"Supermöte - fördel Manchester United"

Två ovissa bataljer från Champions League går av stapeln denna tisdag och givetvis finns de med på Topptipset. Manchester United ser ljuset i en mörk tunnel efter helgens fina seger över Tottenham medan Ajax blir övervärderade i Amsterdam. Fem matcher från The Championship och en kamp från League One gör kalaset komplett. Du är väl med?

Höjdaren! - 1. Manchester United - Atlético Madrid

Supermöte på Old Trafford

Manchester United var nere i källaren efter den svaga insatsen mot Atlético Madrid och de två efterföljande ligamatcherna mot Watford (0-0) och Manchester City (1-4). De behövde något speciellt för att kickstarta säsongen igen och något speciellt var precis vad Manchester United fick. I det viktiga ligamötet mot Tottenham visade Cristiano Ronaldo att han fortfarande är en av världens allra bästa målskyttar med sina tre fullträffar.

3-2 slutade den matchen och det var elektrisk stämning på Old Trafford i lördags. Det är välbehövligt med lite varma vindar kring laget då det mesta har varit svart under säsongen. McTominay saknades då på grund av en vadskada men bör vara återställd nu. Visserligen fungerade samarbetet mellan Fred och Matic utmärkt, men den sistnämnde är knappast i slag att spela två stora matcher på bara tre dagar. Serben lär få nöta bänk.

Atlético Madrid var tveklöst det bättre laget på Wanda Metropolitano när dessa gäng ställdes mot varandra för några veckor sedan och borde ha vunnit den matchen. Det slutade som bekant 1-1 efter att Anthony Elanga satt dit kvitteringen för britterna. Sedan dess har Madrassmakarna vunnit tre raka ligamatcher och det känns som att Diego Simeone har fått igång sitt lag i precis rätt läge av säsongen.

Spanjorerna dras dock med en del skador och här ser det ut som att Hermoso, Kondogbia, Giménez, Vrsaljko, Lemar, Cunha och Wass alla får se matchen från sidan av, även om det ska sägas att de tre förstnämnda är med på planet till Manchester. Offensivt är det inga större bekymmer för Félix visar storform och med Griezmann vid sin sida har Atlético en rörlig anfallsduo som kan springa åttor runt Maguire. Defensivt ser det tunnare ut och det är inte likt Atlético att se vassare ut framåt än bakåt.

Hemmalaget saknade Bruno Fernandes mot Tottenham och det blir intressant att se vad Rangnick gör om portugisen, som visat ganska svag form under våren, är tillbaka. Ett alternativ hade varit att plocka bort en totalt iskall Rashford och istället plocka ut Pogba på kanten. Oavsett vilken formation Rangnick fastnar för är det spelare med enorm potential han har till sitt förfogande. Jag tror det var en spärr som lossnade i lördags och känslan är att United rider vidare på den vågen. På större system räcker det faktiskt med 1X.

Missar matchen

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (lårskada)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (höftskada)

Matheus Cunha, Atlético Madrid (knäskada)

Daniel Wass, Atlético Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Bruno Fernandes, Manchester United (sjuk)

Scott McTominay, Manchester United (vadskada)

José María Giménez, Atlético Madrid (muskelskada)

Mario Hermoso, Atlético Madrid (muskelskada)

Geoffrey Kondogbia, Atlético Madrid (knäseneskada)

Överstreckningen! - 2. Ajax - Benfica

Ajax övervärderas

Ajax var galet tajta under hela hösten och släppte bara in fem mål på sina 23 första ligamatcher. Ett otroligt facit, men nu har sprickorna i försvaret börjat växa sig större. Efter att de rödvita från Amsterdam spelade 2-2 i Lissabon har de hunnit spela tre ligamatcher mot Waalwijk, Go Ahead Eagles och Cambuur. Trots det relativt enkla spelschemat har Ajax släppt in sex mål på dessa tillställningar.

En anledning till detta är att målvakten Pasveer är skadad och det är även Stekelenburg. Onana har inte varit sitt vanliga säkra jag. Offensivt är Ajax fortfarande ett av Europa mest underhållande lag att titta på. På de tre nyss nämnda ligamatcherna har det holländska huvudstadslaget satt dit sju bollar och spelare som Haller, Tadic och Antony besitter en enorm kapacitet. Dessutom har Gravenberch en ordentlig bössa, något han visade när han satte dit 3-2 mot Cambuur på övertid för några dagar sedan.

Benfica hade lägre xG än Ajax i det första mötet mellan lagen, men de var ändå uppe på 1,86 vilket är en bra siffra. Visst kommer det bli svårare att bryta igenom i Amsterdam, men med tanke på vilka defensiva problem Ajax har haft mot slutet är de definitivt inte chanslösa. Det finns trots allt kvalitetslirare som Everton, Nunez och Ramos att plocka in och det är en tung trio att möta.

Benficas senaste ligamatch slutade med poängtapp mot lilla Vizela, men det resultatet ska det inte läggas för mycket vikt kring. Då åkte Taarabt ut efter åtta minuters spel. Kan portugiserna bara hålla elva man på banan är det ett svårt lag att bryta ned. Otamendi, Yaremchuk och Gilberto saknades i den senaste ligamatchen, men alla är i full träning och finns tillgängliga nu. Då har tränare Veríssimo ganska gott om alternativ att laborera med.

Ajax har bara förlorat en hemmamatch sedan oktober månad och ska givetvis gälla som ganska klara favoriter i denna match. De har dock sett lite skakiga ut den senaste månaden och Benfica är inget brödgäng man bara stökar av. Då har jag svårt att förlika mig med att ettan troligen sticker iväg upp mot 80 procent. Alla tecken får därför åka med redan från start där högersidan rensar magiskt.

Missar matchen

Remko Pasveer, Ajax (fingerskada)

Maarten Stekelenburg, Ajax (höftskada)

Rodrigo Pinho, Sporting (muskelskada)

Lucas Veríssimo, Sporting (knäskada)

Osäker till spel

Jay Gorter, Ajax (oklart)

Sean Klaiber, Ajax (knäskada)

Noussair Mazraoui, Ajax (oklart)

Jurriën Timber, Ajax (oklart)