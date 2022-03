"Splittrat fokus med tanke på United-matchen"

Överstreckningen! - 1. Atlético Madrid - Cádiz Splittrat fokus i Atlético Atlético Madrid har börjat steppa upp efter en med deras mått mätt ganska svag säsong så långt. Tre raka segrar i ligaspelet med en total målskillnad på 8-1 imponerar. Senast var det topplaget Real Betis som avfärdades med 3-1. Offensiven ser bättre och bättre ut och nu kan Simeone välja bland spelare som Suárez, Félix och Griezmann. Dessutom är Cunha på väg tillbaka från skada. Bakåt finns det dock en del frågetecken. Mot Betis valde Simeone att mönstra en fembackslinje med Felipe, Giménez och Mandava i mitten och Renan Lodi samt Vrsaljko på kanterna. Den sistnämnda skadade sig då och finns inte med här. Det gör inte heller Savic eller Hermoso samtidigt som Kondogbia är tveksam till spel med sin känning i knäsenan. Det finns med andra ord inte speciellt många alternativ i backlinjen för Madrassmakarna. Cádiz ligger under giljotinen i La Liga, men självförtroendet är ganska bra för tillfället. Närmast kommer de gula ubåtarna (de har faktiskt samma smeknamn som Villarreal) från en 2-0-seger mot Rayo Vallecano och det var den fjärde raka omgången med poäng för laget från Andalusien. Därmed skiljer det bara en pinne upp till Granada på säker mark som visar betydligt sämre form. Sedan matchen mot Rayo Vallecano har Rubén Alcaraz, Fede, Iván Alejo och Álvaro Negredo alla dragit på sig skador och ser ut att saknas här. Troligen ersätts dessa av Jens Jönsson, Álex Fernández, Rubén Sobrino och Lucas Peréz och det är inga dåliga lirare. I övrigt är Idrissi och Lozano två väldigt viktiga spelare i det offensiva spelet och det är pjäser som Atléticos skadeskjutna backlinje får se upp med. Atlético ska givetvis gälla som klara favoriter hemma på Wanda Metropolitano, men de har Champions League-returen mot Manchester United redan på tisdag. En del tankar finns säkerligen redan på den tillställningen och Simeone behöver hålla hela truppen fräsch tills dess. Cádiz har däremot bara ett fokus och det är att lösa nytt kontrakt. Helt chanslösa ska de gulklädda inte vara här. Jag slår till med en helgardering där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Stefan Savic, Atlético Madrid (avstängd)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (lårskada)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (höftskada)

Ángel Correa, Atlético Madrid (vristskada)

Mario Hermoso, Atlético Madrid (muskelskada)

Álvaro Negredo, Cádiz (muskelskada)

Rubén Alcaraz, Cádiz (muskelskada)

Fede, Cádiz (knäskada)

Iván Alejo, Cádiz (muskelskada) Osäker till spel Geoffrey Kondogbia, Atlético Madrid (knäseneskada)

Koke, Atlético Madrid (muskelskada)

Matheus Cunha, Atlético Madrid (knäskada)

Daniel Wass, Atlético Madrid (knäskada)

Playoff-jakten! - 3. West Bromwich - Huddersfield WBA tar nödvändig trepoängare West Bromwich hade en hemsk period från slutet av januari hela vägen till förra helgen. På sju omgångar tog de endast en enda poäng och mäktade faktiskt bara med ett mål framåt på dessa matcher. Senast besegrades dock Hull med 2-0 och med åtta poäng upp till sjätteplatsen vågar inte jag räkna bort The Baggies från kampen om playoff. Truppen är trots allt en av seriens allra bästa på pappret. Karlan Grant stod för båda målen mot Hull och lär få chansen på topp igen. Med Robinson, Diangana och Carroll också tillgängliga finns det offensiv kraft att ta av. Mittfältet är urstarkt med Livermore och Mowatt som bör ta tag i denna match. Bartley och Ajayi är samtidigt två försvarare av hög klass med Sam Johnstone står stadigt mellan stolparna. Totalt sett är det ett lag av hög klass. Huddersfield ligger betydligt högre upp i tabellen efter fyra raka segrar och är i allra högsta grad med i kampen om en direktplats till Premier League. Hudds har faktiskt inte förlorat en ligamatch sedan november. Tidigare i veckan blev det däremot stryk mot Nottingham i FA-cupen och det var inte mycket att säga om det nederlaget. De rödklädda var klart bättre på City Ground. Överhuvudtaget har Huddersfield sprungit ruggigt bra under en längre period. De har bara vunnit xG i två av sina sex senaste ligamatcher och sådant brukar jämna ut sig. Visst finns det skickliga offensiva spelare i form av Ward, Sinani, Holmes, Rhodes och Thomas att välja mellan, men bakåt finns inte lika starka namn. Det ska också sägas att The Terriers har släppt in fler mål under säsongen än vad 13:e-placerade WBA har gjort. Visst har värdarna varit inne i en formsvacka, men normalt sett är de att lita på hemma på The Hawthorns. Här har de endast torskat två av 16 ligamatcher denna säsong. Jag tror det har vänt för WBA nu och de kommer vara med och slåss om en topp 6-placering hela vägen in i mål. Ett överskattat Huddersfield räcker inte till denna fredag. Ettan spikas med goda förhoppningar. Missar matchen Kean Bryan, West Bromwich (knäskada)

Daryl Dike, West Bromwich (knäseneskada)

Ryan Schofield, Huddersfield (axelskada)

Rolando Aarons, Huddersfield (benskada)

Álex Vallejo, Huddersfield (knäskada) Osäker till spel Spelare, Lag (skada)