"Sviktande form - ny tuff match väntar Chelsea"

Tisdagens Topptips tar sitt avstamp i England där hälften av matcherna kommer gå av stapeln. Ett Premier League-möte mellan Brighton och Chelsea ska tittas till innan The Championship och League One tar vid. Cupmatcher från Italien och Tyskland samt en ligafajt från Spanien tar oss sedan hela vägen in i mål. Åtta rätt ligger där och väntar på oss. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Brighton - Chelsea Tuff match på sydkusten Chelsea var mer eller mindre helt utspelade på Etihad Stadium och 0-1 mot Manchester City var inte mycket att säga om, även om De Bruynes segermål inte såg otagbart ut för Kepa. Förlusten innebär att Tuchel bara har lett sitt lag till en seger på de sex senaste ligamatcherna. Därmed kan The Blues nog glömma ligatiteln och får istället rikta in sig på att säkra en plats i nästa upplaga av Champions League. Chilwell och James är fortfarande skadade vilket innebär att Azpilicueta och Alonso tar hand om kanterna. Den sistnämnde hade enorma problem med främst Sterling i helgen och ser något stabbig ut. Med Christensen och Chalobah troligen borta bör Sarr få chansen i backlinjen bredvid Silva och Rüdiger och han känns inte heller helt självklar. Längre fram i banan ser det desto bättre ut. Jorginho, Kovacic och Kanté är tre mittfältare av högt snitt och på topp kan mediageniet Lukaku göra mycket på egen hand när han har dagen. Brighton spelade ett hett rivalmöte med Crystal Palace i fredags och fick för andra gången denna säsong nöja sig med en pinne mot Örnarna från södra London. Det kunde blivit ännu värre, men ett självmål i den 89:e minuten gav Potters mannar en pinne. Marginaler på rätt sida, men samtidigt ska det sägas att Gross tidigare i matchen hade bränt en straff och att Brighton vann xG med 2,18 mot 0,51. Yves Bissouma saknas på grund av de afrikanska mästerskapen och mot Crystal Palace löste Brighton problemet genom att starta med kvartetten Moder, Mac Allister, Lallana och Gross centralt. Cucurella och Veltman tog hand om korridorerna då, men på högerkanten finns även kvicke Lamptey, som fostrats i Chelsea, att tillgå. Längst fram hittas den lurige duon Trossard och Maupay och skulle de ha en sämre dag är Welbeck redo att kliva in från bänken. Just Welbeck skallade in 1-1 på Stamford Bridge när dessa lag möttes för bara några veckor sedan. En välförtjänt kvittering i en match där Brighton faktiskt vann xG. Värdarna brukar prestera bra mot storlagen och har denna säsong även tagit poäng av Liverpool, Arsenal och West Ham. Chelsea är absolut ingen säker vinnare här, speciellt inte med sviktande form. Alla tecken behövs omedelbart. Missar matchen Yves Bissouma, Brighton (landslagsuppdrag)

Jeremy Sarmiento, Brighton (knäseneskada)

Lewis Dunk, Brighton (knäskada)

Enoch Mwepu, Brighton (knäseneskada)

Édouard Mendy, Chelsea (landslagsuppdrag)

Benjamin Chilwell, Chelsea (knäskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Trevor Chalobah, Chelsea (knäseneskada) Osäker till spel Andreas Christensen, Chelsea (corona)

Hemmafavoriten! - 5. Juventus - Sampdoria Fördel Juventus I Coppa Italia ställs Juventus och Sampdoria mot varandra i åttondelsfinal. Det är ett Juventus som mår ganska bra för tillfället som ställer upp. Visserligen åkte de svartvita på en brutalt bitter förlust i Supercupen efter att Inter avgjort i den 121:a minuten, men i ligaspelet har storklubben från Turin sex segrar och två oavgjorda på sina åtta senaste matcher. Det tyder på styrka. Bonucci ser ut att vara skadad i försvaret, men Rugani och De Ligt har gjort det helt okej tillsammans. Dessutom finns Chiellini tillgänglig. Mittfältet är starkt med alternativ som Rabiot, Locatelli, McKennie och Bentancur. Spelare som ska kunna dominera matchbilden. Offensivt saknas Chiesa, men Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Kean och Dybala är alla spelare av hög klass. Sampdoria har problem i de bakre leden när Omar Colley spelar AFCON och Maya Yoshida finns på skadelistan. I helgmatchen mot Torino, förlust med 1-2, startade Ferrari och Dragusin i mittförsvaret. Två spelare som inte alls fick till samarbetet. Det var överhuvudtaget en bedrövligt genomförd match från Sampdorias sida och fem raka matcher utan seger gör att ett stort frågetecken kan sättas för formen. Albin Ekdal kommer spela en nyckelroll på mitten tillsammans med inlånade Rincón, men känslan är att den duon inte riktigt räcker till. Framåt finns det däremot gott om klass. Mot Torino startade Caputo, Candreva och Gabbiadini och då fanns Quagliarella och Torregrossa på bänken. En uppställning som mycket väl skulle kunna hitta nätet på detta Juventus, trots bortaplan. När lagen möttes på just denna arena i ligaspelet i början av säsongen vann Juve med 3-2. Fem raka inbördes matcher har värdarna vunnit och det var nio år sedan senast Sampdoria besegrade Juventus i Turin. Ettan är en klar favorit nu också och är första tecken att rita ned. Då den ser ut att streckas lite väl hårt vill jag dock gärna pilla med ett rensande kryss på större system. Missar matchen Leonardo Bonucci, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Omar Colley, Sampdoria (landslagsuppdrag)

Maya Yoshida, Sampdoria (knäseneskada)

Valerio Verre, Sampdoria (oklart) Osäker till spel Aaron Ramsey, Juventus (corona)

Mikkel Damsgaard, Sampdoria (knäseneskada)