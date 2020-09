"Toppmöte - Liverpool tar Arsenal ner på jorden"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Arsenal

Arsenal kommer ner på jorden

Arsenal ser betydligt tajtare ut defensivt under Mikel Artetas ledning. Säsongen har börjat på bästa sätt med dubbla segrar i ligaspelet samt avancemang i Ligacupen. Dessutom plockade The Gunners hem Community Shield för några veckor sedan efter en straffvinst över just Liverpool. Det var dock på Wembley, runt Merseyside har de rödvita haft betydligt större problem på senare år.

Arteta har främst lyckats stadga upp försvarsspelet vilket inte är helt enkelt med tanke på vilka spelare som finns att tillgå i de bakre leden. David Luiz har de senaste månaderna bytt clownkostymen mot ett riktigt blåställ och vid sin sida har de hårfagre brassen bland annat haft en Kieran Tierney som gått från klarhet till klarhet. Skotten har varit skadad men är tillbaka i full träning och därmed högaktuell för startelvan här.

Liverpool står också på sex poäng efter två omgångar då de besegrat Leeds med 4-3 och Chelsea med 2-0. Mot de sistnämnda var det individuell briljans som avgjorde. Sadio Mané sprintade förbi Chelseas backlinje, blev neddragen och åsamkade ett rött kort på Christensen. Klopp har så mycket kvalité i sin trupp att ett ögonblicks briljans från vem som helst av de offensiva pjäserna kan avgöra matcher.

Under de senaste veckorna har Liverpool gjort en grym värvning i Thiago som i sina bästa stunder är en av världens bästa mittfältare. Då Henderson är skadad och ser ut att missa matchen kan spanjoren mycket väl få starta. Han har dock också varit skadad och började inte träna med laget förrän i fredags. Dessutom är Alisson tveksam till spel och det hade varit ett hårt avbräck för The Reds om brassen inte kunde ta plats mellan stolparna.

Detta är första matchen av två mellan lagen under veckan då de även möts i Ligacupen. Arsenal har två raka triumfer mot Liverpool men har verkligen inte haft någon lycka på Anfield. På sina sju senaste ligamatcher här har Londonklubben släppt in 25 mål. Då är det svårt att vinna matcher. Hemmastarka Liverpool ska gälla som klara favoriter och om ettan finns i trakterna runt 60 procent är det bara att spika på.

Missar matchen

Jordan Henderson, Liverpool (lårskada)

Joël Matip, Liverpool (oklart)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Emile Smith-Rowe, Arsenal (axelskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (muskelskada)

Osäker till spel

James Milner, Liverpool (vadskada)

Kieran Tierney, Arsenal (ljumskskada)

Sokratis, Arsenal (vadskada)

Cedric Soares, Arsenal (vadskada)

Bottenstriden! - 5. Kalmar - Varberg

Ovisst på Guldfågeln

Bottenstriden i Allsvenskan är verkligen infernaliskt spännande. Inför måndagens matcher ligger tre lag på 21 poäng vardera och skulle Kalmar vinna här går även de upp på 21 pinnar. Det kommer bli en lång höst för supportrarna till AIK, IFK Göteborg, Helsingborg, Kalmar och Falkenberg. Ska KFF klara sig kvar är det ett måste att börja prestera på Guldfågeln Arena, något som varit märkligt svårt hittills.

Kalmar är hela seriens allra sämsta hemmalag och har ännu inte vunnit på Guldfågeln. Den enda hemmasegern togs på Fredriksskans i början av säsongen. Självförtroende bör dock finnas hos Nanne Bergstrands mannar då de kommer från en fin 2-1-vinst mot bottenkollegan IFK Göteborg. Där var Isak Magnusson riktigt bra och kunde kröna sin insats med ett vackert mål.

Varberg har två raka förluster i bagaget och får passa sig så att inte de också blir indragna i nedflyttningsstriden. Det skiljer bara fem poäng till kvalplatsen. Gästerna tog ledningen mot Helsingborg i den förra omgången men tappade 1-0 till 1-3. Innan dess blev det stryk i Hallandsderbyt mot Falkenberg. Jocke Perssons mannar agerar väldigt ojämnt.

Truppläget är samtidigt väldigt bra när BoIS drar på en liten miniturné på östkusten. Efter denna match väntar nämligen Oskarshamn i Svenska Cupen och Varberg har valt att stanna kvar på den sidan landet mellan matcherna. Det lär inte bli speciellt många överraskningar här utan Selmani kommer starta på topp med Barny, Le Roux och Book bakom sig och Norlin samt Matthews på kanterna.

På förhand känns detta som ett helt jämnt möte mellan två väldigt jämna lag. Kalmar bör vara något desperatare men är å andra sidan inget lag som spelar ut något motstånd alls i den här serien. Räkna med en tuff kamp med mycket fokus på fasta situationer från båda lagen som gärna flyttar upp på både frisparkar och inkast. Jag har svårt att välja sida och räcker plånboken till är en helgardering att föredra.

Missar matchen

Henrik Löfkvist, Kalmar FF (knäskada)

Nils Fröling, Kalmar FF (knäskada)

Daniel Krezic, Varberg (knäskada)

Osäker till spel

Lucas Hägg-Johansson, Kalmar FF (fotskada)

Alexander Ahl-Holmström, Kalmar FF (lårskada)