"Svår uppgift väntar Chelsea"

Helgarderingen! - 1. Chelsea - Brighton Svår uppgift för Chelsea Måndagen har såklart totalt dominerats av nyheten om den nya europeiska superligan som planeras. Helt plötsligt känns Chelseas jakt på en Champions League-plats iskall då Chelsea inte tänker spela mer Champions League ändå. Visst, ESL lär kanske inte hinna sätta igång till hösten så det är viktigt att hamna topp 4, men det går inte att undgå att det har hamnat helt i skymundan under starten av veckan. I övrigt mår Chelsea för tillfället ganska bra. De har tagit sig till semifinal i Champions League och i lördags slog The Blues ut Manchester City ur FA-cupen. I fokus är det försvarsspel som Thomas Tuchel har implementerat. Att hålla nollan mot City är oerhört imponerande. Nu ställs Chelsea dock inför ett ganska tufft test, för Brighton är ett lag som alltid skapar många målchanser. The Seagulls blev visserligen nollade mot Everton i den senaste omgången (0-0) och hade då en sämre kväll, men sett över hela säsongen har Brighton spelat väldigt fin fotboll. Det är enbart på grund av att Brighton har varit så ineffektiva som de fortfarande slåss i botten. Med sex poäng ner till Fulham under strecket och två matcher färre spelade bör det dock inte vara någon fara för degradering för Potters mannar. Här lär den gamle Östersunds-tränaren ta ut samma elva som senast med Maupay, Welbeck och Trossard som offensiv trident. Spelare som definitivt kan hota även Chelseas betongförsvar. På mittfältet bör Lallana och Bissouma starta och det är en duo av hög kapacitet. Den sistnämnda har stundtals varit en av seriens bästa centrala spelare och ryktas till större klubbar. Chelsea ska vara favoriter på Stamford Bridge, men inte så stora som de målas upp till. De fick trots allt stryk med 2-5 i sin senaste hemmafajt mot West Bromwich. Brighton kan absolut få med sig poäng från London om allt klaffar och måste få plats på kupongen. Jag landar till sist i en helgardering där högersidan erbjuder rasande fint värde. Missar matchen Tariq Lamptey, Brighton (lårskada)

Höjdaren! - 3. Bayern München - Bayer Leverkusen Bayern München streckas hårt Bayern München kraschade ur Champions League mot PSG. Tyskarna gav det en chans, men skadeläget var för svårt för storklubben. Sedan dess har tränaren Hansi Flick gått ut och sagt att han kommer lämna klubben efter säsongen. Det råder därmed lite oklarheter kring vart Bayern ska ta vägen till hösten. Nu gäller det dock att ro hem ännu en ligatitel. Med fem omgångar kvar att spela skiljer det sju poäng ner till jagande RB Leipzig. Trots alla skador imponerade Bayern stort i helgens bortamatch mot Wolfsburg. Die Roten vann med 3-2 efter två mål av supertalangen Jamal Musiala. Förstaelvan är fortfarande extremt slagkraftig även om det inte längre finns speciellt mycket kvalité på bänken när så många saknas. Då passar det ganska illa med match redan på tisdag efter bara ett par dagars vila. Hur pigga ben har egentligen Müller, Kimmich och de andra? Bayer Leverkusen har efter en sämre period äntligen spelat upp sig igen. Sju pinnar på de tre senaste omgångarna har gjort att det nu bara är sex poäng upp till Champions League-platserna. Hoppet lever för gästerna som har en skadelista som ser betydligt bättre ut än för någon månad sedan. Nu kan tränare Wolf välja och vraka i sin trupp, speciellt på de offensiva positionerna. I 3-0-segern mot Köln i helgen startade Schick på topp med Amiri, Diaby och Bailey bakom sig. Då fanns Alario, Bellarabi och Demirbay på bänken. Det är en bredd som inte ens Bayern kan matcha i dagsläget. Leverkusen kommer försöka ligga tajt med sitt lag och sedan sticka iväg i pilsnabba kontringar. Lite på samma sätt som PSG spelade mot Bayern även om Kusen såklart inte har någon Mbappé i laget. Leverkusen har gjort livet surt för München tidigare. Senaste gången lagen möttes på Allianz Arena var det bortagänget som tog hem alla tre poäng via en 2-1-seger. Bayer ska inte räknas bort nu heller. Strecka från vänster, men räcker plånboken till ska helst alla tecken ges utrymme.

