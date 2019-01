Trots fina formen - Liverpool tappar poäng

Höjdaren - 1. Manchester City - Liverpool

Fördel City i seriefinalen

Vilken match som väntar redan den tredje dagen på det nya året! Säsongens hittills hetaste drabbning är det som stundar när Pep Guardiolas ställs öga mot öga med Jürgen Klopp. Tyskens röda armé är i pole position i ligan efter att ha radat upp imponerande nio raka triumfer i Premier League. Nu gäller det för de regerande mästarna att minska avståndet från sju poäng till fyra om en realistisk chans ska finnas att bli första lag sedan United 2009 att försvara ligatiteln.

Efter två raka nederlag studsade City tillbaka senast på sydkusten. En komfortabel 3-1 seger togs mot Southampton och extra glädjande för alla ljusblå supportrar var att både David Silva och Sergio Agüero noterades i målprotokollet. De båda nyckelspelarna stod därmed för sina första mål sedan slutet av november.

Offensivt finns nu samtliga kanoner till förfogande för Pep Guardiola och han kan välja och vraka mellan sina världsspelare. Kevin de Bruyne är det enda lilla frågetecknet men belgaren väntas finnas till förfogande. Troligt är en offensiv kvartett beståendes av David Silva, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling och Sergio Agüero. Då finns ändå Leroy Sané och Riyad Mahrez därtill.

Hos Liverpool är det mesta frid och fröjd efter en magisk december. Sju triumfer av sju möjliga i ligaspelet där och The Reds har nu skaffat sig ett ypperligt läge till sin första ligatitel sedan 1990. Känslan är dessutom att laget inte behövt förta sig nämnvärt utan tagit segrarna relativt smärtfritt. Det vittnade inte minst 5-1 slakten mot Arsenal om senast.

Det stora eldprovet väntar dock nu när de ljusblå giganterna från Manchester står på andra sidan. På Anfield hade Liverpool gällt som favoriter men på Eastlands ska definitivt City ses med bäst chans till tre poäng. Jag håller inte med om att det ska vara en så gott som helt jämn streckning i detta möte, utan för mig är de regerande mästarna tämligen klara favoriter. Allt värde finns således på City och jag tvekar därför inte på att plocka bort tvåan. 1X med utgångsetta blir mitt spel.

Missar matchen

Fabian Delph, Manchester City (avstängd)

Benjamin Mendy, Manchester City (skadad menisk)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Alex Oxlade Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joël Matip, Liverpool (nyckelbensskada)

Osäker till spel

Kevin de Bruyne, Manchester City (muskelskada)

James Milner, Liverpool (lårskada)

Alberto Moreno, Liverpool (ryggskada)

Dominic Solanke, Liverpool (muskelskada)

Skrällen? - 2. Villarreal - Real Madrid

Villarreal med bra chans på hemmaplan

Efter att La Liga-lagen haft ledigt under jul och nyår är nu den spanska fotbollen tillbaka. Villarreal fick ta extra tidig ledighet då mötet mot Real Madrid sköts upp på grund av att Los Blancos spelade VM för klubblag, en turnering de självfallet plockade hem. Nu tjuvstartar således de båda lagen kalenderåret 2019 med ett uppskjutet möte från den 17:e omgången.

Uppehållet kom minst sagt lägligt för hemmalaget från östkusten. Höstsäsongen var allt annat än bra för de gulklädda som enbart spelade in 15 poäng på 16 omgångar, en poängskörd som gör att Villarreal faktiskt återfinns under nedflyttningsstrecket. Javier Calleja sparkades fullt logiskt strax före uppehållet och in har Luis García kommit.

Tanken är nu att den meriterade tränaren ska föra den gula ubåten uppåt till den övre halvan av tabellen där de hör hemma. Med spelare som Gerardo Moreno, Manuel Trigueros och Carlos Bacca är det inget snack om att truppen är tillräckligt bra för att utmana om Europaplatserna.

Nu ställs de alltså mot Real Madrid men det är inget motstånd som skrämmer. Villarreal har bra statistik mot Marängerna genom åren och huvudstadslaget har knappast imponerat under säsongen. Champions League-mästarna har stått för flera pinsamma poängtapp och har med deras mått mätt skrapat ihop mediokra 29 poäng på 16 omgångar. Bortaspelet har varit direkt svagt med endast tre vinster på åtta försök.

Jag tror att Villarreal kan komma ut som ett helt nytt lag här och visa sin fulla potential. Då har de definitivt vad som krävs för att besegra ett Real Madrid som inte ser speciellt bra ut. Här finns det fint skrällbud och jag väljer att plocka med ettan och krysset omgående. Helgardera detta möte och hoppas på hemmalaget!

Missar matchen

Mario Gaspar, Villarreal (avstängd)

Manuel Iturra, Villarreal (muskelskada)

Marco Asensio, Real Madrid (lårskada)

Nacho, Real Madrid (knäskada)

Marcos Llorente, Real Madrid (ljumskskada)

Osäker till spel

Bruno Soriano, Villarreal (matchotränad)

Miguel Juan Llambrich, Villarreal (axelskada)

Mariano Diaz, Real Madrid (ryggskada)