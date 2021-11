"Toppmöte - Real Madrid går mot ny seger"

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Sevilla Real plockar tre poäng Real Madrid har gått från klarhet till klarhet och står nu på sju vinster och en oavgjord på sina åtta senaste tävlingsmatcher. Även när de vitklädda inte imponerar speciellt mycket hittar de sätt att vinna matcher på. En stor anledning till det är såklart att de har en av världens bästa anfallare i truppen, Karim Benzema. Fransmannen har varit så bra det senaste året att en del röster har höjts för att han borde få Ballon d’Or. Vinícius Júnior har växt ut till en världsspelare och är given på ena kanten om Benzema. På andra sidan kan både Asensio och Rodrygo ta plats när Hazard och Bale är skadade. Mittfältet är rutinerat och stabilt med Modric, Casemiro och Kroos. Den trion hittar varandra med förbundna ögon. Den lilla svagheten som finns i detta Real är försvaret. Då Varane och Ramos har gått vidare till andra klubbar får Alaba ta ett stort ansvar. Än mer så nu när Militao har gått sönder. Sevilla jagar två poäng bakom Real och har ett starkt lag på pappret. En stor del av framgången har varit mittbacksparet Koundé och Carlos som verkligen kompletterar varandra väl. Brassen skadade sig dock mot Wolfsburg för några dagar sedan och kan missa denna match. Det vore ett hårt slag för Lopetegui för är det något han inte har gott om är det just mittbackar. Vårt svenska bidrag i backlinjen, Augustinsson, sitter troligen på bänken till förmån för Acuna. Sevilla startade med El Haddadi på topp mot Wolfsburg, men då Rafa Mir nätade efter att han hade hoppat in blir det troligen spanjoren som tar hand om anfallspositionen. En-Nesyri är egentligen ett bättre val, men han är skadad. Ocampos, Torres och Papu Gómez är skickliga spelare som kan starta bredvid Mir. På mittfältet hittas Rakitic som med sin historia i Barcelona säkerligen gärna sänker Real. Jag tror dock att det är hemmalaget som tar tag i matchen från start. De har vunnit fyra av de fem senaste mötena mellan lagen och med tanke på hur bra de har varit de senaste månaderna tror jag att den statistiken förbättras ytterligare. Ettan är i farozonen att streckas lite väl högt, men det kan inte hjälpas. Jag plockar fram hammaren och spikar på. Missar matchen Dani Ceballos, Real Madrid (vristskada)

Gareth Bale, Real Madrid (vadskada)

Federico Valverde, Real Madrid (knäskada)

Éder Militao, Real Madrid (knäskada)

Jesus Navas, Sevilla (muskelskada)

Youssef En-Nesyri, Sevilla (muskelskada) Osäker till spel Diego Carlos, Sevilla (oklart)

Skrällchansen! - 3. Marseille - Troyes Marseille överstreckas Dimitri Payet har verkligen inte haft någon tur med sig denna höst. För andra gången på bara några månader träffades han av en inkastad flaska i mötet med Lyon. Matchen ställdes in och efterspelet är inte helt klart än. Istället fick OM spela 90 minuters fotboll under torsdagen där det blev stryk med 2-4 mot Galatasaray. Arkadiusz Milik satte dit båda fransmännens mål då och han behöver vara vass igen. Sampaolis mannar har en hög högstanivå med stjärnor som Saliba, Guendouzi och Balerdi, men de har haft märkligt svårt att vinna fotbollsmatcher under de senaste månaderna. Endast två segrar på de tolv senaste i alla tävlingar är ett facit som oroar. Velodromen har inte heller varit det fort som det brukar vara. Endast tre av sju ligafajter på hemmagräset har slutat med vinst. Troyes är nykomlingar i det franska finrummet efter att ha vunnit Ligue 2 klart förra säsongen. Tunisiern Yoann Touzghar var vital i framgången då med sina 16 ligamål. I Ligue 1 har det bara blivit två fullträffar, men där finns det ett sparkapital. Till sin hjälp har Touzghar Renaud Ripart som ännu inte har kommit loss i Troyes tröja. Däremot gjorde han elva mål för Nimes under fjolåret så kapacitet finns. En annan spelare som har mer att ge än vad han visat under hösten är Gerson Rodrigues. Han har visat klassen med Luxemburgs landslag flera gånger om under de senaste åren och värvades in från Dynamo Kiev under sommaren. Under hösten har han faktiskt gjort fler mål för landslaget än för klubblaget, men skulle han vakna till liv har Troyes ytterligare ett farligt hot. Marseille ska givetvis gälla som favoriter mot detta motstånd på hemmaplan, men ettan streckas alldeles för hårt. Troyes är ingen slagpåse och får de till en perfekt insats kan de mycket väl sno poäng av OM. Till de priser som erbjuds kan ettan inte lämnas ensam. Jag väljer att plocka med alla tecken och håller en extra tumme för en superknall i södra Frankrike. Missar matchen Mama Samba Baldé, Troyes (knäskada)

Karim Azamoum, Troyes (knäskada) Osäker till spel Metinho, Troyes (axelskada)

Philippe Sandler, Troyes (lårskada)

Yasser Larouci, Troyes (hälseneskada)