"Svårtippad seriefinal att vänta"

Seriefinalen! - 1. Sylvia - Vasalund

Svårtippat på Östgötaporten

Topptipset består av fyra matcher vardera från Division 1 Norra och Division 1 Södra. Derbyt i Gästrikland mellan Sandviken och Gefle får ursäkta, den hetaste fajten i Norrettan ska spelas mellan tabelltvåan Sylvia och serieledarna Vasalund. Vid bortaseger här skulle gästerna från Solna ha sex poäng ner till andraplatsen inför den andra halvan av serien.

Vasalund har varit fantastiskt underhållande att titta på med ett snitt på över tre mål per match. Mai Traore, Marko Nikolic och Ekin Bulut har dunkat in 33 mål totalt, inget annat lag i serien har gjort så många mål med alla sina spelare. Bulut har imponerat så till den milda grad att han värvats av Sirius som gör succé i Allsvenskan. Kontraktet börjar dock inte gälla förrän i januari.

Trots det är inte solnaiterna nöjda med sin offensiva uppställning. Under augusti lånades Michael Silva de Morais, som tidigare spelat för Linköping City, in från Japan. Det är en riktig profil som var på väg mot något stort tidigt i sin karriär innan han i hemlandet krockade med en ko och hamnade i koma i 42 dagar. En otrolig historia. Förutom Morais har Vasalund även plockat in Fabio från Örebro och Rawez Lawan från Dalkurd.

Sylvia har hållit sig lugnare när det kommer till värvningar. Niklas Söderberg, som är östgötarnas bästa målskytt med åtta fullträffar, är klar för Brage men precis som för Bulut börjar det kontraktet gälla från och med januari månad. Norrköpingsklubben har ett mycket ungt lag med skyhög potential. När alla bitar faller på plats sköljer de över de flesta lagen i serien.

Det är inget snack om att gästerna är betydligt mer meriterade, sommarens nyförvärv skojar man inte bort, men bortamatchen mot Sylvia är en av de svåraste på hela säsongen. Värdet ser främst ut att hamna på ettan här men jag vågar inte ta ställning. Plocka med alla tecken och njut av den bästa fotboll Division 1 Norra har att erbjuda.

Toppmötet! - 5. Utsikten - Landskrona

Spännande match på Ruddalen

Landskrona BoIS slutade åtta poäng efter Ljungskile i fjol men andraplatsen räckte till att få kvala mot Superettan. Där stötte de svartvita på Öster och det blev förlust med totalt 1-2 i dubbelmötet. Nya tag nu för skåningarna som ligger trea i tabellen med en match mindre spelad än tvåan Utsikten som befinner sig två poäng före. Ett Utsikten som står för motståndet under onsdagen.

Landskronas anfallare Linus Olsson har haft en krokig karriär där han bland annat spelat fotboll i lägre divisioner i både Danmark och USA. Innan Olsson kom tillbaka till BoIS inför förra säsongen hade han varit på Island och spelat för huvudstadsklubben Fjölnir. Under 2020 har strikern stundtals varit briljant och med sina tio ligamål är han skåningarnas klart bästa målskytt.

Hos Utsikten är det främst Karl Bohm, som tidigare spelat i Göteborgs-klubbarna IFK Göteborg, Häcken och GAIS, som ska göra det. Bohm står på sex fullträffar och lever mycket på sin speed. Han har dock fått hjälp med de offensiva uppgifterna sedan Utsikten lånat in Paulo Marcelo från GAIS och Kevin Yakob från Häcken under sommaren. Två tunga nyförvärv.

Laget är överhuvudtaget fullspäckat med spelare som tidigare tillhört de större klubbarna i området, som Allan Mohideen, Erik Jonasson-Westermark och Alexander Angelin. Den mest meriterade spelaren är tveklöst Martin Smedberg-Dalence som under sin långa karriär spelat för IFK Norrköping, IFK Göteborg och Bolivias landslag. Även om försvararen hunnit bli 36 år gammal har han fortfarande seriens kanske bästa högerfot.

Utsikten har 5-2-0 hemma på Ruddalen och kommer alltid ut med hög svansföring här. Bosko Orovic mannar möter dock ett väldigt bra Landskrona och här är tendensen att ettan blir lite väl högt streckad. Jag väljer därmed att börja med X2 på mindre system, men finns det kräm i börsen ska alla tecken åka med.