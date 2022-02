"Stormöte - PSG vinner mot Real Madrid"

Höjdaren! - 1. Paris SG - Real Madrid PSG kopplar greppet om åttondelen Även om Paris Saint-Germain innehar en betryggande ledning i Ligue 1 har det knappast varit en dans på rosor så här långt för Pochettino och grabbarna. Argentinaren har fått utstå mängder med kritik för hur spelet sett ut och jag är definitivt benägen att hålla med. I såväl ligaspel som gruppspel i Champions League har parisarna gjort precis vad som behövts för att klara sig. Detta trots att de förfogar över hela världens kanske mest slagkraftiga trupp på pappret. Att kunna laborera med målvakter av Navas och Donnarummas klass är få förunnat och i försvarsleden finns virtuoser som Mendes och Hakimi att förlita sig till på kanterna. Den sistnämnda får en nyckelroll denna afton då marockanen ska hålla Vinícius Júnior i schack samtidigt som han deltar i anfallsspelet. Skulle brassen lyckas ta sig förbi Hakimi står sedan pjäser som Marquinhos och Kimpembe i vägen. Den kanske mest intressanta matchen i matchen äger ändå rum på mittfältet. Verratti, Paredes och Gueye ska brottas med Kroos, Modric och Casemiro på andra sidan. Väl medveten om kvaliteten hos de sistnämnda tror jag ändå att Verratti och company har goda chanser att gå vinnande ur denna strid hemma på Parc des Princes. Får italienaren loss bollen till grabbarna längst fram kan det bli åka av för Real Madrid. Messi, Mbappé och Di María är sannerligen inga duvungar hos fransmännen. Neymar har inte ens nämnts, men brassen dras med en skada som gör att han är osäker till start denna afton. Det gör även Karim Benzema som inte spelat någon av Real Madrids tre senaste tävlingsmatcher. Under denna period har Marängerna bara vunnit en av dessa, en halvdassig 1-0-seger mot Granada, vilket blottar spanjorernas svaghet när Benzema inte finns tillgänglig. Rapporter gör gällande att Ancelotti kan ha sin guldklimp tillbaka i truppen, men anfallarens tveksamma matchform gör att jag lutar kraftigt åt vänster i den franska huvudstaden. PSG har börjat trumma igång mot slutet där totalt 12-1 (!) på de fyra senaste ligamatcherna är imponerande siffror. I de två senaste har Lille och Rennes besegrats vilket vittnar om att parisarna går in med en stor skopa självförtroende i denna åttondelsfinal. Real Madrid har samtidigt sett mer tveksamma ut mot slutet och jag blir inte förvånad om Ancelotti och company har ett underläge att försöka vända på i returen på Santiago Bernabéu. Stannar ettan under 50 procent plockar jag fram hammaren. PSG spikas! Osäker till spel Ander Herrera, Paris SG (lårskada)

Sergio Ramos, Paris SG (vadskada)

Neymar, Paris SG (ankelskada)

Karim Benzema, Real Madrid (lårskada)

Ferland Mendy, Real Madrid (muskelskada)

Mariano Díaz, Real Madrid (bäckenskada)

Favoriten! - 2. Sporting Lissabon - Manchester C Orkar Sporting stå emot huvudfavoriten? Två lag som kommer från vitt skilda tillställningar i helgens ligaspel ska drabba samman i en åttondelsfinal i Lissabon. Sporting åkte i fredags till ligaledarna Porto för att försöka skaka liv i toppen av Primeira Liga. Den primära uppgiften lyckades Rúben Amorim och company inte med, men nog skakade topplagen liv i fredagskvällen. Seriefinalen blev en fullständigt galen tillställning där korten haglade matchen igenom. Sebastian Coates såg rött tidigt i den andra halvleken vilket innebar att Sporting fick slutföra densamma med en man mindre på banan, något som kan innebära slitna ben inför denna uppgift. Helvetet brakade däremot loss efter att domaren hade blåst för 90 minuter. Inte mindre än fyra röda kort delades ut efter slutsignalen och grova böter är att vänta för såväl Porto som Sporting efter att förbundet har fördjupat sig i händelserna. De regerande mästarna stod med facit i hand för en godkänd insats och med lite flyt hade Sporting fått med sig alla poäng hem till huvudstaden i matchen som slutade 2-2. Uppenbart var emellertid att Pedro Goncalves saknades i de främre leden och storstjärnan lär inte finnas med här heller då han dras med en skada. Då blir det inte enkelt att såra världens just nu kanske allra bästa lag. Manchester City ser ut att få klara sig utan Grealish och Jesus som båda dras med skador samtidigt som Walker är avstängd, men det går knappast någon nöd på Pep Guardiolas alternativ. Spanjoren kan välja och vraka bland lirare som alla håller yppersta nivå och The Citizens har radat upp imponerande insatser ända sedan säsongen drog igång. Elva av de tolv senaste tävlingsmatcherna har renderat i triumf och kommer gästerna upp i närheten av sin högstanivå får Sporting problem att hänga med i svängarna. Raheem Sterling sänkte i helgen Norwich på egen hand med ett hattrick och engelsmannen är i gott offensivt sällskap. Mahrez, De Bruyne, Silva och Foden är lekkamrater som inte går av för hackor. Defensivt har pågarna från Eastlands det väl förspänt då lirare som Cancelo, Laporte, Dias och Stones frontar en trygg sista utpost i Ederson. Sett till truppens och dess kunnande är det faktiskt svårt att hitta några svagheter hos besökarna. I det här skedet av Champions League brukar City dessutom vara extremt svårstoppade. Sporting har tagit rejäla kliv sedan Rúben Amorim tog över skutan och är definitivt förtjänta av sin slutspelsplats i Champions League. När Manchester City står på andra sidan får portugiserna dock finna sig i att slå ur underläge, men jag är trots allt inte helt övertygad om att Pep och company bara löser denna uppgift utan vidare. Tvåan lär överstiga 80 procent och då tycker inte jag att det är fel att låta krysset ta plats på större system. Större under har skett än att aktörerna delar på kakan. Missar matchen Pedro Goncalves, Sporting (muskelskada)

Kyle Walker, Manchester City (avstängd)

Jack Grealish, Manchester City (smalbensskada) Osäker till spel Gabriel Jesus, Manchester City (muskelskada)

Cole Palmer, Manchester City (muskelskada)

Zack Steffen, Manchester City (ryggskada)