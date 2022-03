"Stjärnmötet - Real vänder mot PSG"

Höjdaren! - 1. Real Madrid - PSG

Real vänder på steken

PSG dominerade det första mötet mot de mesta europeiska mästarna från Madrid fullständigt. Trots det stod det 0-0 på Parc des Princes fram till övertid när Kylian Mbappé på egen hand lurade bort ett par Real-spelare och iskallt placerade in matchens enda mål. Därmed är det fördel Pochettinos mannar inför returen. Sedan den fajten har parisarna dock förlorat borta mot både Nantes och Nice efter två bedrövliga insatser.

I helgens tillställning mot de sistnämnda saknades Mbappé och det märktes verkligen. Lionel Messi har svårt att få det att lossna fullt ut i PSG och Neymar är långt ifrån toppformen. Då blir fransmännen ganska beroende av Mbappés briljans. Om den franska landslagsanfallaren kommer till spel här är i skrivande stund ytterst oklart. I övrigt ser Ramos, Paredes och Hakimi alla ut att saknas på grund av skador.

Real Madrid kom inte alls upp i nivå i den franska huvudstaden och hade generalusla 0,14 i xG i den matchen. En likadan insats kommer inte accepteras och jag tror vi får se ett helt annat Los Blancos framför sina fans. Sedan fajten i Frankrike har Real spelat tre ligamatcher och vunnit samtliga med en sammanlagd målskillnad på 8-1. Formen är med andra ord där och självförtroendet likaså.

Ancelotti har en del frågetecken på mitten då Toni Kroos är skadad och Casemiro är avstängd. Luka Modric kommer få ta ett extra stort ansvar men möjliga ersättare som Camavinga och Valverde är inga duvungar direkt. Vänsterbackspositionen är också öppen då Marcelo har en känning i låret medan Mendy är avstängd. I övrigt kan värdarna starta med det bästa de har att erbjuda och då lär vi få se Benzema och Vinícius Júnior på topp.

Real Madrid är som tidigare nämnts det lag som vunnit Europacupen flest gånger och de har en osviklig förmåga att alltid krångla sig ur knepiga situationer. Hemma på Bernabéu har Real bara förlorat en enda gång på hela säsongen och det var mot Sheriff Tiraspol i september. Jag tror vi kommer få se en riktig urladdning av hemmalaget nu som vänder på dubbelmötet. Jag spikar ettan och bänkar mig framför TV-soffan för en riktig klassiker.

Missar matchen

Ferland Mendy, Real Madrid (avstängd)

Casemiro, Real Madrid (avstängd)

Toni Kroos, Real Madrid (knäseneskada)

Layvin Kurzawa, PSG (ryggskada)

Achraf Hakimi, PSG (muskelskada)

Ander Herrera, PSG (muskelskada)

Leandro Paredes, PSG (ljumskskada)

Sergio Ramos, PSG (vadskada)

Osäker till spel

Marcelo, Real Madrid (lårskada)

Kylian Mbappé, PSG (benskada)

Helgarderingen! - 3. Porto - Lyon

Stormöte i Europa League

Porto räckte inte till i Champions League men tog tredjeplatsen före Milan vilket gör att de blåvita får fortsätta i Europa League. Där slog portugiserna ut Lazio i den förra omgången efter att ha tryckt in fyra mål under det dubbelmötet. Extra imponerande med tanke på att Porto tappade Luis Díaz och Sérgio Oliveira under vinterfönstret, två spelare av väldigt hög kvalité.

I ligaspelet har Drakarna ännu inte förlorat. 21 segrar och fyra kryss på 25 omgångar är mäktiga siffror. I helgen besegrades Pacos de Ferreira med 4-2 efter stor show av anfallsparet Evanilson och Mehdi Taremi som tillsammans stod för sex poäng. Otávio och 25-årige brasse-Pepe gör det samtidigt bra på kanterna medan Toni Martínez är en stark anfallare att kunna slänga in från bänken. Bakåt är det fortfarande 39-årige Pepe från Portugal som styr och ställer.

Lyon har haft en skakig säsong och är långt från toppen av Ligue 1. Potentialen är dock hög och i helgen körde de över Lorient med 4-1 trots bortaplan. Romain Faivre, som kom från Brest i vintras, gjorde då sina två första mål för klubben och är en spelare som ytterligare ökat konkurrensen på de offensiva positionerna. Dessutom var det oerhört glädjande att se Reine-Adélaïde, som varit skadad hela säsongen, få några minuter mot slutet av matchen.

Förutom den duon kan Lyon ställa spelare som Toko Ekambi, Paquetá, Aouar, Kadewere och Dembélé på benen. Då blir det inte lätt att hålla fransmännen borta från målet. Bakåt finns det en klasspelare som Jérome Boateng men den tyska världsmästaren är ganska långt från att vara på samma nivå som i sina glansdagar med Bayern München. Dessutom har tysken haft problem med en skada och mot Lorient fick han nöja sig med en plats på bänken då Mendes och Lukeba startade.

Porto ställs ut som favoriter här och visst ska de blåvita portugiserna hållas snäppet högre på hemmaplan. I grunden är detta dock två relativt jämna lag och jag tror vi kommer få se en underhållande och svängig match. Värdet finns till höger och då gör jag det enkelt för mig och plockar med samtliga tecken redan från start.

Missar matchen

Wendell, Porto (avstängd)

Sinaly Diomandé, Lyon (vristskada)

Tanguy Ndombélé, Lyon (muskelskada)

Léo Dubois, Lyon (knäskada)

Rayan Cherki, Lyon (fotskada)

Lenny Pintor, Lyon (knäskada)

Osäker till spel

Wilson Manafá, Porto (muskelskada)

Jerome Boateng, Lyon (oklart)