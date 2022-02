"Toppmöte - före detta United-spelaren tar revansch"

Streckstriden! - 1. Mallorca - Athletic Bilbao

Viktiga poäng på spel i Medelhavet

I början av säsongen flög samtliga tre nykomlingar i La Liga fram med väldig fart. Ju längre tiden lidit har dock alla färskingar tappat fart och för Mallorca har det gått allra sämst. Öborna befinner sig faktiskt bara tre poäng på rätt sida nedflyttningsstrecket inför måndagens strid mot Athletic Bilbao. Nämnas bör att värdarna har en match tillgodo på övriga lag på den nedre halvan, men med en taskig offensiv skörd är det inte svårt att förstå varför Mallorca har problem.

Bara 19 gjorda mål på 22 matcher är inte mycket att skryta med för eventuell partner denna afton. I den senaste omgången togs förvisso en vansinnigt viktig trepoängare mot bottenkollegan Cádiz, men det var samtidigt Mallorcas första triumf sedan segern mot Atlético Madrid i början på december. Bättre gick det i Copa del Rey där Luis García Plazas mannar tog sig hela vägen till kvartsfinal, men det är en klen tröst då ligaspelet blivit lidande.

Två straffmål signerade Sevilla och Muriqi blev avgörande mot Cádiz och med tanke på tidigare nämnd offensiv lär värdföreningen få sätta stort hopp till omständigheter när ett av ligans mest försvarsstarka lag kommer på besök till Estadi de Son Moix. Athletic Bilbao har bara släppt in 18 mål på 23 matcher och är med den noteringen näst främst i klassen. Bara tabelltvåan Sevilla är bättre på sina 16.

Baskerna har också visat sig vara ruskigt starka i inledningen av detta kalenderår. Bara en tävlingsmatch av tio har förlorats över 90 minuter. Det var som bekant i Supercupfinalen mot Real Madrid, men de rödvita ska inte misströsta då de är framme i semifinal av Copa del Rey och således har chans på en ny titel inom det närmaste. I torsdags blev det 1-1 mot Valencia i den första av två semifinaler, men trots att gästerna får kortare vila i benen ska de ändå gälla som favoriter på semesterön.

Sett till underliggande statistik har Athletic underpresterat så här långt och kan de bara börja leva upp till deras fina siffror ligger en Champions League-plats i luften. Mallorca har inte alls samma kunnande i truppen och nykomlingen får vara nöjda om de löser en pinne denna kvällskvist. Tvåan är en potentiell spik, men då den streckas hårt är det inte fel att överväga krysset på större system. Mer än så behövs inte.

Missar matchen

Amath Ndiaye Diedhiou, Mallorca (avstängd)

Inigo Martínez, Athletic Bilbao (avstängd)

Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (knäskada)

Nico Williams, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Osäker till spel

Iddrisu Baba Mohammed, Mallorca (smäll)

Dominik Greif, Mallorca (sjukdom)

Ander Capa, Athletic Bilbao (sjukdom)

Óscar de Marcos, Athletic Bilbao (sjukdom)

Unai Vencedor, Athletic Bilbao (känseneskada)

Toppmötet! - 3. West Bromwich - Blackburn

West Bromwich hakar på toppstriden

West Bromwich trillade som bekant ur Premier League i fjol och inför innevarande säsong anlitades Barnsleys succétränare, Valérien Ismaël, för att ta WBA tillbaka till finrummet. Efter en spännande inledning körde The Baggies fast under den före detta Bayern München-spelaren som fick lämna sin post för ett par veckor sedan. In kom istället Steve Bruce direkt efter att ha blivit sparkad från Newcastle. Manchester Uniteds före detta mittbacksgeneral inledde med att torska mot Sheffield United med 0-2, men här tycker jag att det luktar revansch.

Förlusten mot Sheffield United föranleddes av att Jake Livermore såg rött i slutet av den första halvleken. Då låg West Brom redan under med 0-1, men trots en man mindre på banan lyckades de blåvita spela jämnt mot ett av The Championships allra bästa lag för stunden. Insatsen var inspirerande och kan Bruce förmå sina adepter till en liknande prestation mot Blackburn, som inte är ett av The Championships bästa lag för dagen, ska värdarna kunna studsa tillbaka på vinnande väg.

Livermore är för all del ett avbräck på grund av hans ledaregenskaper, men som fotbollsspelare har mittfältaren inte våldsamt mycket att tillföra på toppnivå i andraligan. Spelet går fortare utan honom på plan och mot ett ibland naivt Blackburn ska spelare som Grant, Diangana och Reach kunna skina. Framför trion finns en viss Andy Carroll som fortfarande har en hel del mål i sig. Blackburn saknar viktigare försvararen Lenihan och utan honom får The Rovers svårt att hålla koll på tidigare nämnda lirare. Gästerna har överpresterat på sin väg upp till toppstriden, men nu tycks vindarna ha vänt för Brereton och company.

Chilenaren är mållös i sina fem senaste starter i ligaspelet och då har Blackburn inte presterat som under inledningen av säsongen. Blott en seger på de fem senaste håller inte för att strida om en direktplats till Premier League. Det håller inte heller för en playoff-plats mot samma liga. Besökarna ska definitivt inte räknas bort från det sistnämnda, men flera av de jagande lagen visar betydligt bättre form och jag kan inte påstå att jag blir snopen om Blackburn hamnar utanför topp 6 när säsongen summeras.

Redan här väntar en tuff uppgift och det ska tilläggas att Blackburn bara vunnit fem av 15 fighter utanför Ewood Park. West Bromwich är samtidigt väldigt starka på The Hawthorns där Markus Rosenbergs gamla lag presterat enligt 8-5-1. Det är ett facit som jag tror byggs på under denna kärleksfulla kväll i Birmingham. Med ett varmt hjärta låter jag ettan stå ensam till trevlig procent.

Missar matchen

Jake Livermore, West Bromwich (avstängd)

Kean Bryan, West Bromwich (knäskada)

Kenneth Zohore, West Bromwich (knäskada)

Darragh Lenihan, Blackburn (avstängd)

Bradley Dack, Blackburn (knäskada)

Tayo Edun, Blackburn (ankelskada)

Osäker till spel

Kyle Bartley, West Bromwich (sjukdom)

Robert Snodgrass, West Bromwich (ryggskada)

Daryl Dike, West Bromwich (knäseneskada)

Harry Pickering, Blackburn (knäseneskada)

Ian Poveda, Blackburn (ankelskada)