"Toppmöte - Pontus Jansson ställs mot sin gamla klubb"

Engelskt för hela slanten under tisdagen när sex fajter från The Championship och två från League One ska avhandlas. Fokus riktas först och främst mot Griffin Park där Brentford ställs mot Leeds i ett sprakande toppmöte. Kupongen ser överlag väldigt lurig ut så här gäller det att göra sin läxa. Hög utdelning på gång månne?