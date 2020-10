"Svår bortamatch väntar Tottenham"

Bortafavoriten! - 2. Burnley - Tottenham

Svår match för Spurs

Det har svängt rejält om Tottenham hittills. Trots endast två segrar på fem omgångar av Premier League har de vitklädda noterats för flest mål av samtliga mål med sina 15 fullträffar. Harry Kane och Heung-Min Son har bildat hela seriens bästa anfall medan Aurier och Reguilón forsat fram på kanterna. Nu är dessutom Gareth Bale redo att göra sin första start om Mourinho så skulle vilja. En ruggig offensiv uppställning som få lag kan matcha. Bakåt har det däremot läckt betänkligt. Förra veckan åkte gänget från norra London på tre baklängesmål mot West Ham vilket innebar att klara 3-0 förvandlades till 3-3 under matchens sista tio minuter. Där finns det en oro hos gästerna, håller Alderweireld och Sánchez som mittbackspar i ett förmodat topplag? Här kommer de bli testade rejält i luftrummet. Burnley har bara hunnit spela fyra matcher och står på endast en inspelad pinne. En del av förklaringen till detta har varit ett jobbigt skadeläge för Sean Dyche. Det finns dock kvalité i laget, inte minst med Barnes och Wood redo på topp. Med Gudmundsson och McNeil på kanterna kommer det piskas in en hel del inlägg. Då är det inte enkelt att möta den tunga anfallsduon hos The Clarets. I defensiven har Ben Mee saknats i inledningen av säsongen och mittbacken ser ut att missa denna tillställning också. Tarkowski och Long höll visserligen tätt mot WBA förra veckan men det är en något skakig duo. De kommer behöva mycket hjälp av Brownhill och Westwood på det centrala mittfältet. Där finns även nyförvärvet Dale Stephens att tillgå och det är en habil spelare. Det är två väldigt olika lag som möts på Turf Moor. Tottenham har extrem individuell kvalité med flera olika matchvinnare medan Burnley helt och hållet litar på att kollektivet ska göra jobbet. Det har fungerat tidigare, i fjol slutade motsvarande möte 1-1 och året innan dess vann Burnley med 2-1. Med tanke på Tottenhams frejdiga inledning på säsongen ska de vara favoriter, men när tvåan streckas upp mot 70 procent slår jag bakut. Gardera omgående med åtminstone krysset

Missar matchen

Ben Mee, Barnsley (lårskada)

Jack Cork, Burnley (vristskada)

Philip Bardsley, Burnley (corona)

Japhet Tanganga, Tottenham (muskelskada)

Osäker till spel

Erik Pieters, Burnley (vadskada)

Bailey Peacock-Farrell, Burnley (höftskada)

Matthew Lowton, Burnley (knäskada)

Eric Dier, Tottenham (lårskada)

Helgarderingen! - 3. Bayer Leverkusen - Augsburg

Oviss match på BayArena

Bayer Leverkusen var ett av de häftigaste lagen att skåda i fjol med lirare som Volland och Havertz framåt. Nu är båda dessa spelare borta och inledningen av Bundesliga har varit minst sagt tajt från Bayers sida. 3-2 i målskillnad efter fyra spelade omgångar tyder på att det är försvarsspelet som har prioriterats av Peter Bosz. Torsdagens 6-2 mot Nice i Europa League var dock ett rejält styrkebesked.

Den offensiva kvintetten Alario, Amiri, Diaby, Bellarabi och Wirtz nätade samtliga då och det är spelare som alla har en väldigt hög högstanivå. Speciellt är Florian Wirtz intressant med sin snabbhet. 17 år gammal är det en framtida tysk landslagsman. Leverkusen har en del skador i truppen och framförallt märks där Charles Aránguiz. Den chilenska mittfältaren kommer saknas.

Augsburg ligger faktiskt före Leverkusen i tabellen med sju poäng på fyra omgångar, en mycket fin start för gästerna som tillhörde bottenskiktet av tabellen i fjol. Närmast kommer Augsburg från en 0-2-förlust mot RB Leipzig men tidigare under säsongen har bland annat Borussia Dortmund besegrats med samma siffror. Framåt ser FCA ganska intressanta ut.

Mot Leipzig startade finländaren Fredrik Jensen på topp tillsammans med österrikaren Michael Gregoritsch, men här finns även Florian Niederlechner redo för spel. 30-åringen noterades för 13 ligamål under förra säsongen och är en riktig måltjuv. Det är tre spelare som Bender, Tah, Tapsoba och de andra i Leverkusens backlinje får se upp med.

Bayer Leverkusen har historiskt sett haft väldigt lätt mot just Augsburg och vann motsvarande möte i februari med 2-0. Augsburg har dock stundtals sett bra ut i inledningen av Bundesliga och ska inte underskattas. Ett hemmalag utan Aránguiz ska inte streckas upp mot 70 procent som nu är fallet. Jag väljer därför att plocka med alla tecken och hålla en tumme för bortaskrällen.

Missar matchen

Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen (muskelskada)

Patrik Schick, Bayer Leverkusen (knäseneskada)

Paulinho, Bayer Leverkusen (knäskada)

Santiago Arias, Bayer Leverkusen (vristskada)

Tin Jedvaj, Bayer Leverkusen (sjuk)

Alfred Finnbogason, Augsburg (knäseneskada)

Jan Moravek, Augsburg (muskelskada)