"Stukat lag - förlustfria sviten kan brytas"

I väntan på att landslagen ska börja spela sina matcher får vi hålla tillgodo med fajter från League One och League Two på tisdagens Topptips. En mycket svår rad utan några klara favoriter. Gräver man djupt vid dylika tillfällen finns det ganska mycket värde att hitta. Vi går för åtta rätt och god utdelning. Häng med i analysen!

Höjdaren! - 1. Blackpool - Peterborough

Skadedrabbat Blackpool stöter på patrull

Blackpool hade höga förväntningar på säsongen och hoppades på att kunna nå en topp 6-placering under Liverpools gamla U21-tränare Neil Critchley. Hösten var inget vidare, men våren har funkat betydligt bättre. Nio raka omgångar utan förlust gör att Pool nu bara har tre pinnar upp till Charlton på den där så viktiga sjätteplatsen som ger kval mot The Championship.

Tyvärr är det ett stukat Blackpool som ställer upp under tisdagen. Anderson, Hamilton, Medine, Stewart och Ekpiteta är alla borta medan Virtue, som linkade av planen i 2-0-segern mot Oxford, är tveksam till spel. Husband bör dock kunna delta nu och även Gretarsson, som saknades i helgen då han blev pappa, ska vara tillgänglig. Oerhört viktigt för Critchley som får klara sig utan sin viktige mittback Daniel Ballard som blivit uttagen till Nordirlands landslag.

Peterborough har i stort sett bara Jack Taylor på skadelistan och då är det ett väldigt skickligt fotbollslag som kommer på besök, speciellt offensivt. Närmast kommer The Posh från 3-3 mot Rochdale där vi fick bevittna en helt galen avslutning. Rochdale gjorde 2-2 i den 87:e minuten och såg ut att ta hem segern med 3-2-målet i matchens sista ordinarie minut. På övertid satte dock Jonson Clarke-Harris dit en straff och säkrade en pinne åt Peterborough.

Det var Clarke-Harris 22:a mål för säsongen och därmed leder han skytteligan. Han backas upp av Sammie Szmodics och Siriki Dembélé som båda jagas av klubbar högre upp i seriesystemet. Den trion har totalt nätat 39 gånger i ligaspelet, lika många som hela Blackpools lag. Tränare Darren Ferguson har större problem med försvarsspelet för tillfället. Tre insläppta mot både Rochdale och Hull oroar.

Peterborough är inne i en mindre formsvacka med en seger på de fem senaste omgångarna, men ligger ändå på en andraplats i League One vilket innebär direktuppflyttning. Kapaciteten är således skyhög. Bortaspelet har varit ett problem, men mot ett skadedrabbat Blackpool som dessutom får klara sig utan Ballard tror jag inte The Posh går på pumpen. X2 räcker.

Missar matchen

Daniel Ballard, Blackpool (landslagsuppdrag)

Keshi Anderson, Blackpool (oklart)

CJ Hamilton, Blackpool (oklart)

Gary Medine, Blackpool (oklart)

Kevin Stewart, Blackpool (oklart)

Marvin Ekpiteta, Blackpool (oklart)

Osäker till spel

Jack Taylor, Peterborough (oklart)

Matty Virtue, Blackpool (oklart)

Helgarderingen! - 4. Northampton - Oxford

Svårtippat på Sixfields Stadium

Australiensaren Jon Brady, som tog över Northampton i mitten av februari, har nu fått grönt ljus för att leda klubben resten av säsongen. Lite välbehövlig stabilitet till laget som ligger under giljotinen inför tisdagens matcher. The Cobblers tippades tillhöra botten av tabellen efter att ha slutat sjua i League Two i fjol och lyckats kvala sig upp. Med en poäng upp till säker mark är Northampton dock inte uträknade än.

En del fina insatser har vi fått se från värdarna under mars månad. 4-1 mot Portsmouth och 2-0 mot Plymouth på den här arenan för några veckor sedan visar på vilken kapacitet som finns. 19-årige Ryan Edmondson, på lån från Leeds, är en oerhört talangfull anfallare som väntar på sitt första mål för klubben. I helgen startade han på bänken, men nu ska han ses med bra chans att starta. En vi definitivt kommer få se är mittfältaren Ryan Watson som nätat sex gånger på de åtta senaste omgångarna. Två hemmaspelare av hög klass.

Oxford slutade strax under topp 2 i fjol och gick hela vägen till final i playoff. Där stod Wycombe för motståndet och som bekant var det The Chairboys som tog steget upp. Nu hoppas The U’s på ännu ett kvaläventyr och med tre pinnar upp till sexan Charlton är de absolut inte borträknade, även fast Oxford inte är bättre än elva i tabellen. Det är många lag som slåss om tätpositionerna.

Gästerna kommer från en sämre insats mot Blackpool i helgen som innebar förlust med 0-2. Med endast två segrar på de tio senaste tävlingsmatcherna pekar formpilen åt helt fel håll. Samtidigt finns här gott om spetsspelare. Sam Winnall och Matt Taylor har många säsonger i The Championship bakom sig. Den sistnämnda står på 13 gjorda mål och är ett stort hot framåt.

När lagen möttes i vintras vann Oxford med klara 4-0 och det är något som svenska folket har tagit fasta på. Så enkelt blir det dock inte nu för besökarna mot ett Northampton som slåss för sin existens i tredjedivisionen. Tvåan ser ut att streckas för hårt och då är det ett måste att få med 1X på kupongen. Jag väljer till sist att måla på med alla tecken och gå vidare.

Missar matchen

Steve Arnold, Northampton (knäskada)

Sam Long, Oxford (oklart)

James Henry, Oxford (oklart)

Osäker till spel

Alan Sheehan, Northampton (oklart)

Luke McNally, Oxford (oklart)