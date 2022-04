"Stormöte - poängtapp för Mourinho"

Höjdaren! - 1. Napoli - Roma Fördel Napoli i Neapel Roma besegrade till sist Bodö/Glimt i kvartsfinalen av Europa Conference League och José Mourinho visade inte sina norska kombattanter någon överdriven respekt i intervjuerna efteråt. Han sågade det gulsvarta laget och på presskonferensen låtsades portugisen bisarrt nog inte längre förstå engelska när han fick en fråga från en norsk journalist, detta trots att han dessförinnan hade gjort hela presskonferensen på det språket. Det går att säga mycket om Mourinhos arrogans, men den har fungerat mot slutet då hans Roma har tagit 16 poäng på sina sex senaste ligamatcher. Vid seger här skulle det faktiskt bara skilja tre poäng upp till fyran Juventus och en Champions League-plats finns därmed inom räckhåll. Ska det bli verklighet måste Vargarna dock spela bättre än i sin senaste seriefajt när Salernitana besegrades med 2-1 efter en sen vändning. En direkt svag insats från romarnas sida. Napoli föll tungt med 2-3 hemma mot Fiorentina i sin senaste fajt. En match där de ljusblå inte alls fick till det. Den nigerianska strikern Osimhen stod dock för både mål och assist i den tillställningen och det är en spelare av yppersta klass som lär orsaka en del problem för Romas försvar. Insigne och Politano började på kanterna om Osimhen, men mest fart blev det när Mertens, som blev målskytt i matchen, byttes in. Spalletti har gott om offensiva alternativ för förutom de nyss nämnda lirare finns även Lozano att tillgå medan Zielinski hela tiden fyller på från mittfältet. Centralt blir Napoli dessutom ännu starkare nu när Anguissa är tillbaka från sin avstängning. I backlinjen har Koulibaly och Rrahmani sett stabila ut under större delen av säsongen även om de inte hade sin bästa match mot Viola. Roma har vunnit färre än hälften av sina bortamatcher under säsongen och känslan är att de får problem igen. Napoli slåss om Scudetton och vid seger har de bara två pinnar upp till serieledarna Milan. De fyra senaste inbördes mötena har gett ett kryss och tre segrar för Napoli. Ettan är tveklöst första tecken att rita ned, men på större system kan gott krysset ackompanjera. Missar matchen Kevin Malcuit, Napoli (benskada) Osäker till spel Giovanni Di Lorenzo, Napoli (knäskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (fotskada) Storfavoriten! - 3. Barcelona - Cádiz Barcelona streckas hårt Trots det fina spelet efter Xavis intåg verkar det inte som att Barcelona kommer vinna någon titel denna säsong. De är ute ur Copa del Rey, det är långt upp till Real Madrid i La Liga och i torsdags åkte katalanerna ur Europa League efter 2-3 hemma mot Eintracht Frankfurt. Försvaret hängde då inte med i tyskarnas kontringar och visst saknades skadade Piqué. Han har dock börjat träna och kan möjligen finnas med här. Dani Alves, som inte var registrerad för Europaspel, lär kliva in på högerbacken, men i mittförsvaret har de blåröda ett annat stort avbräck att hantera då Araújo är avstängd. Det skulle kunna bli García och Lenglet från start och det är ingen säker duo. På mittfältet saknas Pedri på grund av en lårskada och då han har varit en av lagets absolut bästa spelare mot slutet är det ett avbräck modell större. Längst fram finns däremot alla kanoner tillgängliga och då finns det gott om offensiv kraft. Cádiz kommer närmast från en 1-2-förlust mot Real Betis där Betis vände väldigt sent. Bittert för Cádiz, men innan dess hade de tagit fyra poäng mot Valencia och Villarreal. Det säger det mesta om vilken kvalité som trots allt finns hos Piraterna. De ligger alltjämt under nedflyttningsstrecket, men det skiljer bara en pinne upp till Mallorca på säker mark så alla poäng är viktiga för gästerna. De gula ubåtarna, som är ett annat smeknamn för Cádiz, har ett välmeriterat anfallspar i Álvaro Negredo och Lucas Pérez. De har visserligen inte prickat in speciellt många mål för klubben denna säsong, men de vet vad som krävs på den högsta nivån. Idrissi och Alejo lär starta på kanterna igen och det är två kreativa krafter som ska lasta in bollen i straffområdet. Något som Barca får se upp med. Man behöver inte vara någon raketforskare för att förstå hur matchbilden kommer bli på Camp Nou. Barcelona kommer ha väldigt mycket boll och rulla runt medan Cádiz försöker ställa om. En taktik som fungerade utmärkt för Eintracht, men samtidigt är inte Cádiz lika skickliga som tyskarna. Gästerna lär knappast vinna detta, men när ettan streckas stenhårt är det läge att pilla med ett rensande kryss. Missar matchen Ronald Araújo, Barcelona (avstängd)

