"Stormöte - Chelsea vinner hemma mot Real Madrid"

Champions League-spelet fortsätter under onsdagen med två nya häftiga bataljer. De regerande mästarna Chelsea tar sig an Real Madrid hemma i London medan Villarreal ska försöka manövrera ut mäktiga Bayern München. Premier League, The Championship, skotska Championship och Copa Libertadores från andra sidan pölen tar oss sedan hela vägen i hamn. Med en kvarts miljon i extrapengar finns det goda förutsättningar för fin utdelning och vi startar direkt.