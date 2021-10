"Svenskhoppet - svår uppgift väntar"

Svenskhoppet! - 3. Häcken - Lyon Svår uppgift för Sveriges representant Häcken har fått en vansinnigt tuff lottning i Champions League och ska under hösten ställas mot Bayern München, Benfica och Lyon. De sistnämnda står för motståndet under torsdagen och givetvis kliver de gulsvarta från Hisingen in som klara underdogs. Getingarna kommer dock till spel med gott självförtroende efter att ha besegrat Rosengård med 2-0 i helgen, en seger som gör att guldstriden i Allsvenskan fortfarande är öppen. Stina Blackstenius stod för ett av målen på den regntunga planen och den svenska landslagsanfallaren är oerhört viktig för detta lag. Bakom Blackstenius startade danske Mille Gejl som värvades in under sommaren. Efter att Filippa Angeldal sålts till Manchester City har hon en viktig roll i att få fram bollarna till Stina på topp. På den positionen finns även Mijatovic som har ett stort spel i sig. I övrigt ser högersidan med Rytting Kaneryd och Rubensson riktigt vass ut och där bör Häcken kunna kombinera sig fram. Lyon har hunnit spela fem matcher i den franska ligan och vunnit samtliga till en sammanlagd målskillnad på 23-1. Förra säsongen åkte de ur Champions League i kvartsfinal, men innan dess vann klubben fem raka titlar i mästarturneringen. Det säger det mesta om kvalitén på det lag som gästar Hisingen. Hur ska Häcken lyckas stå emot den stjärnparaden som ställer upp? Lyon kommer troligen starta med de franska landslagsspelarna Malard och Cascarino på topp tillsammans med Macario som är på väg att slå igenom i det amerikanska landslaget. Bakom den trion hittas Henry, Majri och Van de Donk (ny från Arsenal) som alla håller världsklass och i backlinjen lirar Buchanan som var helt dominant i sommarens OS-turnering där hennes Kanada vann guldet. Mellan stolparna spelar numer Christiane Endler som har värvats in från rivalen PSG. Hon har de två senaste åren utsetts till en av världens tre bästa keepers. Det är inget snack om att Lyon har klass på alla positioner och att de vinner denna match om de gör en normal prestation. Det finns dessutom en del som indikerar att den svenska publiken kan få se ännu en profil då den norska världsstjärnan Ada Hegerberg är skadefri och aktuell för spel. Samtidigt är Häcken normalt sett väldigt svåra att tas med på Bravida Arena och i Stina Blackstenius har svenskarna en anfallare av högsta snitt, något hon visat med eftertryck i det svenska landslaget. En tät defensiv och långa bollar på Stina känns som en trolig matchplan från Mats Gren. Tvåan är en given utgång, men på större system vill jag gärna få med krysset också. Missar matchen Pauline Hammarlund, Häcken (knäskada) Osäker till spel Loes Geurts, Häcken (hjärnskakning)

Anna Csiki, Häcken (lårskada)

Wendie Renard, Lyon (oklart)

Höjdaren! - 5. Barcelona - Arsenal Häftig match i Katalonien Häcken får ursäkta, tisdagens stora höjdpunkt kommer spelas i Barcelona. Där tar nämligen de regerande Champions League-mästarna emot ett Arsenal som har inlett säsongen på ett strålande sätt. Det har även Barcelona gjort, minst sagt. Värdarna har hunnit spela fem matcher i den spanska ligan och det är inget tvivel om att det är en väldigt ojämn serie. De rödblå har nämligen dunkat in galna 35 mål på dessa fajter. Sju mål i snitt per match är inte värdigt en högstadivision. Det är dock inte Barcelonas fel eller problem att de är så överlägsna, det är de andra lagen som behöver utvecklas. Föga förvånande hittar vi två Barca-lirare i toppen av skytteligan, Alexia Putellas och det nigerianska kvicksilvret Oshoala. Det är långt ifrån de enda offensiva hot Barcelona har att bjuda på. Caldentey, Engen, Hansen och Martens är en annan kvartett som vet vart målet är beläget. Dessutom har Fridolina Rolfö kommit till klubben under sommaren och den vänsterfotade svensken bidrar med mycket kraft och tyngd. Arsenal leds nuförtiden av svenske Jonas Eidevall och han har fått en perfekt start på sin sejour i Londonklubben. The Gunners klarade sig förbi kvalet utan några som helst problem och har inlett den engelska ligan med idel segrar. Premiärviktorian mot Chelsea, som var i final mot Barcelona i Champions League för några månader sedan, sticker ut lite extra och visar vilken klass som finns hos de rödvita. Arsenal har en fruktad anfallare i Vivianne Miedema som på sina 57 ligamatcher för klubben sedan hon kom från Bayern München har vräkt in 64 mål. Under sommarens OS-turnering hittade holländaren rätt tio gånger på fyra matcher. Miedema är stor och stark och har bra avslut med båda fötterna. En född målskytt som jag håller som världens allra bästa anfallare just nu. Till spelstilen påminner hon en del om Lewandowski om man ska jämföra med en herrspelare. Miedema backas troligen upp av Mead och McCabe, men även Parris och Iwabuchi är vettiga alternativ. På mittfältet är skotten Kim Little oerhört viktig och Arsenal har dessutom värvat in Tobin Heath under sommaren. Hon har inte fått speciellt mycket speltid än så länge, men kommer vara en viktig del i Eidevalls lagbygge. Värdet ser tveklöst ut att hamna på vänstersidan i detta möte, men jag vågar inte utesluta något alls. På större system ska alla tecken plockas med. Missar matchen Simone Boye Sörensen, Arsenal (knäskada)

Malin Gut, Arsenal (knäskada)