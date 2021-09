"Toppmöte - Manchester City förlorar inte mot PSG"

Det är Europaspel hela veckan lång och under tisdagen drar den andra omgången av Champions League igång. Åtta nya bataljer ska gå av stapeln och sex av dessa har tagit sig in på Topptipset. Bland annat ska PSG och Manchester City göra upp i den franska huvudstaden. Det kan bli något alldeles extra. Två matcher från The Championship gör kupongen komplett. Let’s go!