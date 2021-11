"Toppmöte för Isaks Real Sociedad"

Höjdaren! - 1. Monaco - Real Sociedad Toppmöte i Grupp B Tre lag slåss om avancemang i Grupp B och två av dem möts denna kväll. Monaco leder tabellen med åtta inspelade poäng medan Real Sociedad lurar två pinnar bakom. Endast en poäng bakom baskerna finns PSV som Real ska ställas mot i den sista omgången. Skulle fransmännen plocka en seger här är de alltså klara för slutspel och det är något de rödvita säkerligen satsar på. Hemma i Ligue 1 har inte poängen trillat in i riktigt den takt som Monaco hade förväntat sig, men senast mot Lille tog de åtminstone en moralhöjande poäng. Då hämtade laget från det lilla furstendömet in 0-2 till 2-2 där kvitteringen sattes dit med en man mindre på plan. Givetvis var det Ben Yedder som dök upp som gubben i lådan och nätade. Att den franska landslagsstrikern startade den matchen på bänken tyder på att han startar nu. Troligen får han tyske Volland bredvid sig, men även Boadu, som hämtades in från Alkmaar under sommaren, är en vass lirare. På mittfältet finns ynglingarna Fofana och Tchouameni. Den sistnämnda har varit så bra under året att han har fått göra några matcher för det franska landslaget. Här kan Niko Kovac också nyttja Badiashile och Golovin som båda var avstängda i helgens ligamatch mot Lille. Real Sociedad tappade serieledningen i La Liga efter att ha spelat 0-0 mot Valencia. En okej insats av baskerna, men de skapade alldeles för lite framåt. Alexander Isak gick återigen mållös av plan och frågan är om alla rykten om en flytt för den svenske anfallaren stör honom. Oyarzabal kunde hoppa in igen efter sin skada och han är oerhört viktig för de blåvita. Real Sociedad har väldigt svårt att vinna fotbollsmatcher för tillfället och har tappat poäng i åtta av sina 14 senaste i alla tävlingar. Visserligen har ingen av dessa kamper slutat med förlust, men resultat som 1-1 hemma mot Sturm Graz och samma siffror borta mot Getafe imponerar föga. Jag tror de spanska besökarna får svårt att hänga med här och inleder med ettan. På större system ska dock krysset med då Real trots allt har varit väldigt svårslagna under hösten. Missar matchen Cesc Fàbregas, Monaco (knäseneskada)

Eliot Matazo, Monaco (muskelskada)

Igor Zubeldia, Real Sociedad (muskelskada)

Carlos Fernández Luna, Real Sociedad (knäskada) Osäker till spel Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)

Jon Guridi, Real Sociedad (muskelskada)

Asier Illarramendi, Real Sociedad (muskelskada)

Alex Sola, Real Sociedad (knäskada)

Bortafavoriten! - 2. Bröndby - Lyon Motivation möter klass Det brukar slentrianmässigt sägas att motivation slår klass. Hur det må vara med den saken kan vi kanske få svar på under torsdagen när Lyon besöker Danmark för match mot Bröndby. De franska jättarna har gått rent i gruppen och har redan säkrat både avancemang och förstaplatsen. Les Gones har således ingenting alls att spela för och med en svår bortamatch mot Montpellier på söndag lär vi få se en del rotation här. Lyons helgmatch mot rivalerna Marseille blev en mörk historia efter att Payet tidigt fått en flaska inkastad på huvudet. Matchen avbröts efter ännu en fransk läktarskandal. Ligue 1 har verkligen haft problem under säsongen. Med tanke på hur lite fotboll Lyon spelade i den matchen har de visserligen pigga ben här, men tränare Bosz lär ändå ge spelare som Slimani, Diomandé och Cherki chansen. Det ska dock sägas att det är en trio som hade gått rakt in i Bröndbys elva. Bröndby har kämpaglöden som krävs, men kanske inte kunnandet. Två poäng har de blågula fått nöja sig med så långt och båda har plockats hemma i Köpenhamn. Senast spelade Bröndby 1-1 mot Rangers i en match där skottarna tryckte på och hemmalaget faktiskt inte hade ett enda skott på mål på hela matchen. Danskarnas fullträff var ett självmål från Rangers försvarare Balogun. Desto vassare såg Bröndby ut i sin senaste ligamatch borta mot Midtjylland där de faktiskt vann med 2-1. Mikael Uhre, som hoppade in med det danska landslaget i kvalmatchen mot Skottland nyligen, noterades för båda målen och Simon Hedlund spelade fram till en fullträff. Att den duon har en bra dag är värdarnas absolut största chans att uträtta något för det är en anfallsduo som håller internationell nivå. Trots endast två pinnar i gruppen har hemmalaget i allra högsta grad fortfarande chansen att ta sig vidare då både Rangers och Sparta Prag ståtar med fyra pinnar. Dessutom ska vi inte glömma att trean får spela slutspel i Europa Conference League. Danskarna kommer därför ge allt de har framför sina fans, men jag är ändå skeptisk till om det räcker hela vägen. Trots trolig rotation finns det mycket mer kvalité i Lyons trupp. Jag börjar till slut med att rita ned X2, men på större system tar jag gärna med motivationsettan också. Missar matchen Anton Skipper, Bröndby (oklart)

Rasmus Wikström, Bröndby (oklart)

Damien Da Silva, Lyon (ryggskada)

Léo Dubois, Lyon (knäseneskada) Osäker till spel Jeff Reine Adélaïde, Lyon (knäskada)

Lenny Pintor, Lyon (knäskada)