slösa några garderingar på Malmö IP. Detta vinner Rosengård utan att förta sig. Missar matchen Violah Nambi, Växjö DFF (benbrott)