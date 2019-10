"Svårlöst kupong - fint värde att hitta"

Skrällchansen! - 1. Aldershot - Dover

Svårtippat på The Electrical Services Stadium

Vi inleder vår brittiska rundtur i Hampshire, någon timmes bilfärd sydväst från London, där Aldershot ska försöka plocka viktiga poäng i bottenstriden av National League. Det har varit si och så med den saken på sistone då The Shots bara lyckats ta en pinne de senaste tre omgångarna. Med 15 poäng efter 15 omgångar ligger värdarna faktiskt på nedflyttningsplats.

I fjol var de oerhört nära att åka ur, Aldershot slutade faktiskt på nedflyttningsplats men räddades i somras av att Gateshead uteslöts på grund av ekonomiska oegentligheter. Nu verkar det alltså bli bottenstrid ännu en säsong. På hemmaplan ska Aldershot dock inte räknas bort helt och hållet. De har trots allt tagit poäng i tre av sju kamper på det egna gräset under säsongen. Dessutom besegrade de Dover med 2-0 här förra hösten efter två mål av Adam May som numer återfinns i Swindon.

Dover var ett mittenlag i fjol men hoppas nu på en något mer framskjuten placering. Inför veckans omgång ligger laget från kanalstaden på 24 poäng, lika många som Dagenham & Redbridge på playoff-plats. Dessutom är Dover faktiskt hela seriens bästa bortalag hittills med sex vinster på sju försök. Det är säkerligen en anledning till att svenska folket streckar tvåan ganska hårt.

Gästerna är dock i en nedåtgående trend. The Whites har faktiskt bara lyckats vinna två av de sju senaste omgångarna av seriespelet. En stor anledning till detta är att Inih Effiong, lagets bästa målskytt med sju baljor under säsongen, endast tryckt in två bollar på dessa tillställningar. En liten minisvacka således, både för anfallaren och för hela laget.

Med det i åtanke kan den överstreckade tvåan aldrig lämnas ensam här. Aldershot har vunnit två av sina tre senaste hemmamatcher mot Dover och kan bara Effiong hållas i strama tyglar kan de mycket väl ta en blytung trepoängare här. Valet blir att plocka med samtliga tecken där 1X rensar riktigt fint.





Toppmötet! - 8. Yeovil - Woking

Viktiga poäng på spel i toppen av tabellen

Även i match 8 ska vi titta till två lag från de södra delarna av landet. De befinner sig dock båda i de norra delarna av tabellen så att säga. Yeovils 28 poäng räcker till en tredjeplats medan Wokings 26 pinnar ger dem en fjärdeplacering. Det är med andra ord två lag som i allra högsta grad kommer vara med och kämpa om uppflyttning.

Wokings formkurva pekar dock solklart nedåt. Inte en enda vinst på de sju senaste är inte den trend tränare Alan Dawson hade hoppats på. Lagets skyttekung, Jake Hyde, har bara tryckt in ett mål på dessa sju kamper och han måste bli mer delaktig i spelet igen om inte fallet nedåt i tabellen ska fortsätta.

Yeovil kommer närmast från en förlust borta mot Hartlepool men på det stora hela ser de ändå riktigt bra ut. Innan torsken i lördags, där Yeovil för övrigt kvitterade till 1-1 i den 91:a minuten och släppte in 1-2 i den 92:a, hade The Glovers sju raka trepoängare. Otroligt imponerande. På hemmaplan har de endast torskat en match hittills denna säsong.

Värdarna trillade ur League Two i fjol och har efter det haft en rejäl ruljans på spelare. De gör fortfarande väldigt många mål men har ingen riktig ledare i anfallet. Flest kassar hittills har irländaren Rhys Murphy, ny från Chelmsford, stått för med sina fem fullträffar. Ska det bli en snabb comeback till League Two behöver det grönvita hemmalaget att en riktig skyttekung kliver fram. Återstår att se om Murphy kan bli denna spelare.

Förra säsongen skiljde det faktiskt två divisioner mellan dessa två gäng då Woking är nykomlingar. Yeovil, som dessutom visar betydligt bättre form, ska givetvis vara favoriter nu men de blir något övervärderade med tanke på att det trots allt bara skiljer två poäng mellan lagen. Strecka från vänster, men helst hela vägen blir således rekommendationen