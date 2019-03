Höjdaren! - 1. Wolfsburg - Lyon

Stekhet finalrepris!

Det är två lag som mer än andra dominerat damfotbollen under de senaste åren och det är franska Lyon och tyska Wolfsburg. Detta blir fjärde året i rad som de stöter på varandra i Champions League och i två av dessa har de mötts i final. Säsongen 2016/17 slog Lyon ut tyskorna i kvarten och nu är det alltså återigen dags för ett kvartsfinalmöte.

Lyon har faktiskt vunnit över Wolfsburg tre år i rad även om det krävdes förlängning i fjolårets final. Fransyskorna satte också högsta fart från start i första mötet av kvartsfinalen förra veckan och gick snabbt fram till en 2-0-ledning via mål av de franska landslagsstjärnorna Eugenie Le Sommer och Wendie Renard. Där och då såg matchserien ut att vara på väg att avgöras men i den andra halvleken nickade svenska Nilla Fischer in reduceringen via just Renard. Därmed lever dubbelmötet i allra högsta grad.

Wolfsburg är ett ruskigt starkt hemmalag. De har faktiskt inte förlorat en enda fajt på hemmaplan sedan den tidigare nämnda kvartsfinalen mot Lyon våren 2017. Det är verkligen något de kan dra styrka av. I helgen genrepade de med att besegra Borussia Mönchengladbach med hela 8-0. Den tyska landslagsanfallaren Alexandra Popp nätade tre gånger då och det är främst till henne och danska Pernille Harder hoppet om att kunna vända på detta står.

Lyon har alltså vunnit Champions League tre år i rad. Dessutom har de galna 17-1-0 på 18 omgångar i den franska ligan. Enda poängförlusten kom i bortafajten mot PSG. Längst fram har de norska fixstjärnan Ada Hegerberg som nyligen blev den första kvinnan någonsin att tilldelas det prestigefyllda priset Ballon d’Or.

Detta är två väldigt bra lag som möts, kanske de två bästa i hela turneringen. Det brukar alltid bli väldigt jämna tillställningar när de möts. Viss fördel Lyon efter segern i första mötet men Wolfsburgs bortamål gör att detta är helt öppet. Plocka med alla tecken och gå vidare.

Skrällchansen! - 3. LSK Kvinner - Barcelona

LSK vinner striden men Barcelona kriget?

LSK Kvinner, som är damavdelningen av Lilleström SK, har vunnit norska Toppserien fem år i rad. De har dock haft svårt att göra ordentligt avtryck i Champions League. Förrän nu vill säga. Nu är norskorna i kvartsfinal efter att slagit ut danska Bröndby i åttondelen.

Där blev det visserligen stryk med 0-3 i Katalonien och därmed torde dubbelmötet vara över. Lita dock på att värdarna vill visa vad de går för här och åtminstone ger det en chans. LSK har ett väldigt fint lag där mer än halva startelvan fanns med i den senaste norska landslagstruppen. Då ska man ha med sig att Norge vann sin kvalgrupp till VM före Nederländerna som är regerande EM-mästare.

LSK inledde Toppserien i helgen och hade då enorma problem med Kolbotn. Då vände de 1-3 till 4-3 den sista kvarten. Två av målen gjordes av Guro Reiten vilket inte var helt oväntat. Den 24-årige offensiva mittfältaren stod för 21 ligamål på 21 matcher i fjolårets serie och året innan det tryckte hon in 18 baljor på 22 omgångar. Lita på att hon väldigt gärna vill näta mot storlaget Barcelona.

Barca vann alltså första mötet med 3-0 och kan därmed känna sig relativt säkra på avancemang. Samtliga tre mål kom då i den första halvleken där Toni Duggan stod för två av dessa fullträffar. Engelskan visar överhuvudtaget väldigt fin form med fyra mål på sina tre senaste matcher.

Med andra stjärnor som Lieke Martens och Mariona Caldentey ska givetvis Barcelona hållas som det starkare laget och i det första mötet dominerade de blåröda totalt. De spanska giganterna kan dock ibland falla igenom på bortaplan. Redan i sextondelen torskade faktiskt Barca mot Shymkent från Kazakstan med 1-3 innan de kunde vända på steken hemma i Spanien.

Denna match bör alltså hållas betydligt öppnare än vad streckningen visar. Lilleström kommer satsa stenhårt för att visa vad de kan inför sin hemmapublik medan Barcelona bara vill bli av med denna match och sikta framåt mot semifinalen. Då lockar skrällettan som rensar rejält. Alla tecken ska dock med.