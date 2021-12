"Stormöte - titel står på spel"

Höjdaren! - 1. Porto - Benfica

Stormöte i Portugal

Redan i åttondelsfinalen av Taca de Portugal ställs de två portugisiska giganterna mot varandra. Benfica är turneringens mest framgångsrika lag med 26 inteckningar medan Porto är näst bäst då de har fått lyfta bucklan 17 gånger. Förra säsongen var det dock Braga som drog det längsta strået i cupen medan Sporting vann både ligan och Ligacupen så det bör vara två väldigt titelsugna gäng som drabbar samman i nationens näst största stad.

Porto har gått urstarkt i ligaspelet under hösten och leder tabellen med 13 segrar och två kryss på sina 15 spelade matcher. Till denna match får Conceicao dessutom tillbaka Pepe från skadelistan och han bör ta plats bredvid Mbemba i mittförsvaret. I övrigt ser skadeläget bra ut och vi bör därför precis som vanligt få se klasspelare som Díaz, Evanilson och Taremi virvla fram i offensiven.

Benfica ligger fyra pinnar bakom Porto i Primeira Liga men har å andra sidan avancerat till slutspel i Champions League. Dessutom är Jorge Jesus mannar helt klart på uppgång. 4-1 borta mot Famalicao följdes upp av hela 7-1 mot Marítimo. Kantspringaren Gilberto haltade av efter 80 minuter i den matchen och är tveksam till spel. Dessutom är Pinho och Veríssimo skadade. I övrigt har Örnarna fullt manskap till förfogande.

Vertonghen, Otamendi och Almeida lär ta plats i backlinjen och det är en skicklig trio när de får spelet framför sig. I djupled går det däremot att såra den ganska tröga försvarslinjen. Mittfältet är starkt med Joao Mario och Julian Weigl och på topp finns det gott om alternativ. Yaremchuk har varit bra hela hösten och med Seferovic igång för fullt har Benfica två strikers av hög klass i sin trupp. Dessutom har Darwin Núnez tagit stora steg i sin utveckling.

Detta är det första mötet av två inom en veckas tid då lagen möts i ligan på just den här arenan den 30:e december. Här finns det stor risk att båda lagens tränare saknas vid sidlinjen då de är avstängda efter för stora känsloyttringar. Båda lagen har dock överklagat beslutet och det sista ordet är inte sagt i den såpan. De två senaste mötena mellan lagen har slutat 1-1 och även fast jag håller Porto något högre på Dragao är det svårt att skilja dessa lag åt. Alla tecken smakar bäst.

Missar matchen

Ivan Marcano, Porto (fotskada)

Lucas Veríssimo, Benfica (knäskada)

Rodrigo Pinho, Benfica (knäskada)

Osäker till spel

Gilberto, Benfica (vadskada)

Nemanja Radonjic, Benfica (ryggskada)





Spiken! - 5. PSV - Go Ahead Eagles

Kan Isac Lidberg sänka PSV?

De flesta fotbollsälskare har säkerligen charmats av Ajax framfart på senare år, men storklubben från Amsterdam ligger bara tvåa i Eredivisie inför den 18.e omgången. Istället är det PSV som ligger överst med 13 segrar på 17 omgångar. 19 poäng på de sju senaste omgångarna imponerar. Dessutom har de rödvita avancerat i den inhemska cupen.

Extra imponerande med tanke på att PSV har varit hårt skadedrabbade under hösten. Målmaskinen Zahavi har varit borta en period och dessutom finns Pröpper och Madueke i rehabrummet. Som om inte det vore nog gick både Bruma och Doan sönder tidigt i senaste ligamatchen mot Waalwijk. Trots det vann PSV med 4-1. Vertessen och Carlos Vinícius hoppade in i den matchen och var strålande. En duo som lär starta nu.

Go Ahead Eagles ligger i mitten av tabellen och kan i sina bästa stunder få till ett igelkottsförsvar som är ganska svårt att penetrera. Bland annat har laget från Deventer spelat 0-0 borta mot både Ajax och Utrecht. Två matcher där de rödgula inte hade speciellt mycket boll, men ändå lyckades hålla tätt bakåt. Vi kommer få se ett defensivt inriktat bortalag här också vare sig de vill eller inte.

Ska det hända något framåt står störst hopp till Inigo Córdoba med förflutet i Alavés och Athletic Bilbao. Han får troligen sällskap på topp av Isac Lidberg som i våras spelade med Gefle i Division 1 Norra. Hans resa har varit häftig att följa och Lidberg stod för drygt en vecka sedan för dubbla fullträffar när Örnarna tog sig vidare i cupen efter en 2-0-seger mot Roda. Isac har ännu inte nätat i ligaspelet och det blir nog svårt att hitta rätt i denna match.

Det är såklart inget snack om att PSV är ett mycket bättre lag i grunden och att de på hemmaplan ska ses med väldigt stor chans att vinna denna match. Samtidigt är skadeläget verkligen inte bra och Go Ahead Eagles har imponerat i sina bortamatcher under egentligen hela hösten. Ettan är en given utgång, men på större system får jag gärna med rensarkrysset.

Missar matchen

Bruma, PSV (oklart)

Ritsu Doan, PSV (oklart)

Shurandy Sambo, PSV (knäskada)

Noni Madueke, PSV (knäseneskada)

Davy Pröpper, PSV (knäskada)

Eran Zahavi, PSV (knäskada)

Mats Deijl, Go Ahead Eagles (avstängd)

Osäker till spel

Ryan Thomas, PSV (knäskada)

Sam Crowther, Go Ahead Eagles (hjärtproblem)

Marc Cardona, Go Ahead Eagles (oklart)