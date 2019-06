"Sverige överstreckad - Kanada spelvärt"

Höjdaren! - 1. Sverige - Kanada

Sverige blir överstreckat

Parc des Princes är alltså skådeplatsen för Sveriges åttondel och märkligt nog är detta på sätt och vis den första blågula matchen i detta mästerskap som verkligen betyder något på riktigt. Kamperna mot Thailand och Chile skulle bara vinnas och i gruppfinalen mot USA var nästan en förlust att föredra då lottningen blir något gynnsammare. Nu är det dock vinna eller försvinna som gäller.

Sverige ställde upp med ett rejält reservbetonat lag mot USA i vackra Le Havre i torsdags. Sju ändringar gjordes inför den matchen jämfört med mot Thailand. Givetvis handlade en del om att inte riskera avstängningar för kortbelastade spelare men även om att hålla alla nyckelfigurer hela och friska. Det verkar ha fungerat för samtliga 23 spelare i truppen är tillgängliga enligt Peter Gerhardsson.

Det bör innebära att Nilla Fischer, Hanna Glas, Magdalena Eriksson och Elin Rubensson alla tar tillbaka sina startplatser. Det enda frågetecknet är egentligen hur Sverige ska formera trion längst fram. Lina Hurtig, Anna Anvegård, Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius och Sofia Jakobsson har alla ungefär samma status i truppen. Dessutom finns Madelen Janogy tillgänglig och hon har verkligen varit en injektion.

Kanada spelade i en betydligt tuffare grupp än Sverige där de besegrade Kamerun och Nya Zeeland innan det blev stryk mot Nederländerna i gruppfinalen. Rent spelmässigt har nordamerikanerna sett ganska spännande ut och under våren besegrade de England i en träningsmatch. Det imponerar. Kanada är faktiskt världsfemma på FIFA:s ranking medan Sverige återfinns på plats nio.

Centrallinjen i Kanada är stark. Längst fram finns den 36-årige ikonen Christine Sinclair. Hon har gjort otroliga 285 landskamper och 182 mål för lönnlöven. Det är verkligen en ofattbar siffra. I försvaret står Lyons Kadeisha Buchanan stark och hon är inte enkel att runda. Under veckan har svenskarna hyllat backjätten även om Hanna Glas påpekade att hon ganska lätt blir stressad när hon sätts under press. En nyckel för Sverige!

Sverige har inte hållit nollan i en slutspelsmatch i VM på 28 år. Det är inget vidare facit att ta med sig in i matchen. Samtidigt har Kanada 1-1-11 på sina 13 senaste VM-matcher mot europeiskt motstånd. En jämn, målsnål, tillställning är att vänta där Sverige som vanligt blir överstreckade. Då finns värdet tyvärr till höger. Utgå från tvåan.





Krysset! - 4. Frankrike U21 - Rumänien U21

Due-due i Cesena?

U21-EM håller på för fullt i Italien och där har vi ett minst sagt intrikat läge inför avslutningen av Grupp C. Då det är semifinalspel som gäller efter gruppen är det bara de tre gruppettorna och den bästa tvåan som går vidare. Här har Frankrike och Rumänien ett ypperligt läge att helt och hållet spela på resultat. Italien står nämligen som bästa tvåa på sex poäng och +3 i målskillnad. Oavgjort här skulle ge både dessa två nationer sju poäng vardera och därmed skjuta ut värdnationen ur turneringen.

Frankrike har verkligen inte övertygat hittills rent spelmässigt men står ändå på full pott. I premiären mot England låg Les Bleuets under med 0-1 men fick avsluta matchen med en man mer. Då lyckades de något turligt få in två bollar under de avslutande minuterna. Allra senast tog de blåklädda en knapp 1-0-seger mot ett ganska dåligt Kroatien.

Truppen är det dock inget fel på. Reine-Adelaide, Thuram, Ntcham, Guendouzi, Dembélé, Aouar och Tousart är några namn som redan gjort stora avtryck på hög nivå. Det gäller bara att få ihop bitarna inför slutspelet, om de nu når hela vägen dit.

Rumänien är tveklöst det lag som imponerat klart mest hittills i turneringen. Visst har de ett talangfullt gäng med spelare som George Puscas (Palermo), Florinel Coman (Steaua Bukarest) och Ianis Hagi (Viitorul Constanta) för att nämna några, men att rumänerna skulle trycka in åtta bollar på England och Kroatien var det nog få som trodde på förhand.

Gheorghe Hagis son, Ianis, har varit exceptionellt bra och verkligen levt upp till namnet på tröjan. Nu råder det juniorfeber i Rumänien, lite som det gjorde i Sverige för fyra år sedan och detta är ett lag som absolut inte ska underskattas. I kvalet till mästerskapet vann de sin grupp före Portugal. Inte illa alls.

Rumänien har så fin målskillnad att de går vidare även om det skulle bli torsk med två bollar. En tremålsförlust skulle däremot kicka ut dem ur turneringen. Frankrike måste samtidigt ta poäng för att avancera och vinna för att sluta etta i gruppen. Ett kryss är ett resultat som båda lagen kommer vara nöjda med och det är inget spelbolagen missat. I skrivande stund står det i 1,75 vilket är extremt lågt för att vara ett kryss. Streckningen på toppet är dock normala 25-30 procent vilket gör att värdet är enormt. Båda lagen går vidare. Spika krysset!