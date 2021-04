"Svenskmöte - finalplats står på spel"

Spiken! - 1. Southampton - Leicester Leicester befäster Champions League-platsen Det är nära nu för Leicester. I fjol tappade de sin Champions League-placering efter att bara ha vunnit en av de fem avslutande omgångarna och det krävs något liknande igen för att Rävarna inte ska spela i mästarturneringen till hösten. Med fem omgångar kvar skiljer det sju poäng ner till femman West Ham och det är ett försprång som Vardy och company ska kunna öka på under fredagen. Vardy själv har inte stått för speciellt många mål under våren men är alltid nyttig med sitt sätt att sträcka på försvaret med sina djupledslöpningar. Istället är det Kelechi Iheanacho som iklätt sig hjälterollen för Rodgers mannar. Det var nigerianen som avgjorde (2-1) mot Crystal Palace. Det var hans tolfte mål på sina nio senaste tävlingsmatcher för klubben. Med Maddison tillbaka efter sin skada kommer Iheanacho, och Vardy för den delen, få den service de behöver. Southampton har efter en usel vår sjunkit som en sten i tabellen och är nu faktiskt indraget i nedflyttningsstriden. Med nio poäng ner till Fulham under strecket bör det vara lugnt för The Saints, men formkurvan pekar rakt nedåt. Sett till de 15 senaste ligamatcherna är faktiskt de rödvita sämst av samtliga lag i serien med raden 2-1-12. De enda segrarna under den tiden har tagits mot Burnley och Sheffield United. Senast mot Tottenham gick Hasenhüttl mot ett bra resultat efter att Danny Ings skarvat in en hörna slagen av Ward-Prowse. Ings är i sina bästa stunder en av seriens bästa anfallare, men han har dragits med stora skadeproblem under säsongen. Strikern tvingades också av mot Spurs och kan inte delta här. Det kan inte heller den viktiga mittfältsskölden Romeu göra. Två tunga avbräck. Det är oundvikligt att komma tillbaka till den där ofattbara 0-9-matchen när dessa två lag möts. Det var i oktober 2019 som Leicester gjorde slarvsylta av Southampton. Denna säsong har Leicester besegrat sina kombattanter två gånger, både i ligan och i FA-cupen, med 2-0 och 1-0. Jag ser något liknande framför mig här också och väljer att spika tvåan. Missar matchen William Smallbone, Southampton (knäskada)

Oriol Romeu, Southampton (fotskada)

Danny Ings, Southampton (lårskada)

Ryan Bertrand, Southampton (mjukdelsskada)

Harvey Barnes, Leicester (knäskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

Wes Morgan, Leicester (ryggskada) Osäker till spel Michael Obafemi, Southampton (muskelskada)

Semifinalen! - 2. Werder Bremen - RB Leipzig Spännande semifinal på Weserstadion Tyska Cupen är vidöppen denna säsong när Bayern München är utslagna sedan tidigare. Den tyska jätten slogs ut av Holstein Kiel som spelar i den andra semifinalen mot Borussia Dortmund. Där är givetvis Haaland och hans kamrater stora favoriter. Mer ovisst är det när Werder Bremen och RB Leipzig drabbar samman, även om gästerna ska hållas högre i form av ett topplag i Bundesliga. Tjurarna har fortfarande en teoretisk chans att vinna Bundesliga, men troligen blir det en andraplats i tabellen för Nagelsmanns gäng. Julian Nagelsmann som för övrigt är klar för att träna Bayern München kommande säsong. Hans ersättare i Leipzig blir amerikanen Jesse March som närmast kommer från systerklubben i Österrike, RB Salzburg. Leipzigs prestationer har svajat en del mot slutet med endast två segrar på de fem senaste. I 2-0-matchen mot Stuttgart, där Emil Forsberg satte dit en straff, hade de god hjälp av en tidig utvisning på en motståndare. Samtidigt är skadeläget bättre än på länge och här saknas troligen bara Poulsen och Szoboszlai. Spelare som Upamecano, Sabitzer och Olmo lär starta och det är riktiga klasslirare. Werder Bremen har förlorat sju raka ligamatcher och slåss i botten av tabellen, precis som förra säsongen. Det finns säkert en och annan hemmaspelare som tycker det ska bli skönt att spela cupmatch för att slippa nedflyttningsångetsen. Truppen är inte så pjåkig. Augustinsson och Selassie är vassa kantspringare och på topp finns kvalité i Rashica, Füllkrug och Sargent. När lagen möttes på den här arenan för tre veckor sedan i Bundesliga vann RB Leipzig med 4-1. Då var de dock ruggigt effektiva och gjorde faktiskt mål på varje skott som gick på mål. Spelmässigt skiljde det inte så mycket mellan lagen och i en cupmatch tror jag absolut de grönvita värdarna kan bjuda upp till dans. Tvåan streckas troligen hårt och då väljer jag att måla på med alla tecken och försöka jobba in hemmaskrällen! Missar matchen Leonardo Bittencourt, Werder Bremen (vristskada)

Ömer Toprak, Werder Bremen (vadskada)

Nick Woltemade, Werder Bremen (knäskada)

Dominik Szoboszlai, RB Leipzig (ljumskskada)

Yussuf Poulsen, RB Leipzig (lårskada)