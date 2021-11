"Svenskhoppet - bra skrällchans för Häcken"

Svenskhoppet! - 1. Benfica - Häcken Bra skrällchans för Häcken Häcken gjorde det bra som tog sig till Champions League, men väl där har laget från Hisingen inte räckt till. Det har blivit storförluster mot både Lyon och Bayern München, men då ska vi också ha med oss att det är två gäng som ska kunna gå ganska långt i den här turneringen. Är det något lag i gruppen som vår svenska representant ska ha chans att rubba så är det onsdagens motståndare Benfica. Då krävs det dock bättring från Getingarnas sida. En seger på de sex senaste i alla tävlingar är inget vidare och senaste allsvenska fajten slutade med förlust mot Eskilstuna efter två sent insläppta mål. Hammarlund och Csiki fanns inte med då på grund av skador och de lär inte spela nu heller. Däremot ska Stina Blackstenius, som inte deltog på grund av en känning, vara redo för spel och det betyder massor. Blackstenius är inte den enda landslagsspelaren i Häcken. Under den senaste samlingen hade Peter Gerhardsson med Jennifer Falk, Elin Rubensson, Filippa Curmark, Julia Zigiotti Olme och Johanna Rytting Kaneryd i truppen. Alla bör finnas med i startelvan nu. Dessutom är Mijatovic och Larsen lirare av hög klass. Kommer samtliga dessa upp i nivå ska Häcken inte räknas bort. Benfica är dock rättmätiga favoriter. Visserligen fick portugiserna stryk med 0-5 borta mot Lyon, men hemma mot Bayern München spelade de faktiskt 0-0. Truppen består främst av inhemska lirare kryddade av ett par importer från Brasilien. Dessutom finns Cloé Lacasse, som är av kanadensiskt och isländskt ursprung, på topp. Hon var en stor anledning till att Benfica gick till gruppspelet då Lacasse stod för tre mål och en assist hemma mot Twente. Hemma i den portugisiska huvudstaden kommer Benfica troligen äga mest boll och ska gälla som knappa favoriter. Spelare för spelare kan Häcken dock i allra högsta grad konkurrera och det verkar som att ettan streckas alldeles för högt. Då väljer jag att plocka med alla tecken redan från början så jag kan sitta i TV-soffan och skrika fram våra svenska hjältar. En bortaseger hade gjort underverk för utdelningen. Missar matchen Pauline Hammarlund, Häcken (knäskada)

Anna Csiki, Häcken (lårskada) Osäker till spel Loes Geurts, Häcken (hjärnskakning)

Höjdaren! - 2. Lyon - Bayern München Stormöte i Frankrike Lyon är en av de stora giganterna inom damfotbollen. De vann Champions League fem år i rad, men i fjol tog det stopp redan i kvartsfinalen mot ligarivalen PSG. OL är nu ute efter revansch och totalt 8-0 på Häcken och Benfica räcker för att leda gruppen. Ada Hegerberg har börjat spela fotboll igen och även om det kommer dröja till norskan är tillbaka i fullt slag efter sin allvarliga skada är det en spelare med enorm potential. Det är dock inte direkt så att Lyon står och faller med Hegerberg, det finns klass på varje position. Framåt vräker Malard, Cascarino och Bruun in mål medan rutinerade Henry tar hand om mittfältet tillsammans med holländskan Danielle van de Donk. Den sistnämnda har acklimatiserat sig på ett väldigt bra sätt sedan hon flyttade till Paris från Arsenal. Längst bak står Kadeisha Buchanan, som var en jätte när Kanada vann OS, stark. Det blir inte lätt för Bayern München att tampas med de spelarna, men den tyska giganten har tagit stora kliv framåt på damsidan. I fjol gick de till semifinal i Champions League (förlust mot Chelsea) och de vann också ligan efter 20 segrar på 22 matcher. I truppen finns ett par svenska inslag. Hanna Glas är given på högerbacken medan Sofia Jakobsson mer är en truppspelare. När Bayern ställdes mot Häcken i Champions League var det dock tyskorna som glänste. Lea Schüller, Giulia Gwinn och Linda Dallmann var alla strålande. Dessutom var Beerensteyn oerhört svår att hantera för de gulsvarta. Holländaren är kvick och irrationell och ska kunna trolla även med Lyons samspelta försvar. Det är också en vass kontringsspelare som passar perfekt att släppa lös om Lyon skulle dominera bollinnehavet. Dessa två lag möttes i kvartsfinalen av Champions League för två år sedan. Då var det enkelmöten som avgjorde och Lyon vann med 2-1. Det var dock en helt jämn tillställning och det känns inte som att avståndet mellan klubbarna har växt sedan dess. Hemma i Frankrike ska Lyon ändå gälla som favoriter, men utgångsettan får gärna ta sällskap av ett kryss på större system.