"Svårtippat Milanoderby - Zlatan i nyckelroll"

Det ska spelas mycket engelsk fotboll i veckan. Premier League, The Championship och League One tar alla plats på tisdagens Topptips där storlag som Manchester City och Arsenal ska upp i elden. Den hetaste tillställningen på raden hittas dock i Milano där ärkerivalerna Inter och Milan ställs mot varandra i Coppa Italia. Det är verkligen något att se fram emot. Det är också på San Siro vi inleder vår tisdagsresa.

Milano-derbyt! - 1. Inter - Milan Svårtippad kvartsfinal Milan hade, precis som jag förutspådde i min trippel, stora problem med Atalanta under lördagen och föll till sist med 0-3. Zlatan hade en ganska tyst match förutom när han mycket underhållande slängde käft med Duván Zapata. Mario Mandzukic fick 20 minuter i slutet av matchen och även om kroaten har hunnit bli 34 år gammal är det en tung spelare att möta i straffområdet. Här kan han mycket väl få mer speltid. Romagnoli och Saelemaekers var båda avstängda i helgen och är nu tillgängliga för Pioli igen. Det är i stort sett bara Gabbia, Bennacer och Calhanoglu som saknas för Rossoneri och då är det en bred trupp som Milan förfogar över. Det är möjligt att vi får se viss rotation men räkna med en urstark Milan-elva när värsta rivalen Inter står på andra sidan. Det är ingen match som något av lagen kommer ta lätt på. Inter hade möjligheten att gå upp på lika många poäng som Milan när de rödsvarta föll mot Atalanta men Contes mannar fick bara en pinne mot Udinese. Något som upprörde Conte till den milda grad att han drog på sig ett rött kort och därefter fortsatte att skälla ut domaren i spelartunneln. Anledningen var att domarteamet bara hade lagt till fyra minuter vilket Conte inte tyckte var tillräckligt. Känslan var dock att Inter hade kunnat spela i 50 minuter till utan att göra mål i helgen. Lukaku och Martínez såg oskarpa ut och varken Perisic eller Sánchez kunde göra någon skillnad när de byttes in. Inter har bara vunnit en av sina fem senaste tävlingsmatcher efter 90 minuter och formen oroar. Å andra sidan plockades segern mot Juventus och i den matchen var de blåsvarta riktigt bra. Inter ställs ut som klara favoriter här och det tycker jag inte är helt riktigt. Det råder ingen hemmaplansfördel och Milan vann höstmötet i ligan med 2-1. Zlatan noterades för båda Milans mål då medan Lukaku tröstmålade för Inter. Matchen i matchen mellan dessa två jättar (om de spelar) kan mycket väl avgöra vilket av lagen som tar sig vidare. Jag tror det blir betydligt jämnare än vad oddsen antyder och plockar med alla tecken redan från start. Missar matchen Hakan Calhanoglu, Milan (corona)

Matteo Gabbia, Milan (knäskada)

Ismaël Bennacer, Milan (lårskada)

Pierre Kalulu, Milan (höftskada)

Danilo D’Ambrosio, Inter (knäskada) Osäker till spel Matías Vecino, Inter (knäskada)

Londonderbyt! - 3. Crystal Palace - West Ham West Ham tar poäng igen Det är glada miner i West Ham-lägret. Fem raka segrar i alla tävlingar och fem hållna nollor på sina sex senaste fajter är fantastiska siffror för David Moyes. I helgen avancerade The Irons till den femte omgången av FA-cupen genom att besegra Doncaster med 4-0. Moyes gav då flera egna produkter chansen, bland annat byttes ynglingarna Trott (målvakt) och Afolayan in. Den sistnämnde fastställde slutresultatet några minuter efter att han kommit in på plan. Flera viktiga pjäser som Michail Antonio, Declan Rice, Aaron Cresswell, Ogbonna och Vladimir Coufal vilades helt och hållet. De kommer garanterat starta nu. Då ser West Ham väldigt bra ut. Mittfältet med Roce och Soucek tillhör seriens allra bästa och framför den duon finns Bowen, Fornals, Benrahma och Lanzini att välja mellan. På topp har Antonio visat hur bra han är med mål i två raka matcher. Crystal Palace var spellediga i helgen och det behövdes för senast The Eagles var uppe i ringen blev de överkörda av Manchester City med 4-0. Det var faktiskt tredje raka matchen utan mål framåt och mot City hade inte ens Palace något skott på mål. Zaha har problem med ett knä och saknades i den matchen. Utan ivorianen är Hodgsons gäng väldigt ofarliga. Ayew fick chansen på topp före Batshuayi och Benteke men tog knappast chansen. Värdarna är ett av de lag i serien som har lägst bollinnehav och mot City var den siffran nere på 23 procent. I sina bästa stunder är de ganska svåra att bryta ner och hemma på Selhurst Park har Palace plockat poäng i sex av nio matcher under säsongen. Mittfältstrion McArthur, McCarthy och Milivojevic startade mot City vilket gav en väldigt defensiv balans. Frågan är om Hodgson vågar mer nu. Det är inget snack enligt mitt sätt att se det att West Ham kommer sluta högre upp i tabellen än Crystal Palace, men här är inte bortasegern helt given. När lagen möttes på London Stadium i höstas slutade det 1-1 och West Ham har faktiskt två kryss och två förluster på de fyra senaste inbördes mötena. Tvåan behöver genast kompletteras med ett kryss men sen räcker det. X2 spelas. Missar matchen Nathan Ferguson, Crystal Palace (lårskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (knäseneskada)

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Wayne Hennessey, Crystal Palace (knäskada)

Martin Kelly, Crystal Palace (vadskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)

Wilfried Zaha, Crystal Palace (knäskada)

Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace (personliga skäl)

Darren Randolph, West Ham (mjukdelsskada)