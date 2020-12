"Storklubbens kräftgång fortsätter"

Spiken! - 2. Eibar - Valencia

Valencias kräftgång fortsätter

Det mesta har redan skrivits om Valencias förfall. Under sommaren försvann de flesta stjärnorna från klubben och under hösten valde Kondogbia att skriva på för Atlético Madrid efter att dessförinnan legat i öppet krig med den sportsliga ledningen. Los Che har fått bygga nytt och även fast det har funnits ljusglimtar (4-1 mot Real Madrid till exempel) agerar laget alldeles för ojämnt.

Unga mittbacken Hugo Guillamón har varit en spelare som tagit chansen när flera av de rutinerade pjäserna lämnat klubben. U21-landslagsmannen har varit hårdför inledningsvis och är redan uppe i fem varningar, därmed är han avstängd. Mangala lär gå in där istället och även om det är en spelare med mycket rutin är det också en väldigt misstagsbenägen mittback.

Eibar ligger en pinne före Valencia i tabellen och kommer från en strålande insats borta mot Real Betis. Trots att Eibar saknade sin bästa målskytt Kike García besegrade de Sevilla-klubben med 2-0. Då ska det ändå sägas att Enrich missade straff i slutet av den matchen. Yoshinori Muto, tidigare i Newcastle, stod för ett av målen då och är ett bra komplement till Kike som nu är tillbaka från sin avstängning.

Det är japanerna som ska göra det för Eibar. Förutom Muto finns här Takashi Inui som inlett säsongen på ett mycket bra sätt. De spanska U21-landslagsmännen Pozo och Gil är övriga kuggar i Eibars offensiv. Det har bara blivit åtta mål framåt på elva matcher, men med den uppställningen är det bara en tidsfråga innan det blir proppen ur.

Eibar är normalt sett starka hemma i Baskien och vann motsvarande möte i fjol med 1-0. Valencia har faktiskt inte vunnit här sedan 2014 och att de ska klara av att bryta den trenden i år är inte troligt. Eibar sitter ihop på ett annat sätt, hamnar ettan runt 40 procent är det en mycket trevlig spik att luta sig mot.

Missar matchen

Quique, Eibar (oklart)

Paulo Oliveira, Eibar (muskelskada)

Cote, Eibar (knäskada)

Hugo Guillamón, Valencia (avstängd)

Denis Cheryshev, Valencia (corona)

Kang In-Lee, Valencia (corona)

Jasper Cillessen, Valencia (muskelskada)

Bottenmötet! - 4. Fiorentina - Genoa

Fiorentina överskattas

Fiorentina har på pappret ett ganska trevligt lag, men bitarna sitter inte alls ihop i Florens. Nio omgångar in av Serie A har Viola torskat fem fajter och bara vunnit två. Närmast kommer de från en 0-2-förlust borta mot Milan där det aldrig vara nära poäng. Det var faktiskt Fiorentinas fjärde raka seriematch utan att göra mål, något som oroar hemmafansen.

Det finns fina namn i offensiven, Vlahovic, Kouamé, Ribéry, Cutrone och Callejon borde vara tillräckligt för att hitta nätet men det vill sig inte alls. Mittfältet med chilenaren Pulgar i spetsen har svårt att hitta fram bollen till de som spelar längst fram. På hemmaplan har det hittills blivit två vinster och två förluster. Torskarna har kommit mot Sampdoria och Benevento, knappast resultat som imponerar.

Genoa har gjort ännu färre mål än Fiorentina och ligger under nedflyttningsstrecket. Insatsen i 1-2-förlusten mot Parma var dock inte så pjåkig, där borde Gianluca Scamacca tryckt in minst en boll och löst poäng åt Genoa. Scamacca är annar en väldigt intressant spelare som öst in mål för Italiens U21-landslag. Bland annat nätade han mot Sverige för några veckor sedan.

På topp lär Scamacca få sällskap av Eldor Shomurodov som i fjol nätade elva gånger på 28 matcher för Rostov i den ryska ligan. Uzbeken har börjat komma igång efter en skadekänning och var den som gjorde målet i förlustmatchen mot Parma. Goran Pandev finns också kvar i klubben och även om det knappast är en 90-minuters spelare längre är det en riktig joker att slänga in i slutet.

Det brukar vara väldigt jämna tillställningar när dessa två lag möts. Sex av de nio senaste inbördes har faktiskt slutat oavgjort medan Genoa vunnit två stycken. Fiorentina står alltså bara på en seger mot Genoa på de senaste fem åren. Med det i åtanke är det svårt att backa den hårt åtgångna ettan. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start och håller en tumme för bortaknallen.

Missar matchen

Mattia Perin, Genoa (muskelskada)

Francesco Cassata, Genoa (muskelskada)

Domenico Criscito, Genoa (muskelskada)

Davide Zappacosta, Genoa (muskelskada)

Osäker till spel

David Biraschi, Genoa (axelskada)