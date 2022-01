"Svår uppgift väntar fjolårets ligamästare"

Det är ett väldigt speciellt Topptips som går av stapeln under tisdagen. Sju av åtta matcher på kupongen plockas från olika cuper medan den åttonde är en League Two-fajt mellan Forest Green och Exeter. Från de brittiska öarna hämtas också fem matcher från EFL Trophy som är en turnering klubbarna inte bryr sig speciellt mycket om. Något som gör den väldigt svårtippad. En första analys är dock gjord och åtta rätt är som vanligt målet!

Höjdaren! - 1. Lens - Lille

Tufft möte i Coupe de France

I sextondelsfinalen av Coupe de France lottades lag från Ligue 1 mot varandra i tre av matcherna. Två spelades under söndagen och den tredje ska gå av stapeln denna tisdag när Lens ställs mot Lille. Det får också sägas vara den sextondelsfinal av högst snitt på förhand då båda lagen jagar en Europaplats i Ligue 1 och då det dessutom är ett stekhett derby vid namn Derby du Nord. Lens har fallit tillbaka något efter sex raka omgångar utan seger, men truppen ser fin ut. Gaël Kakuta har saknats ett tag på grund av skador, men spets finns det verkligen i Arnaud Kalimuendo. 19-åringen, som är bofast i det franska U21-landslaget, har noterats för sex fullträffar i ligaspelet och har en stor framtid framför sig. Jonathan Clauss är en annan spelare som bör nämnas då han har stått för sju framspelningar från sin ytterposition. Bakåt är Medina tillbaka från sin avstängning och han betyder massor för detta Lens. Lille är regerande franska mästare, men har inte kunnat leva upp till hypen denna säsong. Åtminstone inte i ligaspelet, i Champions League har de tagit sig vidare från gruppen. I Ligue 1 befinner sig Les Dogues en pinne före Lens på en åttondeplats. Samtidigt ska det sägas att besökarna visar fin form med elva raka tävlingsmatcher och en spelare som Bamba har mycket att ge. Coronan har dock letat sig in i truppen och under måndagen var sju spelare (varav fyra ännu inte namngivits) smittade. Dessutom är Burak Yilmaz avstängd och trion Ikoné, Weah och Leonardo småskadade och tveksamma till spel. Gabriel Gudmundsson lär få gott om speltid för Lille om han inte är en av de som har testat positivt för viruset och det blir kul att se vad svensken kan tillföra. Lens är normalt sett urstarka på hemmagräset och har bara förlorat en match här på hela säsongen. Bland annat besegrade de Lille på den här arenan i september månad med 1-0 efter att den viktige polacken Frankowski stått för matchens enda mål. På Stade Bollaert-Delelis ska de rödgula gälla som favoriter igen. Börja med ettan och komplettera med krysset först på större system. Missar matchen Burak Yilmaz, Lille (avstängd)

Domagoj Bradaric, Lille (corona)

Isaac Lihadji, Lille (corona)

Jonathan David, Lille (corona)

Yusuf Yazici, Lille (knäskada) Osäker till spel Wesley Saïd, Lens (muskelskada)

Gaël Kakuta, Lens (vadskada)

Deiver Machado, Lens (knäskada)

Leonardo, Lille (nackskada)

Jonathan Ikoné, Lille (vristskada)

Timothy Weah, Lille (muskelskada)

Copa del Rey! - 2. Ponferradina - Espanyol

Fördel Espanyol i Kastilien och León

Precis som i Coupe de France ska det spelas en sextondelsfinal i Copa del Rey under tisdagen och där ska vi titta till ett spännande Ponferradina som siktar på att ta steget upp till La Liga under våren. I halvtid ligger de femma i tabellen med endast fem pinnar upp till direktuppflyttning. Frågan är då hur mycket krut värdarna lägger på en cupmatch även om motståndet kommer från La Liga.

Närmast kommer Ponferradina från en 0-2-förlust mot Real Oviedo där de åkte på inte mindre än tre röda kort. Då Edu Espiau och Arias Copete är avstängda i nästa ligamatch bör de spela här. Den tredje som åkte ut, Naranjo, är mer av ett osäkert kort då han väntar en lång avstängning efter att bland annat ha kallat domaren för idiot och skurk och därmed fått rött kort från bänken mot Oviedo. I övrigt roteras det troligen en del och Pujol, Anton och Yuri ska ses med bra chans att få starta.

Espanyol kommer närmast från en seger mot Valencia i ligaspelet. Under matchens sista tio minuter vände de blåvita då på ett 0-1-underläge. Raúl de Tomás stod i vanlig ordning för en av fullträffarna och det är en spelare av väldigt hög klass. Troligen vilas han dock här, åtminstone från start. Det betyder dock inte att det saknas spets hos gästerna. Loren Moron kan mycket väl stanna kvar på topp och han har visat fin form mot slutet.

Embarba, Wu Lei och Melendo är alla skickliga spelare som kan backa upp strikern. Landry Dimata är också tillbaka efter sin skada och han visade under sin tid i Anderlecht vilken skicklig anfallare det är. På mittfältet finns det stor chans att viktige Darder vilas, men även där finns det fullgoda ersättare. Arsenal-produkten Fran Merida har fått speltid centralt tidigare i cupen.

Ponferradina är normalt sett starka på hemmaplan, men det är skillnad på att möta Amorebieta och Espanyol. De gästande katalanerna har en bred och fin trupp vilket gör att det inte kostar lika mycket när de roterar. Tvåan är en vettig utgång, men räcker plånboken till pillar jag gärna med ett kryss.

Missar matchen

Fernando Calera, Espanyol (corona)

Joan García, Espanyol (corona)

José Antonio Ríos, Ponferradina (knäskada)

Osäker till spel

David López, Espanyol (knäskada)

Adri Castellano, Ponferradina (oklart)