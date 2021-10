"Tidig måstematch - VM-biljett står på spel"

Semifinalen! - 1. Belgien - Frankrike

Knapp fördel Frankrike i Turin

De regerande världsmästarna Frankrike har haft ett knöligt år med ett misslyckat EM-slutspel och kryss mot både Bosnien och Ukraina i VM-kvalet. Deschamps har därmed en del att bevisa och det är ingen dålig trupp han tar med sig till Italien. Karim Benzema har som bekant tagits till nåder igen och han finns med igen. Troligen tar Real Madrid-strikern plats på topp med Mbappé och Griezmann bredvid sig.

Det är en ruggigt kompetent trio och med Martial, Ben Yedder och Diaby på bänken finns det också möjlighet att förändra en matchbild. Mittfältet tar Rabiot och Paul Pogba hand om i Kantés frånvaro och dessutom är Guendouzi uttagen. Marseille-spelaren (utlånad från Arsenal) kan mycket väl få göra sin debut. Bakåt finns det gott om alternativ. Upamecano och Koundé får troligen starta på bänken när Kimpembe och Varane finns tillgängliga.

Belgien har varit världsetta i en evighet och även fast Martínez gäng är ett fantastiskt kvallag vinner de inga titlar. Frågan är om det ändras nu. Efter uttåget ur EM mot Italien har belgarna spelat tre kvalmatcher och vunnit samtliga. Storsegern mot Tjeckien imponerade, men 1-0 mot Belarus skrämmer inte lika mycket, även om det ska sägas att det inte var speciellt många ordinarie lirare som startade då.

Nu har Martínez fått med sig i stort sett alla sina största stjärnor. Det är egentligen bara Doku och Mertens som inte finns med. Det innebär att vi lär få se Lukaku på topp med bröderna Hazard bredvid sig. Kevin De Bruyne är given på mitten, men han har inte riktigt kommit upp i samma nivå som innan sin vristskada. Det är ett problem för Belgien. Tielemans och Witsel är skickliga mittfältare, men är långt ifrån lika kreativa som De Bruyne.

Senast dessa två nationer möttes var också i en semifinal, den gången i 2018 års VM-slutspel. Les Bleus drog som bekant det längsta strået då och gick sen hela vägen och vann mästerskapet. Jag tror att fransmännen tar hem den här semifinalen på neutral mark också och börjar med att rita ned tvåan. Med krysset som komplement på större system är vi i mål.







VM-kvalet! - 4. Saudiarabien - Japan

Tidig måstematch för Japan

Saudiarabien har under många år varit ett av Asiens bästa landslag och fanns med i VM 2018. Den största framgången kom under en sommar som vi svenskar minns med glädje, 1994, när saudierna tog sig till åttondelsfinal där just Blågult stod i vägen. Nu har de hamnat i en lurig kvalgrupp där Australien och Japan är de två största konkurrenterna om topp 2-placeringarna.

Det har börjat bra med segrar mot Vietnam och Oman och Saleh Al-Shehri har nätat i båda fajterna. Han hör, precis som resten av truppen, hemma i den inhemska ligan som är väldigt penningstinn. Al-Muwallad och Al-Faraj är två andra lirare som håller hyfsad nivå, men viktiga Salem Al-Dawsari saknas på grund av en skada. Det är ett ruggigt avbräck för värdnationen.

Japan fick en hemsk start på sitt kval när de torskade med 0-1 mot Oman. Därmed har de inte speciellt mycket marginaler kvar. Några dagar senare tog japanerna däremot en helt nödvändig viktoria mot rivalerna Kina. Yuya Osako, som tidigare har spelat för Werder Bremen och Köln, stod för målet då och visar fin form i klubblaget Vissel Kobe med mål i tre raka matcher.

Han lär starta för Japan nu också, troligen uppbackad av Kyogo Furuhashi (Celtic) och Junya Ito (Genk). Det finns dock gott om alternativ i offensiv riktning. Liverpools Minamino och PSV:s Doan är två andra lirare med mycket att ge. Sibasaki och Endo tar hand om mittfältet medan Yoshida och Tomiyasu tar hand om försvaret. Ett mycket namnkunnigt landslag.

Japans trupp är spännande och får de ihop alla bitar kan de blåklädda faktiskt ta sig en bit i nästa års VM-slutspel. Det gäller dock först att ta sig dit och då är Saudiarabien ett lag de bör ha bakom sig i tabellen. Det är lätt att luras av att det finns så många japaner som spelar i europeiska klubbar medan saudierna är kvar i hemlandet, men visst finns det bättre lirare i det japanska landslaget. Detta förlorar de inte. Strecka från höger.