"Svårtippad kupong - större chans för vinst"

Spiken! - 2. Chesterfield - Halifax

Chesterfield tar en nödvändig trepoängare

På Proact Stadium möts under tisdagen två lag som inlett säsongen på vitt skilda sätt. Chesterfield ligger i den absoluta botten av tabellen med endast fem inspelade poäng. Det beror på att de haft enorma svårigheter med att avgöra kamperna, fem av åtta omgångar har slutat oavgjort. Halifax ligger därmed tvåa i tabellen inför veckans matcher och har verkligen haft marginalerna på sin sida.

Det är bara lite drygt tio år sedan som Halifax Town AFC gick i konkurs. I deras ställe bildades FC Halifax Town som då fick börja långt ner i seriesystemet. De har dock klättrat stadigt uppåt hela tiden och är sedan säsongen 2017/18 med i femtedivisionen National League. Under klättringen har en del intressanta spelare kommit och gått. Bland annat har Lee Gregory, numer i Stoke City, och superstjärnan Jamie Vardy båda tillhört The Shay under 2010-talet.

Numer är de största stjärnorna anfallsparet Tobi Sho-Silva och Liam McAlinden som totalt smällt in sju baljor på de åtta inledande omgångarna. Det är väl kanske svårt att se att någon av dessa skulle göra samma resa genom seriesystemet som Vardy men man ska aldrig säga aldrig. Halifax har vunnit två av sina fyra bortamatcher hittills men har då enbart mött lag från den undre halvan.

Där hittar vi visserligen även Chesterfield men det är ett lag som bör kunna klättra i tabellen. Värdarna åkte ur League Two i förfjol och gjorde ingen vidare insats under sin första säsong i femtedivisionen då de hamnade på den undre halvan. Truppen är dock bra nog för att hamna högre denna säsong. Nollan i vinstkolumnen kommer spricka förr snarare än senare.

En fundamental del i det är Mike Fondop-Talum som bara spelat de senaste fyra omgångarna. På de matcherna har han redan gjort fyra baljor. Chesterfield vann motsvarande möte i fjol med 1-0 och när tipparna stirrar tabell och streckar tvåan hårt innebär det supervärde på hemmalaget. Vid sådana tillfällen är det bara att spika av.





Helgarderingen! - 5. Notts County - Solihull Moors

Svårtippat på Meadow Lane

Det är lite skillnad på tradition hos de två klubbar som ska mötas i Nottingham under tisdagen. Notts County räknas som världens äldsta professionella fotbollsklubb då de bildades redan 1862. Motståndarna Solihull Moors bildades 145 år senare när smålagen Moor Green och Solihull Borough slogs ihop.

Värdarna är rejält på dekis. Säsongen 2018/19 trillade The Magpies ur de fyra högsta divisionerna i England för första gången, en svart dag i deras historia. Tanken är nu att ta sig direkt tillbaka till det engelska finrummet (nåja) igen. De har dock börjat lite småsvagt och efter åtta spelade omgångar ligger de svartvita på den undre halvan med nio inspelade poäng.

Solihull Moors inledde i en rasande fart genom att plocka 13 poäng på de första fem omgångarna. Där och då kändes gästerna som ett lag för den absoluta toppen. Sedan dess har det dock blivit tre raka förluster, även om det ska sägas att The Moors bland annat har stött på toppduon Woking och Halifax under denna period.

Gästerna är ett väldigt frejdigt lag. I fjol, när de slutade tvåa i ligan (torsk i playoff till League Two) stänkte de in 73 mål på 46 omgångar. Denna säsong har de inlett ännu bättre och tryckt in 17 baljor på de åtta inledande omgångarna. Trion Paul McCallum, Nathan Blissett och Jamey Osborne har stått för elva av dessa fullträffar och är verkligen en anfallslinje man bör ha respekt för.

Då Notts County aldrig varit såhär långt ner i seriesystemet tidigare och Solihull Moors aldrig varit högre upp är detta första gången någonsin de båda klubbarna möts. På fina Meadow Lane (National Leagues största arena) kommer Notts County vara svårslagna i denna serie, men samtidigt ser Solihull Moors faktiskt bättre ut här och nu. Svårtippat helt klart. Då lockar det mest att plocka med alla tecken.