"Tredje raka förlusten för storklubben"

Svenskhoppet! - 1. Häcken - Benfica Häcken vinner igen Häcken tog en historisk Champions League-seger mot Benfica när lagen möttes i Lissabon. Matchen slutade 1-0 efter mål på straff av Elin Rubensson, men det ska sägas att det var ett helt rättvist slutresultat. De gulsvarta var det bättre laget sett över 90 minuter. Stina Blackstenius klarade av att spela en timme då innan smärtan i knät satte stopp, men då det endast rör sig om en slemsäck i knät ska det inte vara någon fara för superanfallaren. Hon bör finnas med här. Det gör däremot inte Zigiotti Olme och Emma Kullberg då deras kontrakt gick ut för bara ett par dagar sedan. Två tuffa spelare att ersätta. Samtidigt är Anna Csiki tillbaka från sin skadefrånvaro och även Milica Mijatovic, som satt på bänken senast, har mycket att ge. I mittförsvaret lär Beata Kollmats kliva in istället för Kullberg och det är en duktig spelare. I övrigt kommer det mesta vara sig likt från förra veckan. Elin Rubensson och Filippa Curmark är två landslagsmittfältare som kommer bära värdarna på Bravida. Framför dem har Johanna Rytting Kaneryd en enorm löpkapacitet och river upp ytor för Stina Blackstenius att operera i. På andra sidan av Stina startade Mille Gejl senast det begav sig och danskan har varit vass sedan hon anslöt från Bröndby under sommaren. Benfica hade svårt att skapa riktigt farliga chanser hemma mot Häcken och behöver komma upp minst en nivå till om de ska få revansch i Göteborg. Lacasse, Nazareth och Cintra startade på topp då medan Valeria hoppade in i den andra akten. Det var först när den sistnämnde brassen klev in som det började bli lite oroligt i det svenska försvaret. Valeria är nämligen en oerhört stark anfallare, något Häcken hade svårt att hantera. Häcken kommer givetvis sakna Zigiotti Olme och Kullberg, men det finns ändå ersättare i truppen som håller nästan samma nivå. Nyckeln är att Stina Blackstenius kan spela för hon är bättre än Benficas backlinje och ska kunna slita till sig ett par lägen. Den svenska kylan och konstgräset på Hisingen är två andra faktorer som talar för Häcken. Jag väljer att sätta mig stadigt i hemmabåten och singlar ettan. Missar matchen Pauline Hammarlund, Häcken (knäskada) Osäker till spel Stina Blackstenius, Häcken (knäskada)

Höjdaren! - 2. Bayern München - Lyon Lyon är starkast igen Det är inte ofta Bayern München förlorar, men nu har de åkt på stryk två gånger på en vecka. Först blev det förlust med 1-2 borta mot Lyon, där de franska giganterna vände och vann, och sedan torskade Bayern hemma mot Wolfsburg i Bundesliga. Tungt för laget från södra Tyskland för det ska sägas att de dominerade ganska kraftigt mot Wolfsburg och med normal utdelning hade tagit minst en pinne där. Bayern roterade en del mellan matcherna och bland annat fick Sofia Jakobsson sitta på bänken mot Wolfsburg medan Hanna Glas spelade från start. De blågula inslagen är precis på gränsen till att vara ordinarie. Spelare som vi garanterat kommer få se är däremot 20-årige Klara Bühl och pilsnabbe Lineth Beerensteyn. Två lirare som kommer vara farliga i omställningsspelet. Lyon lyckades alltså vända på steken senast dessa två lag möttes efter att veteranen Amandine Henry satt dit en hörna i slutskedet av matchen. Hon spelade också 90 minuter i helgens ligamatch mot rivalen PSG och det blev en riktig klang och jubelföreställning för Lyon. 6-1 slutade matchen och även fast PSG åkte på ett rött kort i den första halvleken stod det redan 2-0 när det hände. Vilket styrkebesked! Ada Hegerberg hoppade in och nätade två gånger om då och även om det gäller att skynda långsamt med den norska superstjärnan bör hon snart vara redo för att starta matcher. Hon lär få speltid här i vilket fall som helst. Malard och Cascarino är samtidigt två ruggigt bra anfallare och uppbackade av Danielle van de Donk kommer de få sina lägen även under onsdagen, trots bortaplan. Lyon var det bättre laget senast lagen drabbade samman och vann rättvist då. Visst var Bayern München farliga i sina kontringar, men hade inte OL stått för ett självmål i början av matchen hade de ytorna inte uppstått lika enkelt. Jag tror att det franska laget, som vann Champions League fem år i rad mellan 2016 och 2020, tar tag i taktpinnen igen. Trolig tvåa, men på större system åker krysset med som komplement.