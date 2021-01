"Toppmöte - Bayern München visar klass"

Cupmatchen! - 2. Wolverhampton - Crystal Palace

Spets mot bredd på Molineux

Wolverhampton har etablerat sig i toppskiktet av den engelska fotbollen under Espírito Santos ledning. Hans portugisiska armé har dock en tydlig svaghet, truppen är väldigt tunn. När de orangesvarta drabbats av några skador tvingades Wolves ställa upp med en bänk fylld av okända namn som mot Brighton. Eller vad sägs om Perry, Hoever, Cundle, Otasowie, Corbeanu och Richards?

Inga namn som skrämmer slag på Crystal Palace direkt när de tar sig till Molineux. Spelschemat är tufft nu och Wolverhampton skulle behöva rotera för att hålla spelarna fräscha men det är tveksamt om Espírito Santo gör det. Vi lär få se en startelva med Moutinho, Neves, Neto, Saïss och Coady precis som vanligt. Det blir en kamp mot tröttheten för dessa spelare lika mycket som mot Crystal Palace.

Roy Hodgsons bortalag har knappast rosat marknaden under hösten, men kvalité finns det trots allt i laget. Wilfried Zaha är en av seriens mest sevärda spelare när han är på det humöret och i Eberechi Eze har Örnarna en oslipad diamant. 22-åringen stod för ett mycket vackert mål mot Sheffield United för en vecka sedan. Med Schlupp på skadelistan ska han ses med bra chans att starta igen.

Palace har faktiskt fler skador än Wolves men gästerna har en bredare trupp än Vargarna. Eze in istället för Schlupp och Ayew istället för Benteke är inga byten som försämrar laget nämnvärt. Belgaren Batshuayi är en annan offensiv pjäs som finns att tillgå. Bakåt har Kouyaté och Tomkins bildat mittbackspar mot slutet men där finns även den franska jätten Mamadou Sakho till förfogande.

Wolverhampton har en bättre förstaelva och det har de visat tidigare under året. Lagen har mötts på Molineux både i juli och i oktober och Wolves vann med 2-0 båda gångerna. Med flera spelare tveksamma till spel hos värdarna väger dock vågskålen över och här ser ettan ut att streckas lite väl hårt. Jag finner klart mest värde i X2 och börjar där.

Missar matchen

Willy Boly, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Johny, Wolverhampton (knäskada)

Wayne Hennessey, Crystal Palace (knäskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (lårskada)

Gary Cahill, Crystal Palace (knäseneskada)

Jeffrey Schlupp, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Leander Dendoncker, Wolverhampton (benskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (vadskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (vristskada)

Martin Kelly, Crystal Palace (vadskada)

Christian Benteke, Crystal Palace (benskada)

Höjdaren! - 3. Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Bayern visar klassen

Vi bjuds på en riktig höjdare under fredagskvällen när två av Tyskland allra bästa lag drabbar samman på Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach har stått för en mycket fin höst som sett de svartvitgröna ta sig vidare i Champions League från en mycket tuff grupp. I ligan är de dock inte bättre än sjua inför helgens omgång då endast fem av 14 seriefajter slutat med seger.

Därför var det väldigt viktigt att Borussia fick utdelning på sitt kraftiga övertag mot Bielefeld och kunde vinna med 1-0. Breel Embolo noterades för målet och han kan mycket väl få chansen igen då Marcus Thuram är avstängd efter sin spottloska innan jul. Herrmann, Hofmann, Stindl och Pléa är andra spelare som Bayern får se upp med. Ginter, Elvedi och Sommer lär däremot få jobba ordentligt i de bakre leden.

Bayern München har stundtals sett slarviga ut under hösten och visade upp två ansikten i omstarten mot Mainz. Efter första halvlek låg Die Roten under med 0-2 och släppte till chanser alldeles för enkelt. Då bytte Hansi Flick in Goretzka och helt plötsligt var Bayern betydligt stabilare. I den andra halvleken tryckte de regerande mästarna in fem bollar!

Robert Lewandowski stod för två av dessa fullträffar och har därmed drämt in 19 baljor på säsongens 14 ligamatcher. Polacken förtjänar verkligen epitetet världens bäste. Till sin hjälp har han duracellkaninen Thomas Müller som aldrig slutar löpa. På kanterna bör Sané och Costa få chansen från start då Gnabry skadade sig mot Mainz. Kingsley Coman är också på väg tillbaka från sin skada och kommer spetsa till konkurrensen ytterligare.

Mönchengladbach är ett av de lag som kunnat rubba Bayern München på senare år och har faktiskt vunnit hälften av de sex senaste ligamötena mellan lagen. Jag tror dock att Bayern München vill visa upp en riktigt bra insats under 90 minuter mot en skicklig motståndare och kommer Flicks mannar upp i nivå finns det få lag i världen som kan stå emot under 90 minuter. Tvåan singlas.

Missar matchen

Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach (avstängd)

Valentino Lazaro, Borussia Mönchengladbach (muskelskada)

Ibrahima Traoré, Borussia Mönchengladbach (sjukdom)

Serge Gnabry, Bayern München (vristskada)

Marc Roca, Bayern München (muskelskada)

Tanguy Kouassi, Bayern München (lårskada)

Osäker till spel

Kingsley Coman, Bayern München (knäseneskada)