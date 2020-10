"Storfavoriten - PSG jagar täten"

Överstreckningen! - 5. Dijon - Rennes

Rennes streckas för hårt

Det är mycket positiva känslor kring Rennes för tillfället. Under hösten ska laget spela Champions League för första gången i klubbens historia och efter sex omgångar av Ligue 1 leder de rödsvarta tabellen med 14 inspelade poäng. Den mest spännande spelaren i laget är såklart Camavinga som fick göra sitt första landslagsmål under den senaste samlingen. 17-åringen har noterats för en fullträff i ligaspelet under säsongsupptakten och går en strålande framtid till mötes.

I övrigt kretsar mycket kring Guirassy och Nzonzi. Den sistnämnda fick precis som Camavinga speltid för Frankrikes landslag i veckan men saknas här då han är avstängd. Ett rejält avbräck. Även försvarsklippan Da Silva, som nätade mot Reims i den förra omgången, är avstängd. Med dessa pjäser borta, plus en ganska välfylld skadelista, ska inte Rennes känna sig helt säkra på tre poäng. Speciellt inte då viktiga Raphina sålts till Leeds.

Dijon har fått en katastrofal start på säsongen och ligger sist i tabellen med en inspelad poäng och 3-13 i målskillnad. Det håller såklart inte. I den senaste hemmafajten plockades senapslagets enda pinne via 2-2 mot Montpellier och här på Stade Gaston Gérard är det inte helt enkelt att bryta ner Dijon. Räkna med ett väldigt motiverat hemmalag som springer ut på planen.

Truppen är inte så pjåkig egentligen. Mama Baldé och nye Bersant Celina är en skicklig offensiv duo. Dessutom hoppas Dijon mycket på nyförvärvet Eric Dina. 19-åringen kom från Le Havre under sommaren och har hittills noterats för ett mål. Där finns det väldigt mycket oförlöst potential. I fjol satte Dina dit tre mål på 25 matcher bredvid Kadewere i Le Havres offensiv.

Rennes brukar ha stora problem med resorna till Dijon. Sedan värdarna gick upp till Ligue 1 inför säsongen 2016/17 har lagen mötts fyra gånger här. Samtliga har slutat med hemmaseger. Med den statistiken i bakhuvudet är det svårt att backa tvåan till de priser som erbjuds. Börja med superskrällen till vänster och helgardera först på större system.

Missar matchen

Yassine Benzia, Dijon (handskada)

Roger Assalé, Dijon (muskelskada)

Romain Amalfitano, Dijon (muskelskada)

Damien Da Silva, Rennes (avstängd)

Steven Nzonzi, Rennes (avstängd)

M’baye Niang, Rennes (vristskada)

James Lea Siliki, Rennes (muskelskada)

Faitout Maouassa, Rennes (vristskada)

Gerzino Nyamsi, Rennes (muskelskada)

Martin Terrier, Rennes (knäskada)

Storfavoriten! - 6. Nimes - PSG

PSG jagar täten

För ovanlighetens skull leder inte PSG Ligue 1. Fyra raka segrar gör dock att huvudstadsklubben nu bara har två pinnar upp till Rennes och Lille som tronar allra högst upp. Parisarna plågas fortfarande av koaset i de första omgångarna av ligan och har tre spelare avstängda här – Kurzawa, Di María och Marquinhos. Den sistnämnda skadade sig ändå med det brasilianska landslaget och hade inte hade kunnat delta i vilket fall.

På tal om Brasilien såg Neymar riktigt bra ut i VM-kvalet. Superstjärnan nätade tre gånger i 4-2-segern mot Peru och noterades för två baljor i PSG:s 6-1-seger mot Angers innan uppehållet. Här kommer troligen Tuchel inleda med Neymar, Draxler, Icardi och Mbappé som offensiv kvartett och det är såklart ett extremt svårstoppat gäng lirare.

PSG:s svaghet ligger i backlinjen nu när Silva sålts och Marquinhos är både skadad och avstängd. Något som Nimes skulle kunna utnyttja. Krokodilerna besegrade Montpellier innan uppehållet på bortaplan och har faktiskt plockat poäng i tre raka omgångar. 0-0 mot Lyon och 1-1 mot serietrean Lens är andra resultat som tyder på att det finns kvalité i hemmagänget.

Nimes får tyvärr klara sig utan Briancon som är avstängd och visst hade de rödvita behövt sin försvarsjätte här. Fomba, Cubas och Deaux på mittfältet kommer spela nyckelroller i denna match om Nimes ska lyckas hålla tätt. Dessutom är Birger Meling, den norska landslagsbacken, en viktig pjäs på vänsterkanten som behöver ha en bra dag.

Visst ska PSG vara stora favoriter mot i stort sett alla franska lag och de tre gånger dessa lag mötts de senaste två åren har alla slutat med vinst för parisarna och tio gjorda mål framåt. Tvåan är alltså en given utgång. Det tycker dock hela svenska folket och streckar upp bortasegern lite väl högt. På större system kan det därför vara läge att komplettera med ett rensande kryss.

Missar matchen

Anthony Briancon, Nimes (avstängd)

Sofiane Alakouch, Nimes (vristskada)

Clement Depres, Nimes (knäskada)

Haris Duljevic, Nimes (sjukdom)

Sidy Sarr, Nimes (ljumskskada)

Antoine Valério, Nimes (ljumskskada)

Layvin Kurzawa, PSG (avstängd)

Ángel Di María, PSG (avstängd)

Marquinhos, PSG (avstängd)

Thilo Kehrer, PSG (ljumskskada)

Juan Bernat, PSG (knäskada)