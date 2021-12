Gruppsegern! - 1. Lazio - Galatasaray Stenhård kamp om förstaplatsen Det står redan klart att det blir Lazio och Galatasaray som tar sig vidare från Grupp E, men nu ska det bestämmas vilka som tar sig vidare som gruppvinnare. Det är av stor vikt i denna upplaga av Europa League då ettan går direkt till åttondelsfinal medan tvåan måste spela ytterligare en slutspelsomgång först. Inför torsdagens fajt har Galatasaray tre poäng tillgodo till Lazio, men då turkarna bara vann med 1-0 i hemmamötet och har exakt samma målskillnad som italienarna innebär en hemmaseger här att Lazio passerar Galatasaray i gruppen. Besökarna från Istanbul har imponerat i gruppspelet och kommer närmast från en 4-2-seger mot Marseille. Feghouli glänste då med både mål och assist medan Ryan Babel också noterades för en balja. Ihop med Diagne och Mohammed finns det gott om alternativ i fronten. Backlinjen, med Nelsson och Marcao centralt, är också stabil. Dessutom har ytterbackarna Van Aanholt och Yedlin rutin från Premier League. Hos Lazio har det mesta, som vanligt, handlat om Ciro Immobile. Det var den italienska landslagsnfallaren som bröt dödläget mot Lokomotiv Moskva med sina två mål och Immobile nätade också två gånger om i senaste ligamatchen mot Sampdoria. Tyvärr för de ljusblå gick han också sönder i den matchen och är ytterst tveksam till start denna torsdag. Jag har svårt att se Sarri chansa med sin guldklimp när Lazio trots allt redan är klara för avancemang. Muriqi ersatte Immobile mot Sampdoria och är en tänkbar startman nu. Sarri kan också satsa på speed längst fram och spela Zaccagni, Pedro och Felipe Anderson ihop. På mittfältet är Milinkovic-Savic given då han är avstängd i helgens ligamatch och serben kan få sällskap av Lucas Leiva och Luis Alberto. En stark trio som ska kunna dominera mittfältet, speciellt när gästernas Cicaldau är borta på grund av covid. Lazio ska såklart hållas högre hemma i Rom, men samtidigt har de ljusblå agerat ojämnt under säsongen och bara vunnit tre av sina åtta senaste matcher i alla tävlingar. Ciro Immobile är tveklöst den stora stjärnan och kommer inte han till spel är italienarna trots allt rejält försvagade. Ettan streckas lite väl hårt för min smak och jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start. Missar matchen Alexandru Cicaldau, Galatasaray (corona) Osäker till spel Bobby Adekanye, Lazio (knäskada)

Ciro Immobile, Lazio (muskelskada)

Omar Elabdellaoui, Galatasaray (oklart)

Arda Turan, Galatasaray (vristskada)

Sacha Boey, Galatasaray (muskelskada)

Höjdaren! - 5. Tottenham - Rennes Måstematch för Tottenham Trots en ganska enkel grupp i Europa Conference League ligger Spurs pyrt till inför avslutningen. Storklubben från norra London riskerar faktiskt att åka ur redan nu och det hade varit ett enormt misslyckande. Inför avslutningen har de vitklädda två mål tillgodo på Vitesse som ligger på samma poäng och inbördes möten är helt lika. Men då har Vitesse slagpåsen Mura kvar att möta på hemmaplan. Tottenham har annars fått en nytändning under Antonio Conte och står nu på tre raka segrar i ligaspelet. En svit som Conte säkerligen vill hålla vid liv för att närma sig Champions League-platserna och då krävs det pigga ben i den svåra matchen mot Brighton om några dagar. Det behövs roteras en del, men samtidigt spelade Harry Kane 90 minuter i den pinsamma förlusten mot Mura för ett par veckor sedan. Rennes är redan klara gruppsegrare och det är inte omöjligt att de roterar en del. På söndag väntar ett lurigt Nice i ligan där Rennes för tillfället ligger på en andraplats bakom omöjliga PSG. Att formen är god visade besökarna i helgen när St. Etienne bortabesegrades med hela 5-0. Terrier stod för tre av målen då, samtliga assisterade av Majer som är ny för säsongen från Dinamo Zagreb. Laborde startade på topp i den matchen och även om han inte hittade nätet då är det en spelare som stått för en finfin höst. Vid eventuell rotation skulle spelare som Guirassy och Doku kunna komma in från start och det är två offensiva spelare som håller hög nivå. Den ghananska tonåringen Sulemana är en annan spelare vi bör få se på planen. Samtidigt är det nog ganska många spelare i detta Rennes som är sugna att mäta sig mot ett storlag som Tottenham. När lagen möttes i Frankrike tidigare under hösten slutade det 2-2 i en match som var helt jämn rent spelmässigt och i grunden är det inte mycket som skiljer dessa lag åt. Visst ska Tottenham hållas högst i form av hemmaplan och motivation, men när de ser ut att streckas upp mot 70 procent slår jag bakut. Detta är betydligt ovissare än så och med fint skrällvärde till höger plockas alla tecken med. Missar matchen Ryan Sessegnon, Tottenham (avstängd)

Cristian Romero, Tottenham (lårskada)

Flavien Tait, Rennes (höftskada)

Jérémy Gélin, Rennes (knäskada) Osäker till spel Giovani Lo Celso, Tottenham (muskelskada)