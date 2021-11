"Starkast trupp i ligan - hemmasviten står sig"

Spiken! - 1. West Bromwich - Nottingham Äntligen släpper det för WBA West Bromwich har tveklöst en av The Championships allra starkaste trupper, men det har gått grus i maskineriet den senaste månaden. 0-0 mot Blackpool innebar tredje raka utan seger för The Baggies som nu har åtta poäng upp till direktuppflyttning. Det ska dock sägas att West Brom förtjänade samtliga poäng mot Pool och bland annat vann hörnstatistiken med 8-1. De hade dock svårt att få igenom sina skott. Två mållösa matcher i rad oroar och nu är det dags för Grant, Phillips, Robinson och de andra att kliva fram och leverera framåt. På mittfältet saknas Jake Livermore igen på grund av avstängning, men Mowatt och Molumby är ett central duo som få lag i serien kan matcha. Bakåt är det stängt med Bartley i backlinjen och Johnstone mellan stolparna. Nottingham får jobba hårt för att komma till farliga lägen. Besökarna har visserligen ett par intressanta anfallare där Lewis Grabban alltid är ett hot. Han satt på bänken i 0-0-matchen mot Luton och ska ses med bra chans att starta här. Lyle Taylor, som startade på topp mot The Hatters, har haft en ganska tung tid i Nottingham och håller inte riktigt samma nivå som Grabban. Zinckernagel, Johnson och Lolley ställde upp på det offensiva mittfältet mot Luton och bör få chansen från start igen. Bakåt har tränare Cooper däremot en del att fundera på. Colback är avstängd efter sitt röda kort mot Luton och det är en svår spelare att ersätta. McKenna och Worrall bör starta som mittbackar igen och även om de har fått ihop ett bra samarbete är det inga omöjliga spelare att passera. Den duon bör få problem att stå emot när Diangana och de andra i hemmalaget sätter fart. Nottingham har faktiskt presterat väldigt bra på bortagräs under hösten och har inte fått sätta sig på bussen utan poäng sedan augusti månad. Nu är det dock dags igen. West Bromwich har en högre höjd i sitt spel och har dessutom raden 6-3-0 på sina nio hemmafajter. Ettan är en vettig spik på en i övrigt mycket lurig kupong. Missar matchen Jake Livermore, West Bromwich (avstängd)

Kean Bryan, West Bromwich (knäskada)

Dara O’Shea, West Bromwich (vristskada)

Jack Colback, Nottingham (avstängd)

Max Lowe, Nottingham (ljumskskada) Osäker till spel Rayhaan Tulloch, West Bromwich (ljumskskada)

Loïc Mbe Soh, Nottingham (lårskada)

Jordi Osei-Tutu, Nottingham (knäseneskada)

Höjdaren! - 5. Stuttgart - Mainz Svårtippat på Mercedes-Benz Arena Stuttgart gjorde succé i fjol och hamnade på den övre halvan av Bundesliga. Denna höst har det gått betydligt sämre och det är till stor del på grund av en enorm skadelista. Hemmalaget har inte kunnat spela med sin bästa elva någon gång än och denna fredag ser de ut att få klara sig utan viktiga pjäser som Thommy och Kalajdzic. Dessutom är Coulibaly avstängd efter att ha dragit på sig sitt femte gula kort för säsongen mot Dortmund. Hamadi Al Ghaddioui kan ersätta honom på topp och dessutom finns den danska jättetalangen Faghir i laget. Rapporter från Stuttgart-lägret talar också om att Marmoush och Katompa Mvumpa, som båda saknats på grund av skador, är i full träning med laget igen. I övrigt finns det trots allt en del fina spelare tillgängliga som japanerna Endo och Ito, kroaten Sosa och greken Mavropanos. Stuttgart har fem raka ligamatcher utan seger, men det bör bara vara en tidsfråga innan de börjar klättra i tabellen. Mainz höll sig kvar i våras genom en fin spurt. Den goda känslan som fanns i laget då har hållits i över sommaren och Mainz har gått väldigt starkt. Inför helgens matcher ligger de på den övre halvan med fyra raka bataljer utan förlust. En stor anledning till detta är att den tyska U21-landslagsmannen Jonathan Burkardt har varit strålande på topp med sina sex ligamål. Han får hjälp av Karim Onisiwo som har figurerat i det österrikiska landslaget under hösten. En mycket stark duo som dessutom backas upp av den ungerska stridstanken Szalai. På övriga positioner har Mainz dock inget lag som sticker ut. Kohr skadade sig dessutom i 1-1-matchen mot Köln och kan inte delta här. Ett jobbigt avbräck för besökarna. Stuttgart vann båda mötena klart i fjol och ska i min bok definitivt inte vara chanslösa på hemmaplan. Tipparna stirrar sig blinda på tabellen vilket gör att värdet till vänster ser ut att bli strålande. Då inleder jag streckandet med 1X, men räcker plånboken till känns det ändå bäst att även plocka med tvåan. Missar matchen Tanguy Coulibaly, Stuttgart (avstängd)

Sasa Kalajdzic, Stuttgart (axelskada)

Naouirou Ahamada, Stuttgart (hälseneskada)

Mohamed Sankoh, Stuttgart (knäskada)

Marc-Oliver Kempf, Stuttgart (höftskada)

Erik Thommy, Stuttgart (oklart)

Enzo Millot, Stuttgart (knäskada)

Atakan Karazor, Stuttgart (mjukdelsskada)

Stefan Bell, Mainz (avstängd)

Niklas Tauer, Mainz (knäskada)

Jerry St. Juste, Mainz (axelskada)

Dominik Kohr, Mainz (oklart)

Anderson Lucoqui, Mainz (knäskada)